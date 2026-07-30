https://uz.sputniknews.ru/20260730/sled-epoxi-v-arxitekture-stalinskiy-ampir-tashkenta-59358318.html

След эпохи в архитектуре: сталинский ампир Ташкента

След эпохи в архитектуре: сталинский ампир Ташкента

Sputnik Узбекистан

Архитектура 1930–1950-х годов, объединившая монументальность советской неоклассики и национальные традиции, до сих пор формирует облик Ташкента и хранит память своей эпохи.

2026-07-30T18:14+0500

2026-07-30T18:14+0500

2026-07-30T18:14+0500

архитектура

ташкент

история

градостроительство

улица

здания

фото

ссср

узбекистан

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Архитектура сохраняет представления своего времени о красоте, порядке и будущем. Одним из наиболее узнаваемых направлений советского градостроительства стал так называемый сталинский ампир — торжественный стиль, основанный на формах академического классицизма и служивший одновременно художественным и политическим языком государства.Стиль начал формироваться в 1930-е годы и достиг расцвета в послевоенное десятилетие. Его отличали строгая симметрия, крупный архитектурный ордер, колоннады, массивные карнизы, парадные лестницы и выразительные входные порталы. Здание должно было не просто выполнять практическую функцию, но и создавать ощущение устойчивости, порядка и общественной значимости.Глубокие лоджии, балконы и затененные галереи не только украшали здания, но и помогали приспособить их к жаркому климату. Архитектор Леонид Георгиевич Караш, проектировавший жилые дома по улице Навои, привнес в современную архитектуру эркеры — архитектурные элементы, представляющий собой выступающую из плоскости фасада часть помещения, частично или полностью остекленную,— которые также добавили зданиям узнаваемую романтику традиционной архитектуры.Особенно цельный архитектурный ансамбль сформировался вдоль проспекта Алишера Навои. Монументальные общественные сооружения соседствовали здесь с жилыми домами, учебными корпусами и административными зданиями. Несмотря на различия в назначении, их объединяли выверенные пропорции, торжественные входы и тщательно проработанный декор.Одним из ранних примеров стал Дворец культуры швейников фабрики "Красная Заря", построенный в 1936 году по проекту архитектора В. Скорнякова. в последствии здание носило имя Индиры Ганди, а сегодня известно как Дворец культуры МВД Республики Узбекистан. Его история связана не только с архитектурой, но и с культурной жизнью нескольких поколений ташкентцев.К ансамблю проспекта относится и Центральный телеграф, возведенный по проекту Николая Брюханова. Официальным годом постройки считается 1940-й. Массивный портал, полуколонны и строгий ритм фасада подчеркивают представительный характер сооружения. Сегодня здание используется структурами связи.В том же году по проекту Стефана Полупанова было построено крупное здание для Ташкентского облисполкома. В разные годы в его помещениях работали Театр эстрады, Русский театр юного зрителя, Молодежный театр Узбекистана и Государственный музей литературы имени Алишера Навои. Так административная архитектура постепенно стала важным культурным пространством города.Еще одна заметная городская доминанта — угловое здание на площади Хадра. Оно было построено в 1947 году архитектором Адгамом Мухамедшиным, как общежитие Горного техникума. Утопленная ниша с колоннами, расположенные друг над другом балконы и стилизованные восточные арки помогают зданию зрительно удерживать перекресток проспекта Навои и улицы Фурката. Сейчас здесь располагается АО "Узкимесаноат".Клинический санаторий имени Федоровича расположен по адресу: проспект Амира Темура, 39, Ташкент. Учреждение ведет свою историю с 1926 года, когда здесь открыли физиотерапевтическую лечебницу.Ее основателем стал врач-невролог Мстислав Маркович Федорович, стоявший у истоков развития физиотерапии в Ташкенте. В 2005 году здание санатория полностью перестроили. Обновленный архитектурный облик дополнили портик и декоративные барельефы.