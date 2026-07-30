https://uz.sputniknews.ru/20260730/vrach-rasskazala-ob-ogromnoy-polze-gretskix-orexov-59374513.html

Врач рассказала об огромной пользе грецких орехов

Врач рассказала об огромной пользе грецких орехов

Sputnik Узбекистан

Среди других полезных орехов специалист выделила миндаль, фисташки, фундук и бразильский орех, каждый из которых имеет свои особенности и полезные свойства

2026-07-30T22:01+0500

2026-07-30T22:01+0500

2026-07-30T22:01+0500

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Высокое содержание омега-3 — главное преимущество грецких орехов, поскольку эти вещества необходимы для здоровья сердца и сосудов, сообщает РИА Новости со ссылкой на терапевта, липидолога Елену Себко.Специалист добавила, что грецкие орехи также содержат антиоксиданты и полифенолы, которые защищают клетки от окислительного стресса.Среди других полезных орехов Себко выделила миндаль — он богат витамином Е и магнием, полезен для кожи, сосудов и нервной системы. Фисташки содержат меньше калорий, но богаты белком, клетчаткой и каротиноидами, которые поддерживают здоровье глаз, подчеркнула врач.Фундук, по ее словам, полезен для сосудов и соединительной ткани. Бразильский орех выделяется рекордным содержанием селена, однако с ним важно соблюдать осторожность, уточнила Себко.В заключение специалист предупредила, что любые орехи калорийны, поэтому оптимальная порция — 25-30 граммов в день, что соответствует небольшой горсти.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, орехи, здоровье, витамины