https://uz.sputniknews.ru/20260731/pervaya-ledi-uzbekistana-posetila-reabilitatsionnyy-tsentr-altyn-balalyk-59406853.html

Первая леди Узбекистана посетила реабилитационный центр "Алтын Балалык" в Кыргызстане

Первая леди Узбекистана посетила реабилитационный центр "Алтын Балалык" в Кыргызстане

Sputnik Узбекистан

Зироат Мирзиёева совместно с первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой и первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой ознакомилась с деятельностью центра, пообщалась с детьми и приняла участие в культурной программе.

2026-07-31T14:31+0500

2026-07-31T14:31+0500

2026-07-31T14:56+0500

зироат мирзиёева

первая леди

узбекистан

кыргызстан

азербайджан

реабилитация

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева совместно с первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой и первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой посетила реабилитационный центр "Алтын Балалык". Об этом Зироат Мирзиёева сообщила в своем Telegram-канале.В ходе визита высокие гостьи ознакомились с деятельностью центра, посетили образовательные мастер-классы для воспитанников и пообщались с детьми.Для делегации была подготовлена культурная программа с участием ансамбля национального танца "Шаттык" и ансамбля юных комузистов. Также гостям представили выставку изделий из глины и войлока, созданных воспитанниками президентского лицея для одаренных детей "Акылман".Затем высокие гостьи осмотрели пляжную зону и художественную галерею, где были представлены работы юных художников, в том числе из Узбекистана, ставших победителями международных конкурсов детского творчества, проводимых в Кыргызстане.Особое место в программе заняла церемония нанесения завершающего элемента на войлочное панно "Древо дружбы", символизирующее дружбу народов Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана.По завершении визита первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова вручила Зироат Мирзиёевой традиционный кыргызский музыкальный инструмент — ооз комуз, который стал символичным подарком, отражающим богатое культурное наследие кыргызского народа и крепкие дружественные связи между странами.

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зироат мирзиёева, первая леди, узбекистан, кыргызстан, азербайджан, реабилитация