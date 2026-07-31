https://uz.sputniknews.ru/20260731/eaes-sistema-kontrolya-perevozki-navigatsionnye-plomby-59398891.html

В ЕАЭС расширили систему контроля перевозок с использованием навигационных пломб

В ЕАЭС расширили систему контроля перевозок с использованием навигационных пломб

Sputnik Узбекистан

Под контроль будут взяты товары, перевозимые автомобильным транспортом в режиме таможенного транзита, а также отдельные категории налогоемкой продукции, доставляемой по железной дороге.

2026-07-31T13:05+0500

2026-07-31T13:05+0500

2026-07-31T15:00+0500

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. С 31 июля 2026 года в Евразийском экономическом союзе начинается второй этап практической реализации Соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров. Об этом сообщила пресс-служба Комиссии.На новом этапе расширяется перечень перевозок, подлежащих контролю с использованием навигационных пломб. В систему отслеживания включаются:Указанные категории товаров будут дополнительно отслеживаться с помощью навигационных пломб наряду с товарами, включенными в первый этап реализации Соглашения. Исключения предусмотрены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 июля 2026 года № 71.В ЕЭК напомнили о том, что первый этап применения навигационных пломб стартовал 11 февраля 2026 года. В его рамках отслеживались:Под действие системы также попадет никотинсодержащая продукция и никотиновое сырьё, вывозимые за пределы страны в рамках таможенной процедуры экспорта.Расширение применения навигационных пломб направлено на повышение прозрачности перевозок, усиление контроля за перемещением отдельных категорий товаров и развитие цифровых инструментов таможенного администрирования в государствах ЕАЭС.

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