https://uz.sputniknews.ru/20260730/uzbekistanskiy-borets-stal-dvukratnym-chempionom-mira-sredi-sportsmenov-u17--59375694.html

Узбекистанский борец стал двукратным чемпионом мира среди спортсменов U17

Узбекистанский борец стал двукратным чемпионом мира среди спортсменов U17

Sputnik Узбекистан

Чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет (U17) проходит с 27 июля по 2 августа в столице Азербайджана. В ЧМ участвуют около 700 юных борцов из более чем 60 стран.

2026-07-30T11:21+0500

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Узбекистанский борец Бунёд Хасанов стал двукратным чемпионом мира среди спортсменов U17, сообщает НОК.Чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет (U17) проходит с 27 июля по 2 августа в столице Азербайджана Баку на Национальной гимнастической арене. В ЧМ участвуют около 700 юных борцов из более чем 60 стран.Узбекистанец уверенно победил хозяина турнира Абдуррахмана Хусейнили со счетом 9:0, что принесло ему золото мирового первенства.В 1/8 финала он одержал победу над российским соперником Артемом Ткаченко — 10:2. Далее в четвертьфинале одолел украинца Дениса Кирика со счетом 6:2.В полуфинале узбекский борец не оставил шансов Вадиму Тарелунге из Молдовы, завершив схватку со счетом 10:0.Еще одну награду в копилку команды РУз принес Садриддин Тулкинбоев, ставший бронзовым призером в весовой категории до 60 кг.ЗолотоБронзаСегодня в течение дня пять представительниц сборной Узбекистана выступят в отборочном этапе. Кроме того, Мухлиса Машарипова поборется за золотую медаль, а Шахзода Азимова проведет утешительную схватку за бронзу.

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