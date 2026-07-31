https://uz.sputniknews.ru/20260731/trade-in-dlya-staryx-avtomobiley-novaya-sistema-uzbekistan-59404261.html
Trade-in для старых автомобилей: как будет работать новая система в Узбекистане
Trade-in для старых автомобилей: как будет работать новая система в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Специалист рассказал о принципах работы системы trade-in для старых автомобилей, отметив, что оценка и утилизация транспорта будут проводиться независимыми организациями, выбранными на основе открытого тендера.
2026-07-31T18:40+0500
2026-07-31T18:40+0500
2026-07-31T18:40+0500
автомобили
видео
узбекистан
новая система
утилизация
транспорт
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Узбекистане продолжается подготовка к запуску системы trade-in для старых автомобилей. Новый механизм станет частью общенационального проекта "Чистый воздух" и должен помочь сократить количество вредных выбросов, обновить автопарк страны и наладить систему утилизации транспорта. Владельцы автомобилей смогут сдать старую машину, пройти независимую оценку и воспользоваться предусмотренными государством мерами поддержки при покупке нового автомобиля.Как будет работать система, кто займется оценкой и утилизацией автомобилей, а также какие условия предлагают владельцам транспорта, рассказал начальник управления по организации учета отходов и утилизации Агентства по управлению отходами и развитию циркулярной экономики Умаржон Абдуллаев. Подробнее — в сюжете Sputnik Узбекистан.
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автомобили, видео, видео, узбекистан, новая система, утилизация, транспорт
автомобили, видео, видео, узбекистан, новая система, утилизация, транспорт
Trade-in для старых автомобилей: как будет работать новая система в Узбекистане
Эксклюзив
Специалист рассказал о принципах работы системы trade-in для старых автомобилей, отметив, что оценка и утилизация транспорта будут проводиться независимыми организациями, выбранными на основе открытого тендера.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Узбекистане продолжается подготовка к запуску системы trade-in для старых автомобилей. Новый механизм станет частью общенационального проекта "Чистый воздух" и должен помочь сократить количество вредных выбросов, обновить автопарк страны и наладить систему утилизации транспорта.
Владельцы автомобилей смогут сдать старую машину, пройти независимую оценку и воспользоваться предусмотренными государством мерами поддержки при покупке нового автомобиля.
Как будет работать система, кто займется оценкой и утилизацией автомобилей, а также какие условия предлагают владельцам транспорта, рассказал начальник управления по организации учета отходов и утилизации Агентства по управлению отходами и развитию циркулярной экономики Умаржон Абдуллаев.
"Организация, оценивающая транспортное средство, и организация, его утилизирующая, будут работать независимо друг от друга и определяться на открытой тендерной основе", — подчеркнул он.
Подробнее — в сюжете Sputnik Узбекистан
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