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https://uz.sputniknews.ru/20260730/sled-epoxi-v-arxitekture-stalinskiy-ampir-tashkenta-59358318.html
След эпохи в архитектуре: сталинский ампир Ташкента
След эпохи в архитектуре: сталинский ампир Ташкента
Sputnik Узбекистан
Архитектура 1930–1950-х годов, объединившая монументальность советской неоклассики и национальные традиции, до сих пор формирует облик Ташкента и хранит память своей эпохи.
2026-07-30T18:14+0500
2026-07-30T18:14+0500
архитектура
ташкент
история
градостроительство
улица
здания
фото
ссср
узбекистан
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Архитектура сохраняет представления своего времени о красоте, порядке и будущем. Одним из наиболее узнаваемых направлений советского градостроительства стал так называемый сталинский ампир — торжественный стиль, основанный на формах академического классицизма и служивший одновременно художественным и политическим языком государства.Стиль начал формироваться в 1930-е годы и достиг расцвета в послевоенное десятилетие. Его отличали строгая симметрия, крупный архитектурный ордер, колоннады, массивные карнизы, парадные лестницы и выразительные входные порталы. Здание должно было не просто выполнять практическую функцию, но и создавать ощущение устойчивости, порядка и общественной значимости.Глубокие лоджии, балконы и затененные галереи не только украшали здания, но и помогали приспособить их к жаркому климату. Архитектор Леонид Георгиевич Караш, проектировавший жилые дома по улице Навои, привнес в современную архитектуру эркеры — архитектурные элементы, представляющий собой выступающую из плоскости фасада часть помещения, частично или полностью остекленную,— которые также добавили зданиям узнаваемую романтику традиционной архитектуры.Особенно цельный архитектурный ансамбль сформировался вдоль проспекта Алишера Навои. Монументальные общественные сооружения соседствовали здесь с жилыми домами, учебными корпусами и административными зданиями. Несмотря на различия в назначении, их объединяли выверенные пропорции, торжественные входы и тщательно проработанный декор.Одним из ранних примеров стал Дворец культуры швейников фабрики "Красная Заря", построенный в 1936 году по проекту архитектора В. Скорнякова. в последствии здание носило имя Индиры Ганди, а сегодня известно как Дворец культуры МВД Республики Узбекистан. Его история связана не только с архитектурой, но и с культурной жизнью нескольких поколений ташкентцев.К ансамблю проспекта относится и Центральный телеграф, возведенный по проекту Николая Брюханова. Официальным годом постройки считается 1940-й. Массивный портал, полуколонны и строгий ритм фасада подчеркивают представительный характер сооружения. Сегодня здание используется структурами связи.В том же году по проекту Стефана Полупанова было построено крупное здание для Ташкентского облисполкома. В разные годы в его помещениях работали Театр эстрады, Русский театр юного зрителя, Молодежный театр Узбекистана и Государственный музей литературы имени Алишера Навои. Так административная архитектура постепенно стала важным культурным пространством города.Еще одна заметная городская доминанта — угловое здание на площади Хадра. Оно было построено в 1947 году архитектором Адгамом Мухамедшиным, как общежитие Горного техникума. Утопленная ниша с колоннами, расположенные друг над другом балконы и стилизованные восточные арки помогают зданию зрительно удерживать перекресток проспекта Навои и улицы Фурката. Сейчас здесь располагается АО "Узкимесаноат".Клинический санаторий имени Федоровича расположен по адресу: проспект Амира Темура, 39, Ташкент. Учреждение ведет свою историю с 1926 года, когда здесь открыли физиотерапевтическую лечебницу.Ее основателем стал врач-невролог Мстислав Маркович Федорович, стоявший у истоков развития физиотерапии в Ташкенте. В 2005 году здание санатория полностью перестроили. Обновленный архитектурный облик дополнили портик и декоративные барельефы.