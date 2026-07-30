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Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика

Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

В январе–июне 2026 года предприятия республики произвели промышленную продукцию на сумму 637,2 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

2026-07-30T17:30+0500

2026-07-30T17:30+0500

2026-07-30T17:30+0500

инфографика

узбекистан

уголь

нефть

добыча угля

добыча нефти

промышленность

природный газ

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По состоянию на 1 июля 2026 года в республике действует 63,3 тыс. промпредприятий.В структуре промышленного производства Узбекистана в январе–июне 2026-го наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 86,3%, доля горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составила 6,7%.За 6 месяцев текущего года в республике добыли 2,5 млн тонн угля. Это на 16,7% меньше, чем в аналогичный период 2025-го.Производство природного газа сократилось на 16,4%, газового конденсата — на 19,7%, а нефти — на 3,1%.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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