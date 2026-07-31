https://uz.sputniknews.ru/20260731/dinamika-proizvodstva-benzina-dizel-uzbekistan-infografika-59414097.html
Динамика производства бензина и дизеля в Узбекистане в I полугодии 2026-го — инфографика
Динамика производства бензина и дизеля в Узбекистане в I полугодии 2026-го — инфографика
Sputnik Узбекистан
В январе–июне 2026-го в республике произвели 614,2 тыс. тонн автомобильного бензина и 568 тыс. тонн дизельного топлива.
2026-07-31T18:05+0500
2026-07-31T18:05+0500
2026-07-31T18:05+0500
инфографика
бензин
дизельное топливо
узбекистан
производство
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Согласно данным Национального комитета РУз по статистике, в первые шесть месяцев этого года производство автомобильного бензина в Узбекистане по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилось на 6% и составило 614,2 тыс. тонн.Увеличился и выпуск дизтоплива. За январь–июнь 2026-го в стране произвели 568 тыс. тонн дизтоплива, что на 2,1% больше, чем в аналогичный период годом ранее. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, инфографика, бензин, дизельное топливо, узбекистан, производство, мультимедиа
инфографика, инфографика, бензин, дизельное топливо, узбекистан, производство, мультимедиа
Динамика производства бензина и дизеля в Узбекистане в I полугодии 2026-го — инфографика
В январе–июне 2026-го в республике произвели 614,2 тыс. тонн автомобильного бензина и 568 тыс. тонн дизельного топлива.
Согласно данным Национального комитета РУз по статистике, в первые шесть месяцев этого года производство автомобильного бензина в Узбекистане по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилось на 6% и составило 614,2 тыс. тонн.
Увеличился и выпуск дизтоплива. За январь–июнь 2026-го в стране произвели 568 тыс. тонн дизтоплива, что на 2,1% больше, чем в аналогичный период годом ранее.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан
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