https://uz.sputniknews.ru/20260730/kak-izmenilsya-vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana--infografika-59381032.html

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

В январе–июне 2026 года Узбекистан осуществлял торговые отношения с более чем 195 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем, Россией, Казахстаном, Турцией и Афганистаном

2026-07-30T15:10+0500

2026-07-30T15:10+0500

2026-07-30T15:10+0500

инфографика

торговля

узбекистан

товарооборот

импорт

экспорт

россия

китай

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По данным Нацкомстата, в январе–июне 2026 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $41 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на $2,8 млрд или на 7,4%.Объем экспорта из республики за первые 6 месяцев 2026 года составил $15,9 млрд, что на 8,8% меньше, чем годом ранее. Импорт достиг $25,1 млрд, увеличившись на 21%.В результате наблюдалось отрицательное сальдо в размере $9,3 млрд.Тем не менее экспорт товаров (без учета золота) вырос на 28,7% по сравнению с прошлым годом и составил $8,2 млрд.В январе–мае 2026 года Узбекистан осуществил торговые отношения с более чем 195 странами. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (23,1%), Россией (17,1%), Казахстаном (6,8%), Турцией (3,4%) и Афганистаном (2,6%).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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инфографика, торговля, узбекистан, товарооборот, импорт, экспорт, россия, китай, инфографика