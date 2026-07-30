https://uz.sputniknews.ru/20260730/svo-optimistichnaya-dinamika-na-sushe-i-na-more-59373016.html

СВО: оптимистичная динамика на суше и на море

СВО: оптимистичная динамика на суше и на море

Sputnik Узбекистан

ВС России сохраняют высокую наступательную динамику в зоне спецоперации. Донбасс и Одесское направление остаются самыми горячими участками фронта

2026-07-30T17:02+0500

2026-07-30T17:02+0500

2026-07-30T17:02+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

колумнисты

в мире

безопасность

россия

донбасс

нато

украина

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/05/53972065_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_475c9c4ed6e4b43647f01039b174bf19.jpg

В Донбассе российская армия уверенно продвигается вперед на Добропольском направлении. Войска группировки "Центр" 29 июля освободили населенный пункт Светлое – в 4 км к югу от Доброполья. Штурмовики Южной группировки зашли в Дружковку. Днем ранее российские войска продвинулись к юго-западу от Дружковки и освободили село Красный Кут. Расширили плацдарм к востоку от Краматорска, и находятся всего в 4 км от города. Факты – упрямая вещь. Подразделения группировки "Центр" 27 июля освободили населенный пункт Торское, а войска группировки "Восток" взяли под контроль село Коммунаровка в сопредельной Днепропетровской области. Формируется "котел" для войск противника в Терноватом. Киев официально не признает темп продвижения российских войск, но к реальности это не относится.Продолжается уничтожение натовской логистики ВСУ в Одесской и Николаевской областях, российские войска поражают объекты на суше и на море. Горит инфраструктура дунайских и черноморских портов – от Измаила и Рени до Южного, Одессы и Николаева. За минувшие 20 дней у причалов и на переходе морем уничтожены более 30 иностранных сухогрузов и контейнеровозов с оружием и военным снаряжением для украинской прокси-армии. Каждое морское судно перевозит в среднем 100 тыс. тонн грузов, то есть уничтожены ресурсы НАТО на миллиарды долларов.Накануне в порту Николаев российские войска поразили склады военного имущества, резервуары с горюче-смазочными материалами. Днем ранее здесь сгорели два морских судна с военными грузами. Российские ракеты 29 июля прилетели также по одесскому заводу "Стальканат", где собирали из западных "конструкторов" дальнобойные БПЛА. Вечером 28 июля российские дроны ударили по двум сухогрузам, которые пытались доставить вооружение и военное имущество в порты Одесса и Черноморск.Между тем, никто из героев-бандеровцев не пытается спасать аварийные суда на плаву. Подбитый 19 июля сухогруз Golden Leo дрейфовал близ Одессы неделю, затем перевернулся и затонул 27 июля. С другой стороны, заметна активизация одесского партизанского движения: 28 июля в городе подорваны в своих автомобилях старший офицер штаба ВМСУ и оперуполномоченный СБУ.Большой обломРоссийская авиация и войска беспилотных систем 28 июля комбинированным ударом десяти БПЛА "Герань" и нескольких фугасных авиабомб с УМПК уничтожили базу (подземные бункеры) спецназа ВМС противника на острове Первомайский в Днепро-Бугском лимане. Наверняка прилетело и британским специалистам SBS королевских ВМС, которые осуществляют оперативное руководство украинскими силами специальных операций.Причерноморский плацдарм "коалиции желающих" уничтожается методично и необратимо. Украина полностью отрезана от морской логистики НАТО. Российские войска методично и необратимо окружают Славянско-Краматорскую агломерацию. Отступление ВСУ – это провал стратегии Запада, где годами мечтали о поражении России на поле боя. Десятки стран НАТО основательно "вложились" в Одессу и в Донбасс: оплатили сборочные производства псевдо-украинских БПЛА на припортовых территориях и создание укрепрайонов, эшелонированную оборону, в которой российские войска должны были завязнуть и остановиться. Не сложилось.Даже украинские пропагандисты опровергают заявления Зеленского о "переломе" на фронте: "Россия уничтожала и уничтожает нашу инфраструктуру, к сожалению, в значительно больших масштабах, чем мы".Безусловно, "украинский проект" будет закрыт. Иной сюжет не впишется в Историю России. Авторитетный японский журнал Shūkan Gendai опубликовал жесткий прогноз: "Конфликт на Украине никогда не закончится путем переговоров, Киев загнан в угол… Исход военных действий будет решен на поле боя, где русские одержат неприятную победу".Деловитые американцы по инерции еще планируют построить в районе села Березань Николаевской области (в 12 км к северу от Очакова) глубоководный порт и грузовой аэропорт для вывоза украинских природных ресурсов. Однако будущее северного Причерноморья определяет не Вашингтон, а Москва. На Западе начинают осознавать, что в июле 2026 года Россия намертво заблокировала украинские порты, фактически отрезала Украину от моря. "Отката" не будет, и НАТО технологически не способно компенсировать эту катастрофу перенаправлением оружейного потока по железным и автодорогам.Российские ракеты методично и ежедневно прилетают по объектам противника в Киеве, а в украинском Минобороны "оптимистично" рассчитывают завершить конфликт в ближайшие 14 лет. Киевские марионетки и их западные хозяева намерены "асимметрично" воевать "до последнего украинца". Россия не заинтересована в двадцатилетней прокси-войне с НАТО, поэтому на европейском ТВД возрастает роль могущественных высокотехнологичных вооружений.Неслучайно президент РФ Владимир Путин с большим вниманием наблюдает за постоянным совершенствованием высокоточной ракеты "Циркон" морского и наземного базирования, баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и других неуловимых для средств ПВО-ПРО гиперзвуковых изделий. Способных раз и навсегда отрезвить Запад.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в MAX и в Telegram.

россия

донбасс

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

сво, колумнисты, в мире, безопасность, россия, донбасс, нато, украина