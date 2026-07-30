https://uz.sputniknews.ru/20260730/eksperty-ruz-obsudili-s-kollegami-po-sng-sotrudnichestvo-v-sozdanii-obschego-rynka-truda-59378261.html
Эксперты РУз обсудили с коллегами по СНГ сотрудничество в создании общего рынка труда
Эксперты РУз обсудили с коллегами по СНГ сотрудничество в создании общего рынка труда
Sputnik Узбекистан
Проект Комплексной программы разрабатывают в целях реализации актуализированной Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств-участников Содружества
2026-07-30T14:00+0500
2026-07-30T14:00+0500
2026-07-30T14:00+0500
снг
узбекистан
рынок труда
трудовая миграция
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1e/59378099_0:73:750:495_1920x0_80_0_0_027b38579fb6604ffc35c1f65ab0a83f.jpg
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Эксперты РУз обсудили с коллегами по СНГ вопросы сотрудничества по созданию общего рынка труда и регулированию миграции рабочей силы, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Участники заседания согласовали проект соответствующей Комплексной программы, констатировав заинтересованность сторон в его принятии Экономическим советом СНГ.Проект Комплексной программы разрабатывают для реализации актуализированной Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств-участников СНГ.Цель Концепции – дальнейшее развитие сотрудничества в сфере социально-трудовых отношений, а также выработка согласованных подходов к формированию общего рынка труда и регулированию миграции рабочей силы.В обновленной Концепции обозначена необходимость:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1e/59378099_83:0:750:500_1920x0_80_0_0_d0e8061834a5b9a4d23bc5e0ff8a01d8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
снг, узбекистан, рынок труда, трудовая миграция, сотрудничество
снг, узбекистан, рынок труда, трудовая миграция, сотрудничество
Эксперты РУз обсудили с коллегами по СНГ сотрудничество в создании общего рынка труда
Проект Комплексной программы разрабатывают в целях реализации актуализированной Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств-участников Содружества.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik.
Эксперты РУз обсудили с коллегами по СНГ вопросы сотрудничества по созданию общего рынка труда и регулированию миграции рабочей силы, сообщает
пресс-служба Исполкома Содружества.
Участники заседания согласовали проект соответствующей Комплексной программы, констатировав заинтересованность сторон в его принятии Экономическим советом СНГ.
Проект Комплексной программы разрабатывают для реализации актуализированной Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств-участников СНГ.
Цель Концепции – дальнейшее развитие сотрудничества в сфере социально-трудовых отношений, а также выработка согласованных подходов к формированию общего рынка труда и регулированию миграции рабочей силы.
В обновленной Концепции обозначена необходимость:
проработки вопросов информирования граждан о возможности трудоустройства в других странах Содружества;
обеспечения предварительной подготовки желающих выехать для трудоустройства;
оказания необходимой правовой, информационно-консультационной помощи, материальной поддержки и социального обеспечения;
проверки выезжающих для работы на предмет запрета въезда в государство трудоустройства или нахождения в международном розыске;
использования механизмов биометрической идентификации.