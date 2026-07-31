https://uz.sputniknews.ru/20260731/dinamika-proizvodstva-benzina-dizel-uzbekistan-infografika-59414097.html

Динамика производства бензина и дизеля в Узбекистане в I полугодии 2026-го — инфографика

Динамика производства бензина и дизеля в Узбекистане в I полугодии 2026-го — инфографика

Sputnik Узбекистан

В январе–июне 2026-го в республике произвели 614,2 тыс. тонн автомобильного бензина и 568 тыс. тонн дизельного топлива.

2026-07-31T18:05+0500

2026-07-31T18:05+0500

2026-07-31T18:05+0500

инфографика

бензин

дизельное топливо

узбекистан

производство

мультимедиа

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Согласно данным Национального комитета РУз по статистике, в первые шесть месяцев этого года производство автомобильного бензина в Узбекистане по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилось на 6% и составило 614,2 тыс. тонн.Увеличился и выпуск дизтоплива. За январь–июнь 2026-го в стране произвели 568 тыс. тонн дизтоплива, что на 2,1% больше, чем в аналогичный период годом ранее. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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инфографика, инфографика, бензин, дизельное топливо, узбекистан, производство, мультимедиа