https://uz.sputniknews.ru/20260730/uzbekistan-v-2027-godu-primet-kubok-azii-u17-59372736.html
Узбекистан в 2027 году примет Кубок Азии U17
Узбекистан в 2027 году примет Кубок Азии U17
Sputnik Узбекистан
На заседании Исполнительного комитета Конфедерации футбола Азии (AFC) утвердили страны-хозяйки Кубков Азии среди молодежных и юношеских сборных на 2027–2029 годы
2026-07-30T10:20+0500
2026-07-30T10:20+0500
2026-07-30T10:24+0500
спорт
узбекистан
кубок азии
afc
заседание
куала-лумпур
малайзия
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Узбекистан в 2027 году примет Кубок Азии U17, сообщает НОК.Накануне в столице Малайзии Куала-Лумпуре прошло заседание Исполнительного комитета Конфедерации футбола Азии (AFC), где утвердили страны-хозяйки Кубков Азии среди молодежных и юношеских сборных на 2027–2029 годы.Также определили хозяев других континентальных турниров:Кроме того, Исполнительный комитет AFC утвердил новый формат Элитной Лиги чемпионов Азии. Начиная с сезона-2026/2027 турнир будет проходить с участием 32 команд.
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спорт, узбекистан, кубок азии, afc, заседание, куала-лумпур, малайзия
спорт, узбекистан, кубок азии, afc, заседание, куала-лумпур, малайзия
Узбекистан в 2027 году примет Кубок Азии U17
10:20 30.07.2026 (обновлено: 10:24 30.07.2026)
На заседании Исполнительного комитета Конфедерации футбола Азии (AFC) утвердили страны-хозяйки Кубков Азии среди молодежных и юношеских сборных на 2027–2029 годы.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik.
Узбекистан в 2027 году примет Кубок Азии U17, сообщает
НОК.
Накануне в столице Малайзии Куала-Лумпуре прошло заседание Исполнительного комитета Конфедерации футбола Азии (AFC), где утвердили страны-хозяйки Кубков Азии среди молодежных и юношеских сборных на 2027–2029 годы.
“По итогам заседания право принять Кубок Азии U17 2027 года получил Узбекистан”, — говорится в сообщении.
Также определили хозяев других континентальных турниров:
Кубок Азии U23 2028 года — Япония (лицензионный турнир к Олимпийским играм Лос-Анджелес-2028);
Кубок Азии U17 2029 года — Саудовская Аравия.
Кроме того, Исполнительный комитет AFC утвердил новый формат Элитной Лиги чемпионов Азии. Начиная с сезона-2026/2027 турнир будет проходить с участием 32 команд.