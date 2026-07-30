https://uz.sputniknews.ru/20260730/tanzila-narbaeva-nazvala-samoe-bolshoe-dostijenie-v-borbe-s-torgovley-lyudmi-59377117.html
Танзила Нарбаева назвала самое большое достижение в борьбе с торговлей людьми
Танзила Нарбаева назвала самое большое достижение в борьбе с торговлей людьми
Sputnik Узбекистан
В Сенате Олий Мажлиса состоялась международная конференция, посвященная 30 июля – Всемирному дню борьбы с торговлей людьми
2026-07-30T12:45+0500
2026-07-30T12:45+0500
2026-07-30T12:45+0500
общество
политика
сенат олий мажлиса узбекистана
конференция
борьба
торговля людьми
центральная азия
сотрудничество
танзила нарбаева
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1e/59376940_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dda910574bf07e030ab6e026f62b76b4.jpg
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Самое большое достижение в борьбе с торговлей людьми — это предотвращение появления новых жертв, заявила Председатель Сената Олий Мажлиса, председатель Национальной комиссии по вопросам противодействия торговле людьми и достойного труда Танзила Нарбаева. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.В Сенате Олий Мажлиса состоялась международная конференция на тему "Противодействие торговле людьми в меняющемся мире: профилактика, защита и сотрудничество", посвященная 30 июля — Всемирному дню борьбы с торговлей людьми.К диалогу пригласили представителей госорганов, правоохранительных органов, судебно-правовой системы, международных организаций, дипломатического корпуса, институтов гражданского общества и стран Центральной Азии.Речь шла о современных угрозах торговли людьми, в частности, новых рисках, возникающих из-за цифровых технологий, онлайн-платформ вербовки, мошеннических схем и деятельности транснациональных преступных сетей.Как отмечалось, сегодня торговля людьми — это не только вопрос борьбы с преступностью, но и сложная глобальная угроза, неразрывно связанная с правами человека, трудовыми отношениями, миграцией, цифровыми технологиями и социальной защитой.По мнению главы представительства Международной организации по миграции в Узбекистане Эндрю Грей, "торговля людьми меняется быстрее, чем когда-либо. Преступные сети активно используют цифровые технологии, их транснациональный характер и сложность растут. Поэтому ответные меры также должны включать системные подходы, направленные не только на расследование и защиту жертв, но и на предотвращение эксплуатации до того, как она произойдет".Подчеркивалось, что принятый на днях Указ президента Узбекистана "О дополнительных мерах, направленных на коренное совершенствование системы выявления жертв торговли людьми и их интеграции в общество" внедряет в стране совершенно новую систему раннего выявления жертв торговли людьми, оценки их потребностей и комплексного охвата социальными, правовыми, психологическими и медицинскими услугами.Представители государств Центральной Азии выразили готовность к последовательному продолжению практического взаимодействия в сфере защиты и оказания помощи жертвам торговли людьми и мигрантам, входящим в группы риска, а также дальнейшему совершенствованию механизмов трансграничного сотрудничества.По итогам конференции приняли коммюнике. Документ определяет приоритетные направления предотвращения торговли людьми и дальнейшего укрепления практического сотрудничества между государствами Центральной Азии.
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1e/59376940_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b4bf3a068b6253bbeae08c966e521c92.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, политика, сенат олий мажлиса узбекистана, конференция, борьба, торговля людьми, центральная азия, сотрудничество, танзила нарбаева
общество, политика, сенат олий мажлиса узбекистана, конференция, борьба, торговля людьми, центральная азия, сотрудничество, танзила нарбаева
Танзила Нарбаева назвала самое большое достижение в борьбе с торговлей людьми
В Сенате Олий Мажлиса состоялась международная конференция, посвященная 30 июля — Всемирному дню борьбы с торговлей людьми.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik.
Самое большое достижение в борьбе с торговлей людьми — это предотвращение появления новых жертв, заявила Председатель Сената Олий Мажлиса, председатель Национальной комиссии по вопросам противодействия торговле людьми и достойного труда Танзила Нарбаева. Об этом сообщает
пресс-служба верхней палаты.
В Сенате Олий Мажлиса состоялась международная конференция на тему "Противодействие торговле людьми в меняющемся мире: профилактика, защита и сотрудничество", посвященная 30 июля — Всемирному дню борьбы с торговлей людьми.
К диалогу пригласили представителей госорганов, правоохранительных органов, судебно-правовой системы, международных организаций, дипломатического корпуса, институтов гражданского общества и стран Центральной Азии.
Речь шла о современных угрозах торговли людьми, в частности, новых рисках, возникающих из-за цифровых технологий, онлайн-платформ вербовки, мошеннических схем и деятельности транснациональных преступных сетей.
“В рамках глобальной темы "Попавшие в ловушку мошенничества", объявленной в этом году в связи со Всемирным днем борьбы с торговлей людьми, особое внимание уделено вопросам предотвращения эксплуатации в цифровом пространстве, усиления профилактических мер и раннего устранения рисков”, — говорится в сообщении.
Как отмечалось, сегодня торговля людьми — это не только вопрос борьбы с преступностью, но и сложная глобальная угроза, неразрывно связанная с правами человека, трудовыми отношениями, миграцией, цифровыми технологиями и социальной защитой.
По мнению главы представительства Международной организации по миграции в Узбекистане Эндрю Грей, "торговля людьми меняется быстрее, чем когда-либо. Преступные сети активно используют цифровые технологии, их транснациональный характер и сложность растут. Поэтому ответные меры также должны включать системные подходы, направленные не только на расследование и защиту жертв, но и на предотвращение эксплуатации до того, как она произойдет".
Подчеркивалось, что принятый на днях Указ президента Узбекистана "О дополнительных мерах, направленных на коренное совершенствование системы выявления жертв торговли людьми и их интеграции в общество" внедряет в стране совершенно новую систему раннего выявления жертв торговли людьми, оценки их потребностей и комплексного охвата социальными, правовыми, психологическими и медицинскими услугами.
"Самое большое достижение в борьбе с торговлей людьми — это не спасение жертв, а предотвращение появления новых жертв", — подчеркнула Танзила Нарбаева.
Представители государств Центральной Азии выразили готовность к последовательному продолжению практического взаимодействия в сфере защиты и оказания помощи жертвам торговли людьми и мигрантам, входящим в группы риска, а также дальнейшему совершенствованию механизмов трансграничного сотрудничества.
По итогам конференции приняли коммюнике. Документ определяет приоритетные направления предотвращения торговли людьми и дальнейшего укрепления практического сотрудничества между государствами Центральной Азии.