https://uz.sputniknews.ru/20260730/muzey-atom-istoriya-kotoraya-obedinyaet-rossiyu-i-uzbekistan--video-59379379.html
Музей "АТОМ": история, которая объединяет Россию и Узбекистан — видео
Музей "АТОМ": история, которая объединяет Россию и Узбекистан — видео
Sputnik Узбекистан
Для узбекистанцев экспозиция московского музея особенно интересна. Ведь среди первых месторождений урана для советского атомного проекта отмечены территории современного Узбекистана
2026-07-30T15:40+0500
2026-07-30T15:40+0500
2026-07-30T15:40+0500
видео
музей
москва
россия
вднх
росатом
строительство аэс в узбекистане
сотрудничество
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Как выглядел первый советский ядерный реактор? Где начиналась добыча урана для атомного проекта? И как сегодня атомные технологии помогают развивать медицину, энергетику и космические исследования? Ответы на эти вопросы можно узнать в московском музее "АТОМ" на ВДНХ, который входит в пятерку самых посещаемых в России.Для гостей из Узбекистана эта экспозиция особенно интересна. Среди первых месторождений урана для советского атомного проекта отмечены территории современной республики. Сегодня общая история получает новое продолжение. Росатом строит в Джизакской области первую в Узбекистане АЭС малой мощности, а сотрудничество двух стран развивается в науке, образовании и подготовке специалистов для атомной отрасли.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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видео, музей, москва, россия, вднх, росатом, строительство аэс в узбекистане, сотрудничество, видео
видео, музей, москва, россия, вднх, росатом, строительство аэс в узбекистане, сотрудничество, видео
Музей "АТОМ": история, которая объединяет Россию и Узбекистан — видео
Для узбекистанцев экспозиция московского музея особенно интересна. Ведь среди первых месторождений урана для советского атомного проекта отмечены территории современного Узбекистана.
Как выглядел первый советский ядерный реактор? Где начиналась добыча урана для атомного проекта? И как сегодня атомные технологии помогают развивать медицину, энергетику и космические исследования? Ответы на эти вопросы можно узнать в московском музее "АТОМ" на ВДНХ, который входит в пятерку самых посещаемых в России.
Для гостей из Узбекистана эта экспозиция особенно интересна. Среди первых месторождений урана для советского атомного проекта отмечены территории современной республики.
Сегодня общая история получает новое продолжение. Росатом строит в Джизакской области первую в Узбекистане АЭС малой мощности, а сотрудничество двух стран развивается в науке, образовании и подготовке специалистов для атомной отрасли.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
.