В ЕАЭС расширили систему контроля перевозок с использованием навигационных пломб
13:05 31.07.2026 (обновлено: 15:00 31.07.2026)
© Пресс-служба ЕЭКВ ЕАЭС стартует обязательное применение навигационных пломб для отслеживания перевозо
© Пресс-служба ЕЭК
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Под контроль будут взяты товары, перевозимые автомобильным транспортом в режиме таможенного транзита, а также отдельные категории налогоемкой продукции, доставляемой по железной дороге.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. С 31 июля 2026 года в Евразийском экономическом союзе начинается второй этап практической реализации Соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров. Об этом сообщила пресс-служба Комиссии.
На новом этапе расширяется перечень перевозок, подлежащих контролю с использованием навигационных пломб. В систему отслеживания включаются:
все категории товаров, перевозимые автомобильным транспортом в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;
отдельные категории налогоемких товаров (одежда, обувь, бытовая техника), перевозимые железнодорожным транспортом в рамках таможенного транзита.
Указанные категории товаров будут дополнительно отслеживаться с помощью навигационных пломб наряду с товарами, включенными в первый этап реализации Соглашения. Исключения предусмотрены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 июля 2026 года № 71.
В ЕЭК напомнили о том, что первый этап применения навигационных пломб стартовал 11 февраля 2026 года. В его рамках отслеживались:
санкционные и отдельные виды подакцизных товаров (алкогольная и табачная продукция), перевозимые автомобильным и (или) железнодорожным транспортом в соответствии с таможенными процедурами транзита и экспорта, а также перемещаемые между государствами-членами ЕАЭС в рамках взаимной торговли;
отдельные категории товаров (одежда, обувь, бытовая техника), перевозимые автомобильным транспортом по процедуре таможенного транзита.
Под действие системы также попадет никотинсодержащая продукция и никотиновое сырьё, вывозимые за пределы страны в рамках таможенной процедуры экспорта.
Расширение применения навигационных пломб направлено на повышение прозрачности перевозок, усиление контроля за перемещением отдельных категорий товаров и развитие цифровых инструментов таможенного администрирования в государствах ЕАЭС.