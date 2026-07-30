https://uz.sputniknews.ru/20260730/pashinyan-prognoziruet-nachalo-kontsa-eaes-59370246.html

Пашинян прогнозирует начало конца ЕАЭС — причина

Пашинян прогнозирует начало конца ЕАЭС — причина

Sputnik Узбекистан

Цена вопроса —экспорт армянских товаров в Россию.По словам премьера, если этот вопрос не удастся решить быстро, то это станет началом конца Союза

2026-07-30T09:51+0500

2026-07-30T09:51+0500

2026-07-30T10:01+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

никол пашинян

россия

экономика

армения

экспорт

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предрек скорое завершение работы Евразийского экономического союза из-за ограничения экспорта армянских товаров в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС.Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт пояснил, что ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой.По словам премьера, если этот вопрос не удастся решить быстро, то это станет началом конца Союза.

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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, никол пашинян, россия, экономика, армения, экспорт