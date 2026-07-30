https://uz.sputniknews.ru/20260730/tanzila-narbaeva-nazvala-samoe-bolshoe-dostijenie-v-borbe-s-torgovley-lyudmi-59377117.html

Танзила Нарбаева назвала самое большое достижение в борьбе с торговлей людьми

Танзила Нарбаева назвала самое большое достижение в борьбе с торговлей людьми

Sputnik Узбекистан

В Сенате Олий Мажлиса состоялась международная конференция, посвященная 30 июля – Всемирному дню борьбы с торговлей людьми

2026-07-30T12:45+0500

2026-07-30T12:45+0500

2026-07-30T12:45+0500

общество

политика

сенат олий мажлиса узбекистана

конференция

борьба

торговля людьми

центральная азия

сотрудничество

танзила нарбаева

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Самое большое достижение в борьбе с торговлей людьми — это предотвращение появления новых жертв, заявила Председатель Сената Олий Мажлиса, председатель Национальной комиссии по вопросам противодействия торговле людьми и достойного труда Танзила Нарбаева. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.В Сенате Олий Мажлиса состоялась международная конференция на тему "Противодействие торговле людьми в меняющемся мире: профилактика, защита и сотрудничество", посвященная 30 июля — Всемирному дню борьбы с торговлей людьми.К диалогу пригласили представителей госорганов, правоохранительных органов, судебно-правовой системы, международных организаций, дипломатического корпуса, институтов гражданского общества и стран Центральной Азии.Речь шла о современных угрозах торговли людьми, в частности, новых рисках, возникающих из-за цифровых технологий, онлайн-платформ вербовки, мошеннических схем и деятельности транснациональных преступных сетей.Как отмечалось, сегодня торговля людьми — это не только вопрос борьбы с преступностью, но и сложная глобальная угроза, неразрывно связанная с правами человека, трудовыми отношениями, миграцией, цифровыми технологиями и социальной защитой.По мнению главы представительства Международной организации по миграции в Узбекистане Эндрю Грей, "торговля людьми меняется быстрее, чем когда-либо. Преступные сети активно используют цифровые технологии, их транснациональный характер и сложность растут. Поэтому ответные меры также должны включать системные подходы, направленные не только на расследование и защиту жертв, но и на предотвращение эксплуатации до того, как она произойдет".Подчеркивалось, что принятый на днях Указ президента Узбекистана "О дополнительных мерах, направленных на коренное совершенствование системы выявления жертв торговли людьми и их интеграции в общество" внедряет в стране совершенно новую систему раннего выявления жертв торговли людьми, оценки их потребностей и комплексного охвата социальными, правовыми, психологическими и медицинскими услугами.Представители государств Центральной Азии выразили готовность к последовательному продолжению практического взаимодействия в сфере защиты и оказания помощи жертвам торговли людьми и мигрантам, входящим в группы риска, а также дальнейшему совершенствованию механизмов трансграничного сотрудничества.По итогам конференции приняли коммюнике. Документ определяет приоритетные направления предотвращения торговли людьми и дальнейшего укрепления практического сотрудничества между государствами Центральной Азии.

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общество, политика, сенат олий мажлиса узбекистана, конференция, борьба, торговля людьми, центральная азия, сотрудничество, танзила нарбаева