В жилом доме по адресу: проспект Алишера Навои, 16, располагается Национальный пресс-центр Узбекистана. Здание, построенное в 1944–1946 годах по проекту архитектора Митхата Булатова, является частью архитектурного ансамбля проспекта Навои. В официальных источниках годом его постройки также указан 1944-й. Дом относится к архитектуре военного и раннего послевоенного периода Ташкента.Дворец культуры железнодорожников построен в 1938 году по проекту архитектора А. И. Павлова. В его облике сочетаются черты конструктивизма и сталинской архитектуры: фасад украшен лепниной и вазонами, перед входом первоначально стояли скульптуры.В здании находятся концертный зал, кинотеатр, библиотеки и Музей истории Узбекистанской железной дороги. В 1979–1980 годах оно было реконструировано под руководством архитектора В. И. Пискарёва.Более 88 лет Дворец остается культурным центром, где проходят концерты и работают творческие кружки.Дом печати — "Matbuot uyi" — расположен по адресу: проспект Алишера Навои, 30. Здание ввели в эксплуатацию в 1959 году. Еще в 1957 году оно строилось как газетно-журнальный комбинат. Позднее здесь размещались Министерство культуры Узбекской ССР, издательства, редакции и другие организации, связанные со средствами массовой информации и массовыми коммуникациями.Здание Ташкентского химико-технологического института на проспекте Алишера Навои. Сегодня в этом здании располагается корпус Ташкентского химико-технологического института (ТХТИ) по адресу: проспект Алишера Навои, 32 — справа от бывшего театра имени Хамзы. Здание было построено в 1935–1940 годах и включено в перечень историко-архитектурных объектов Ташкента как памятник довоенного периода.Фрагмент фасада здания Ташкентского химико-технологического института. Угловое здание института "Узгипроводхоз", расположенное на Урде, на пересечении проспекта Алишера Навои и набережной Анхора, было построено в первой половине 1950-х годов.Со второй половины XX века институт являлся важной частью научно-проектного комплекса водного хозяйства Узбекистана, занимаясь разработкой водохозяйственных объектов, ирригационных систем и гидротехнических сооружений.Здание управления "Средазуголь", построенное в 1937 году по проекту архитектора А. Сидорова, задумывалось как административный символ развивающейся угольной промышленности. Его архитектура лишена избыточной декоративности, однако обладает выразительной монументальностью. Ступенчатая композиция, симметрия и строгий ритм окон формируют сдержанный и представительный облик. В здании органично сочетаются функциональность административного сооружения и лаконичная торжественность.Здание в начале проспекта Мустакиллик, бывшей Пушкинской улицы, построено в 1940 году по проекту архитекторов В. Волчека и Б. Ларионова. Его фасад выполнен в стиле сталинского неоклассицизма и украшен колоннами, лепниной и обелисками с фонарями.Первоначально здание предназначалось для городского комитета Компартии Узбекской ССР. Позднее здесь размещались Союз писателей Узбекистана, редакция газеты "Пионер Востока", офисы Daewoo Unitel и Daewoo Bank. После нескольких лет запустения осенью 2025 года началась реконструкция объекта культурного наследия. Трехэтажный жилой дом, возведенный в 1950 году на пересечении улицы Абая и проспекта Алишера Навои, признан памятником архитектуры и находится под охраной государства.Здание управления треста "Чирчикстрой" на улице Навои в Ташкенте построили в 1950 году по проекту архитектора В. Архангельского.Сегодня эти сооружения воспринимаются уже не только как символы государственной идеологии прошлого. Они стали частью привычного Ташкента — ориентирами, местами работы, культуры и повседневной жизни. Их ценность заключается в способности рассказывать сразу о нескольких пластах истории: о политике, художественных поисках, развитии строительных технологий и попытке соединить европейскую классику с национальной традицией.
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архитектура, ташкент, история, градостроительство, улица, здания, фото, ссср, узбекистан
архитектура, ташкент, история, градостроительство, улица, здания, фото, ссср, узбекистан

