https://uz.sputniknews.ru/20260731/trade-in-dlya-staryx-avtomobiley-novaya-sistema-uzbekistan-59404261.html

Trade-in для старых автомобилей: как будет работать новая система в Узбекистане

Trade-in для старых автомобилей: как будет работать новая система в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Специалист рассказал о принципах работы системы trade-in для старых автомобилей, отметив, что оценка и утилизация транспорта будут проводиться независимыми организациями, выбранными на основе открытого тендера.

2026-07-31T18:40+0500

2026-07-31T18:40+0500

2026-07-31T18:40+0500

автомобили

видео

узбекистан

новая система

утилизация

транспорт

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Узбекистане продолжается подготовка к запуску системы trade-in для старых автомобилей. Новый механизм станет частью общенационального проекта "Чистый воздух" и должен помочь сократить количество вредных выбросов, обновить автопарк страны и наладить систему утилизации транспорта. Владельцы автомобилей смогут сдать старую машину, пройти независимую оценку и воспользоваться предусмотренными государством мерами поддержки при покупке нового автомобиля.Как будет работать система, кто займется оценкой и утилизацией автомобилей, а также какие условия предлагают владельцам транспорта, рассказал начальник управления по организации учета отходов и утилизации Агентства по управлению отходами и развитию циркулярной экономики Умаржон Абдуллаев. Подробнее — в сюжете Sputnik Узбекистан.

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