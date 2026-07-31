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https://uz.sputniknews.ru/20260731/eaes-sistema-kontrolya-perevozki-navigatsionnye-plomby-59398891.html
В ЕАЭС расширили систему контроля перевозок с использованием навигационных пломб
В ЕАЭС расширили систему контроля перевозок с использованием навигационных пломб
Sputnik Узбекистан
Под контроль будут взяты товары, перевозимые автомобильным транспортом в режиме таможенного транзита, а также отдельные категории налогоемкой продукции, доставляемой по железной дороге.
2026-07-31T13:05+0500
2026-07-31T15:00+0500
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. С 31 июля 2026 года в Евразийском экономическом союзе начинается второй этап практической реализации Соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров. Об этом сообщила пресс-служба Комиссии.На новом этапе расширяется перечень перевозок, подлежащих контролю с использованием навигационных пломб. В систему отслеживания включаются:Указанные категории товаров будут дополнительно отслеживаться с помощью навигационных пломб наряду с товарами, включенными в первый этап реализации Соглашения. Исключения предусмотрены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 июля 2026 года № 71.В ЕЭК напомнили о том, что первый этап применения навигационных пломб стартовал 11 февраля 2026 года. В его рамках отслеживались:Под действие системы также попадет никотинсодержащая продукция и никотиновое сырьё, вывозимые за пределы страны в рамках таможенной процедуры экспорта.Расширение применения навигационных пломб направлено на повышение прозрачности перевозок, усиление контроля за перемещением отдельных категорий товаров и развитие цифровых инструментов таможенного администрирования в государствах ЕАЭС.
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еаэс, еэк, перевозки, товары, грузоперевозки
еаэс, еэк, перевозки, товары, грузоперевозки

В ЕАЭС расширили систему контроля перевозок с использованием навигационных пломб

13:05 31.07.2026 (обновлено: 15:00 31.07.2026)
© Пресс-служба ЕЭКВ ЕАЭС стартует обязательное применение навигационных пломб для отслеживания перевозо
В ЕАЭС стартует обязательное применение навигационных пломб для отслеживания перевозо - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2026
© Пресс-служба ЕЭК
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Под контроль будут взяты товары, перевозимые автомобильным транспортом в режиме таможенного транзита, а также отдельные категории налогоемкой продукции, доставляемой по железной дороге.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. С 31 июля 2026 года в Евразийском экономическом союзе начинается второй этап практической реализации Соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров. Об этом сообщила пресс-служба Комиссии.
На новом этапе расширяется перечень перевозок, подлежащих контролю с использованием навигационных пломб. В систему отслеживания включаются:
все категории товаров, перевозимые автомобильным транспортом в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;
отдельные категории налогоемких товаров (одежда, обувь, бытовая техника), перевозимые железнодорожным транспортом в рамках таможенного транзита.
Указанные категории товаров будут дополнительно отслеживаться с помощью навигационных пломб наряду с товарами, включенными в первый этап реализации Соглашения. Исключения предусмотрены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 июля 2026 года № 71.
В ЕЭК напомнили о том, что первый этап применения навигационных пломб стартовал 11 февраля 2026 года. В его рамках отслеживались:
санкционные и отдельные виды подакцизных товаров (алкогольная и табачная продукция), перевозимые автомобильным и (или) железнодорожным транспортом в соответствии с таможенными процедурами транзита и экспорта, а также перемещаемые между государствами-членами ЕАЭС в рамках взаимной торговли;
отдельные категории товаров (одежда, обувь, бытовая техника), перевозимые автомобильным транспортом по процедуре таможенного транзита.
Под действие системы также попадет никотинсодержащая продукция и никотиновое сырьё, вывозимые за пределы страны в рамках таможенной процедуры экспорта.
Расширение применения навигационных пломб направлено на повышение прозрачности перевозок, усиление контроля за перемещением отдельных категорий товаров и развитие цифровых инструментов таможенного администрирования в государствах ЕАЭС.
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