След эпохи в архитектуре: сталинский ампир Ташкента

18:14 30.07.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовДом печати — "Matbuot uyi" — расположен по адресу: проспект Алишера Навои, 30
Дом печати — Matbuot uyi — расположен по адресу: проспект Алишера Навои, 30 - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Архитектура 1930–1950-х годов, объединившая монументальность советской неоклассики и национальные традиции, до сих пор формирует облик Ташкента и хранит память своей эпохи.
Архитектура сохраняет представления своего времени о красоте, порядке и будущем. Одним из наиболее узнаваемых направлений советского градостроительства стал так называемый сталинский ампир — торжественный стиль, основанный на формах академического классицизма и служивший одновременно художественным и политическим языком государства.
Стиль начал формироваться в 1930-е годы и достиг расцвета в послевоенное десятилетие. Его отличали строгая симметрия, крупный архитектурный ордер, колоннады, массивные карнизы, парадные лестницы и выразительные входные порталы. Здание должно было не просто выполнять практическую функцию, но и создавать ощущение устойчивости, порядка и общественной значимости.

"В Ташкенте это направление приобрело собственный характер. Классические композиции здесь соединялись с приемами среднеазиатского зодчества. В оформлении фасадов использовали стрельчатые арки, узорчатые решетки-панджара, ганчевые орнаменты, мукарнасы, майолику и мотивы традиционных айванов", — рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан Академик Академии художеств Узбекистана, скульптор и профессор Ташкентского архитектурно-строительного университета Марина Бородина.

Глубокие лоджии, балконы и затененные галереи не только украшали здания, но и помогали приспособить их к жаркому климату. Архитектор Леонид Георгиевич Караш, проектировавший жилые дома по улице Навои, привнес в современную архитектуру эркеры — архитектурные элементы, представляющий собой выступающую из плоскости фасада часть помещения, частично или полностью остекленную,— которые также добавили зданиям узнаваемую романтику традиционной архитектуры.
Особенно цельный архитектурный ансамбль сформировался вдоль проспекта Алишера Навои. Монументальные общественные сооружения соседствовали здесь с жилыми домами, учебными корпусами и административными зданиями. Несмотря на различия в назначении, их объединяли выверенные пропорции, торжественные входы и тщательно проработанный декор.
© Sputnik / Бахром ХатамовДворец культуры МВД Узбекистана, построенный в 1936 году как Дворец культуры швейной фабрики "Красная Заря"
Дворец культуры МВД Узбекистана, построенный в 1936 году как Дворец культуры швейной фабрики Красная Заря - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2026
Дворец культуры МВД Узбекистана, построенный в 1936 году как Дворец культуры швейной фабрики "Красная Заря"
© Sputnik / Бахром Хатамов
Одним из ранних примеров стал Дворец культуры швейников фабрики "Красная Заря", построенный в 1936 году по проекту архитектора В. Скорнякова. в последствии здание носило имя Индиры Ганди, а сегодня известно как Дворец культуры МВД Республики Узбекистан. Его история связана не только с архитектурой, но и с культурной жизнью нескольких поколений ташкентцев.
© Sputnik / Бахром ХатамовЦентральный телеграф — архитектурный памятник 1940 года
Центральный телеграф — архитектурный памятник 1940 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2026
Центральный телеграф — архитектурный памятник 1940 года
© Sputnik / Бахром Хатамов
К ансамблю проспекта относится и Центральный телеграф, возведенный по проекту Николая Брюханова. Официальным годом постройки считается 1940-й. Массивный портал, полуколонны и строгий ритм фасада подчеркивают представительный характер сооружения. Сегодня здание используется структурами связи.
© Sputnik / Бахром ХатамовГосударственный музей литературы имени Алишера Навои
Государственный музей литературы имени Алишера Навои - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2026
Государственный музей литературы имени Алишера Навои
© Sputnik / Бахром Хатамов
В том же году по проекту Стефана Полупанова было построено крупное здание для Ташкентского облисполкома. В разные годы в его помещениях работали Театр эстрады, Русский театр юного зрителя, Молодежный театр Узбекистана и Государственный музей литературы имени Алишера Навои. Так административная архитектура постепенно стала важным культурным пространством города.
© Sputnik / Бахром ХатамовБывший Горный техникум, построенным в 1947 году по проекту архитектора А. А. Мухамедшина
Бывший Горный техникум, построенным в 1947 году по проекту архитектора А. А. Мухамедшина - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2026
Бывший Горный техникум, построенным в 1947 году по проекту архитектора А. А. Мухамедшина
© Sputnik / Бахром Хатамов
Еще одна заметная городская доминанта — угловое здание на площади Хадра. Оно было построено в 1947 году архитектором Адгамом Мухамедшиным, как общежитие Горного техникума. Утопленная ниша с колоннами, расположенные друг над другом балконы и стилизованные восточные арки помогают зданию зрительно удерживать перекресток проспекта Навои и улицы Фурката. Сейчас здесь располагается АО "Узкимесаноат".
© Sputnik / Бахром ХатамовКлинический санаторий имени Мстислава Федоровича
Клинический санаторий имени Мстислава Федоровича - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2026
Клинический санаторий имени Мстислава Федоровича
© Sputnik / Бахром Хатамов
Клинический санаторий имени Федоровича расположен по адресу: проспект Амира Темура, 39, Ташкент. Учреждение ведет свою историю с 1926 года, когда здесь открыли физиотерапевтическую лечебницу.
Ее основателем стал врач-невролог Мстислав Маркович Федорович, стоявший у истоков развития физиотерапии в Ташкенте. В 2005 году здание санатория полностью перестроили. Обновленный архитектурный облик дополнили портик и декоративные барельефы.

