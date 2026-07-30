https://uz.sputniknews.ru/20260730/kak-izmenilsya-vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana--infografika-59381032.html
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
В январе–июне 2026 года Узбекистан осуществлял торговые отношения с более чем 195 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем, Россией, Казахстаном, Турцией и Афганистаном
2026-07-30T15:10+0500
2026-07-30T15:10+0500
2026-07-30T15:10+0500
инфографика
торговля
узбекистан
товарооборот
импорт
экспорт
россия
китай
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По данным Нацкомстата, в январе–июне 2026 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $41 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на $2,8 млрд или на 7,4%.Объем экспорта из республики за первые 6 месяцев 2026 года составил $15,9 млрд, что на 8,8% меньше, чем годом ранее. Импорт достиг $25,1 млрд, увеличившись на 21%.В результате наблюдалось отрицательное сальдо в размере $9,3 млрд.Тем не менее экспорт товаров (без учета золота) вырос на 28,7% по сравнению с прошлым годом и составил $8,2 млрд.В январе–мае 2026 года Узбекистан осуществил торговые отношения с более чем 195 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (23,1%), Россией (17,1%), Казахстаном (6,8%), Турцией (3,4%) и Афганистаном (2,6%).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, торговля, узбекистан, товарооборот, импорт, экспорт, россия, китай, инфографика
инфографика, торговля, узбекистан, товарооборот, импорт, экспорт, россия, китай, инфографика
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика
В январе–июне 2026 года Узбекистан осуществлял торговые отношения с более чем 195 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем, Россией, Казахстаном, Турцией и Афганистаном.
По данным Нацкомстата, в январе–июне 2026 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $41 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на $2,8 млрд или на 7,4%.
Объем экспорта из республики за первые 6 месяцев 2026 года составил $15,9 млрд, что на 8,8% меньше, чем годом ранее. Импорт достиг $25,1 млрд, увеличившись на 21%.
В результате наблюдалось отрицательное сальдо в размере $9,3 млрд.
Тем не менее экспорт товаров (без учета золота) вырос на 28,7% по сравнению с прошлым годом и составил $8,2 млрд.
В январе–мае 2026 года Узбекистан осуществил торговые отношения с более чем 195 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (23,1%), Россией (17,1%), Казахстаном (6,8%), Турцией (3,4%) и Афганистаном (2,6%).
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан
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