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Пашинян прогнозирует начало конца ЕАЭС — причина
Пашинян прогнозирует начало конца ЕАЭС — причина
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Цена вопроса —экспорт армянских товаров в Россию.По словам премьера, если этот вопрос не удастся решить быстро, то это станет началом конца Союза
2026-07-30T09:51+0500
2026-07-30T09:51+0500
2026-07-30T10:01+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предрек скорое завершение работы Евразийского экономического союза из-за ограничения экспорта армянских товаров в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС.Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт пояснил, что ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой.По словам премьера, если этот вопрос не удастся решить быстро, то это станет началом конца Союза.
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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, никол пашинян, россия, экономика, армения, экспорт
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, никол пашинян, россия, экономика, армения, экспорт
Пашинян прогнозирует начало конца ЕАЭС — причина
09:51 30.07.2026 (обновлено: 10:01 30.07.2026)
Цена вопроса — экспорт армянских товаров в Россию. По словам премьера, если этот вопрос не удастся решить быстро, то это станет началом конца Союза.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предрек скорое завершение работы Евразийского экономического союза из-за ограничения экспорта армянских товаров в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС.
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт пояснил, что ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой.
"Эта не армянская проблема, это проблема ЕАЭС, потому что фактически получается, что Евразийский экономический союз парализован и не работает", — заявил Пашинян журналистам.
По словам премьера, если этот вопрос не удастся решить быстро, то это станет началом конца Союза.