"Архитектура — это форма памяти. По фасадам, аркам и колоннам можно прочитать не только историю искусства, но и представления определенной эпохи о порядке, красоте и будущем", — отмечает Марина Бородина.

© Sputnik / Бахром ХатамовЖилой дом советского периода с арочными проёмами, балконами и коммерческими помещениями на первом этаже
Жилой дом советского периода с арочными проёмами, балконами и коммерческими помещениями на первом этаже - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2026
Жилой дом советского периода с арочными проёмами, балконами и коммерческими помещениями на первом этаже
© Sputnik / Бахром Хатамов
В жилом доме по адресу: проспект Алишера Навои, 16, располагается Национальный пресс-центр Узбекистана. Здание, построенное в 1944–1946 годах по проекту архитектора Митхата Булатова, является частью архитектурного ансамбля проспекта Навои. В официальных источниках годом его постройки также указан 1944-й. Дом относится к архитектуре военного и раннего послевоенного периода Ташкента.
© Sputnik / Бахром ХатамовДворец культуры железнодорожников построен в 1938 году по проекту архитектора А. И. Павлова
Дворец культуры железнодорожников построен в 1938 году по проекту архитектора А. И. Павлова - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2026
Дворец культуры железнодорожников построен в 1938 году по проекту архитектора А. И. Павлова
© Sputnik / Бахром Хатамов
Дворец культуры железнодорожников построен в 1938 году по проекту архитектора А. И. Павлова. В его облике сочетаются черты конструктивизма и сталинской архитектуры: фасад украшен лепниной и вазонами, перед входом первоначально стояли скульптуры.
В здании находятся концертный зал, кинотеатр, библиотеки и Музей истории Узбекистанской железной дороги. В 1979–1980 годах оно было реконструировано под руководством архитектора В. И. Пискарёва.
Более 88 лет Дворец остается культурным центром, где проходят концерты и работают творческие кружки.

"Ташкентский ампир интересен не буквальным повторением европейской классики, а ее диалогом с местными архитектурными традициями. Стрельчатые арки, узорчатая панджара, ганчевая резьба и национальные орнаменты придали этому направлению особый, узнаваемый характер", — говорит профессор Ташкентского архитектурно-строительного университета.

© Sputnik / Бахром ХатамовДом печати — "Matbuot uyi" — расположен по адресу: проспект Алишера Навои, 30
Дом печати — Matbuot uyi — расположен по адресу: проспект Алишера Навои, 30 - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2026
Дом печати — "Matbuot uyi" — расположен по адресу: проспект Алишера Навои, 30
© Sputnik / Бахром Хатамов
Дом печати — "Matbuot uyi" — расположен по адресу: проспект Алишера Навои, 30. Здание ввели в эксплуатацию в 1959 году. Еще в 1957 году оно строилось как газетно-журнальный комбинат. Позднее здесь размещались Министерство культуры Узбекской ССР, издательства, редакции и другие организации, связанные со средствами массовой информации и массовыми коммуникациями.
© Sputnik / Бахром ХатамовЗдание Ташкентского химико-технологического института на проспекте Алишера Навои
Здание Ташкентского химико-технологического института на проспекте Алишера Навои - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2026
Здание Ташкентского химико-технологического института на проспекте Алишера Навои
© Sputnik / Бахром Хатамов
Здание Ташкентского химико-технологического института на проспекте Алишера Навои. Сегодня в этом здании располагается корпус Ташкентского химико-технологического института (ТХТИ) по адресу: проспект Алишера Навои, 32 — справа от бывшего театра имени Хамзы. Здание было построено в 1935–1940 годах и включено в перечень историко-архитектурных объектов Ташкента как памятник довоенного периода.
© Sputnik / Бахром ХатамовФрагмент фасада здания Ташкентского химико-технологического института на проспекте Алишера Навои
Фрагмент фасада здания Ташкентского химико-технологического института на проспекте Алишера Навои - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2026
Фрагмент фасада здания Ташкентского химико-технологического института на проспекте Алишера Навои
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фрагмент фасада здания Ташкентского химико-технологического института.
© Sputnik / Бахром ХатамовУгловое здание института "Узгипроводхоз", расположенное на Урде — было построено в первой половине 1950-х годов
Угловое здание института Узгипроводхоз, расположенное на Урде — было построено в первой половине 1950-х годов - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2026
Угловое здание института "Узгипроводхоз", расположенное на Урде — было построено в первой половине 1950-х годов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Угловое здание института "Узгипроводхоз", расположенное на Урде, на пересечении проспекта Алишера Навои и набережной Анхора, было построено в первой половине 1950-х годов.
Со второй половины XX века институт являлся важной частью научно-проектного комплекса водного хозяйства Узбекистана, занимаясь разработкой водохозяйственных объектов, ирригационных систем и гидротехнических сооружений.

