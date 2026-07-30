https://uz.sputniknews.ru/20260730/muzey-atom-istoriya-kotoraya-obedinyaet-rossiyu-i-uzbekistan--video-59379379.html

Музей "АТОМ": история, которая объединяет Россию и Узбекистан — видео

Музей "АТОМ": история, которая объединяет Россию и Узбекистан — видео

Sputnik Узбекистан

Для узбекистанцев экспозиция московского музея особенно интересна. Ведь среди первых месторождений урана для советского атомного проекта отмечены территории современного Узбекистана

2026-07-30T15:40+0500

2026-07-30T15:40+0500

2026-07-30T15:40+0500

видео

музей

москва

россия

вднх

росатом

строительство аэс в узбекистане

сотрудничество

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Как выглядел первый советский ядерный реактор? Где начиналась добыча урана для атомного проекта? И как сегодня атомные технологии помогают развивать медицину, энергетику и космические исследования? Ответы на эти вопросы можно узнать в московском музее "АТОМ" на ВДНХ, который входит в пятерку самых посещаемых в России.Для гостей из Узбекистана эта экспозиция особенно интересна. Среди первых месторождений урана для советского атомного проекта отмечены территории современной республики. Сегодня общая история получает новое продолжение. Росатом строит в Джизакской области первую в Узбекистане АЭС малой мощности, а сотрудничество двух стран развивается в науке, образовании и подготовке специалистов для атомной отрасли.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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видео, музей, москва, россия, вднх, росатом, строительство аэс в узбекистане, сотрудничество, видео