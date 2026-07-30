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https://uz.sputniknews.ru/20260730/proizvodstvo-uglya-nefti-i-gaza-v-uzbekistane--infografika-59385235.html
Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика
Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
В январе–июне 2026 года предприятия республики произвели промышленную продукцию на сумму 637,2 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
2026-07-30T17:30+0500
2026-07-30T17:30+0500
инфографика
узбекистан
уголь
нефть
добыча угля
добыча нефти
промышленность
природный газ
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По состоянию на 1 июля 2026 года в республике действует 63,3 тыс. промпредприятий.В структуре промышленного производства Узбекистана в январе–июне 2026-го наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 86,3%, доля горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составила 6,7%.За 6 месяцев текущего года в республике добыли 2,5 млн тонн угля. Это на 16,7% меньше, чем в аналогичный период 2025-го.Производство природного газа сократилось на 16,4%, газового конденсата — на 19,7%, а нефти — на 3,1%.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, узбекистан, уголь, нефть, добыча угля, добыча нефти, промышленность, природный газ, инфографика
инфографика, узбекистан, уголь, нефть, добыча угля, добыча нефти, промышленность, природный газ, инфографика

Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика

17:30 30.07.2026
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В январе–июне 2026 года предприятия республики произвели промышленную продукцию на сумму 637,2 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По состоянию на 1 июля 2026 года в республике действует 63,3 тыс. промпредприятий.
В структуре промышленного производства Узбекистана в январе–июне 2026-го наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 86,3%, доля горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составила 6,7%.
За 6 месяцев текущего года в республике добыли 2,5 млн тонн угля. Это на 16,7% меньше, чем в аналогичный период 2025-го.
Производство природного газа сократилось на 16,4%, газового конденсата — на 19,7%, а нефти — на 3,1%.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Производство угля, нефти и газа в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
Производство угля, нефти и газа в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
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