"Сегодня важно видеть в этих зданиях не только политические символы прошлого, но и ценную часть городской среды. Их необходимо изучать, сохранять и бережно приспосабливать к современной жизни, не разрушая исторического облика", — подчеркивает Марина Бородина.

© Sputnik / Бахром ХатамовЗдание управления "Средазуголь", построенное в 1937 году по проекту архитектора А. Сидорова
Здание управления Средазуголь, построенное в 1937 году по проекту архитектора А. Сидорова - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2026
Здание управления "Средазуголь", построенное в 1937 году по проекту архитектора А. Сидорова
© Sputnik / Бахром Хатамов
Здание управления "Средазуголь", построенное в 1937 году по проекту архитектора А. Сидорова, задумывалось как административный символ развивающейся угольной промышленности. Его архитектура лишена избыточной декоративности, однако обладает выразительной монументальностью. Ступенчатая композиция, симметрия и строгий ритм окон формируют сдержанный и представительный облик. В здании органично сочетаются функциональность административного сооружения и лаконичная торжественность.
© Sputnik / Бахром ХатамовЗдание в проспекте Мустакиллик построено в 1940 году по проекту архитекторов В. Волчека и Б. Ларионова
Здание в проспекте Мустакиллик построено в 1940 году по проекту архитекторов В. Волчека и Б. Ларионова - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2026
Здание в проспекте Мустакиллик построено в 1940 году по проекту архитекторов В. Волчека и Б. Ларионова
© Sputnik / Бахром Хатамов
Здание в начале проспекта Мустакиллик, бывшей Пушкинской улицы, построено в 1940 году по проекту архитекторов В. Волчека и Б. Ларионова. Его фасад выполнен в стиле сталинского неоклассицизма и украшен колоннами, лепниной и обелисками с фонарями.
Первоначально здание предназначалось для городского комитета Компартии Узбекской ССР. Позднее здесь размещались Союз писателей Узбекистана, редакция газеты "Пионер Востока", офисы Daewoo Unitel и Daewoo Bank. После нескольких лет запустения осенью 2025 года началась реконструкция объекта культурного наследия.

"Для классицизма особенно характерна ансамблевая застройка. К сожалению, позднее этот принцип практически исчез из архитектурной композиции Ташкента. Ярким примером служил величественный ансамбль из трех зданий Педагогического института, возведенный в 1938 году по проекту архитекторов А. и Е. Жмуйда. Торжественную лестницу центрального фасада главного корпуса с обеих сторон украшали скульптурные композиции “Знание” и “Просвещение”. Однако в результате недавней неудачной реконструкции были утрачены и эти произведения, и целостность самого архитектурного ансамбля", — заключила Марина Бородина.

© Sputnik / Бахром ХатамовЖилой дом, возведённый в 1950 году на пересечении улицы Абая и проспекта Алишера Навои,
Жилой дом, возведённый в 1950 году на пересечении улицы Абая и проспекта Алишера Навои, - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2026
Жилой дом, возведённый в 1950 году на пересечении улицы Абая и проспекта Алишера Навои,
© Sputnik / Бахром Хатамов
Трехэтажный жилой дом, возведенный в 1950 году на пересечении улицы Абая и проспекта Алишера Навои, признан памятником архитектуры и находится под охраной государства.
© Sputnik / Бахром ХатамовЗдание управления треста "Чирчикстрой" на улице Навои в Ташкенте было построено в 1950 году по проекту архитектора В. Архангельского.
Здание управления треста Чирчикстрой на улице Навои в Ташкенте было построено в 1950 году по проекту архитектора В. Архангельского. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2026
Здание управления треста "Чирчикстрой" на улице Навои в Ташкенте было построено в 1950 году по проекту архитектора В. Архангельского.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Здание управления треста "Чирчикстрой" на улице Навои в Ташкенте построили в 1950 году по проекту архитектора В. Архангельского.
Сегодня эти сооружения воспринимаются уже не только как символы государственной идеологии прошлого. Они стали частью привычного Ташкента — ориентирами, местами работы, культуры и повседневной жизни. Их ценность заключается в способности рассказывать сразу о нескольких пластах истории: о политике, художественных поисках, развитии строительных технологий и попытке соединить европейскую классику с национальной традицией.
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