https://uz.sputniknews.ru/20260730/eksperty-ruz-obsudili-s-kollegami-po-sng-sotrudnichestvo-v-sozdanii-obschego-rynka-truda-59378261.html

Эксперты РУз обсудили с коллегами по СНГ сотрудничество в создании общего рынка труда

Эксперты РУз обсудили с коллегами по СНГ сотрудничество в создании общего рынка труда

Sputnik Узбекистан

Проект Комплексной программы разрабатывают в целях реализации актуализированной Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств-участников Содружества

2026-07-30T14:00+0500

2026-07-30T14:00+0500

2026-07-30T14:00+0500

снг

узбекистан

рынок труда

трудовая миграция

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1e/59378099_0:73:750:495_1920x0_80_0_0_027b38579fb6604ffc35c1f65ab0a83f.jpg

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Эксперты РУз обсудили с коллегами по СНГ вопросы сотрудничества по созданию общего рынка труда и регулированию миграции рабочей силы, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Участники заседания согласовали проект соответствующей Комплексной программы, констатировав заинтересованность сторон в его принятии Экономическим советом СНГ.Проект Комплексной программы разрабатывают для реализации актуализированной Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств-участников СНГ.Цель Концепции – дальнейшее развитие сотрудничества в сфере социально-трудовых отношений, а также выработка согласованных подходов к формированию общего рынка труда и регулированию миграции рабочей силы.В обновленной Концепции обозначена необходимость:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

снг, узбекистан, рынок труда, трудовая миграция, сотрудничество