В жилом доме по адресу: проспект Алишера Навои, 16, располагается Национальный пресс-центр Узбекистана. Здание, построенное в 1944–1946 годах по проекту архитектора Митхата Булатова, является частью архитектурного ансамбля проспекта Навои. В официальных источниках годом его постройки также указан 1944-й. Дом относится к архитектуре военного и раннего послевоенного периода Ташкента.Дворец культуры железнодорожников построен в 1938 году по проекту архитектора А. И. Павлова. В его облике сочетаются черты конструктивизма и сталинской архитектуры: фасад украшен лепниной и вазонами, перед входом первоначально стояли скульптуры.В здании находятся концертный зал, кинотеатр, библиотеки и Музей истории Узбекистанской железной дороги. В 1979–1980 годах оно было реконструировано под руководством архитектора В. И. Пискарёва.Более 88 лет Дворец остается культурным центром, где проходят концерты и работают творческие кружки.Дом печати — "Matbuot uyi" — расположен по адресу: проспект Алишера Навои, 30. Здание ввели в эксплуатацию в 1959 году. Еще в 1957 году оно строилось как газетно-журнальный комбинат. Позднее здесь размещались Министерство культуры Узбекской ССР, издательства, редакции и другие организации, связанные со средствами массовой информации и массовыми коммуникациями.Здание Ташкентского химико-технологического института на проспекте Алишера Навои. Сегодня в этом здании располагается корпус Ташкентского химико-технологического института (ТХТИ) по адресу: проспект Алишера Навои, 32 — справа от бывшего театра имени Хамзы. Здание было построено в 1935–1940 годах и включено в перечень историко-архитектурных объектов Ташкента как памятник довоенного периода.Фрагмент фасада здания Ташкентского химико-технологического института. Угловое здание института "Узгипроводхоз", расположенное на Урде, на пересечении проспекта Алишера Навои и набережной Анхора, было построено в первой половине 1950-х годов.Со второй половины XX века институт являлся важной частью научно-проектного комплекса водного хозяйства Узбекистана, занимаясь разработкой водохозяйственных объектов, ирригационных систем и гидротехнических сооружений.Здание управления "Средазуголь", построенное в 1937 году по проекту архитектора А. Сидорова, задумывалось как административный символ развивающейся угольной промышленности. Его архитектура лишена избыточной декоративности, однако обладает выразительной монументальностью. Ступенчатая композиция, симметрия и строгий ритм окон формируют сдержанный и представительный облик. В здании органично сочетаются функциональность административного сооружения и лаконичная торжественность.Здание в начале проспекта Мустакиллик, бывшей Пушкинской улицы, построено в 1940 году по проекту архитекторов В. Волчека и Б. Ларионова. Его фасад выполнен в стиле сталинского неоклассицизма и украшен колоннами, лепниной и обелисками с фонарями.Первоначально здание предназначалось для городского комитета Компартии Узбекской ССР. Позднее здесь размещались Союз писателей Узбекистана, редакция газеты "Пионер Востока", офисы Daewoo Unitel и Daewoo Bank. После нескольких лет запустения осенью 2025 года началась реконструкция объекта культурного наследия. Трехэтажный жилой дом, возведенный в 1950 году на пересечении улицы Абая и проспекта Алишера Навои, признан памятником архитектуры и находится под охраной государства.Здание управления треста "Чирчикстрой" на улице Навои в Ташкенте построили в 1950 году по проекту архитектора В. Архангельского.Сегодня эти сооружения воспринимаются уже не только как символы государственной идеологии прошлого. Они стали частью привычного Ташкента — ориентирами, местами работы, культуры и повседневной жизни. Их ценность заключается в способности рассказывать сразу о нескольких пластах истории: о политике, художественных поисках, развитии строительных технологий и попытке соединить европейскую классику с национальной традицией.

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архитектура, ташкент, история, градостроительство, улица, здания, фото, ссср, узбекистан