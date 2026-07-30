https://uz.sputniknews.ru/20260730/vrach-rasskazala-ob-ogromnoy-polze-gretskix-orexov-59374513.html
Врач рассказала об огромной пользе грецких орехов
Врач рассказала об огромной пользе грецких орехов
Sputnik Узбекистан
Среди других полезных орехов специалист выделила миндаль, фисташки, фундук и бразильский орех, каждый из которых имеет свои особенности и полезные свойства
2026-07-30T22:01+0500
2026-07-30T22:01+0500
2026-07-30T22:01+0500
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Высокое содержание омега-3 — главное преимущество грецких орехов, поскольку эти вещества необходимы для здоровья сердца и сосудов, сообщает РИА Новости со ссылкой на терапевта, липидолога Елену Себко.Специалист добавила, что грецкие орехи также содержат антиоксиданты и полифенолы, которые защищают клетки от окислительного стресса.Среди других полезных орехов Себко выделила миндаль — он богат витамином Е и магнием, полезен для кожи, сосудов и нервной системы. Фисташки содержат меньше калорий, но богаты белком, клетчаткой и каротиноидами, которые поддерживают здоровье глаз, подчеркнула врач.Фундук, по ее словам, полезен для сосудов и соединительной ткани. Бразильский орех выделяется рекордным содержанием селена, однако с ним важно соблюдать осторожность, уточнила Себко.В заключение специалист предупредила, что любые орехи калорийны, поэтому оптимальная порция — 25-30 граммов в день, что соответствует небольшой горсти.
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мнение эксперта, орехи, здоровье, витамины
мнение эксперта, орехи, здоровье, витамины
Врач рассказала об огромной пользе грецких орехов
Среди других полезных орехов специалист выделила миндаль, фисташки, фундук и бразильский орех, каждый из которых имеет свои особенности и полезные свойства.
Высокое содержание омега-3 — главное преимущество грецких орехов, поскольку эти вещества необходимы для здоровья сердца и сосудов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на терапевта, липидолога Елену Себко.
"Их главным преимуществом считается высокое содержание растительных омега-3 жирных кислот (альфа-линоленовой кислоты). Эти вещества помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, обладают противовоспалительным действием и благоприятно влияют на работу головного мозга", — пояснила она.
Специалист добавила, что грецкие орехи также содержат антиоксиданты и полифенолы, которые защищают клетки от окислительного стресса.
Среди других полезных орехов Себко выделила миндаль — он богат витамином Е и магнием, полезен для кожи, сосудов и нервной системы. Фисташки содержат меньше калорий, но богаты белком, клетчаткой и каротиноидами, которые поддерживают здоровье глаз, подчеркнула врач.
Фундук, по ее словам, полезен для сосудов и соединительной ткани. Бразильский орех выделяется рекордным содержанием селена, однако с ним важно соблюдать осторожность, уточнила Себко.
"Его главное достоинство — рекордное содержание селена. Этот микроэлемент необходим для нормальной работы иммунной системы и щитовидной железы. Однако именно с этим орехом важно соблюдать осторожность: одного-двух орехов в день обычно достаточно, поскольку избыток селена также нежелателен", — сказала она.
В заключение специалист предупредила, что любые орехи калорийны, поэтому оптимальная порция — 25-30 граммов в день, что соответствует небольшой горсти.