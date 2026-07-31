https://uz.sputniknews.ru/20260731/vysokoe-priznanie-mnogoletniy-trud-tashkent-nagrada-jeleznodorojniki-59414414.html

Высокое признание за многолетний труд: в Ташкенте наградили лучших железнодорожников

Высокое признание за многолетний труд: в Ташкенте наградили лучших железнодорожников

Sputnik Узбекистан

Работники железнодорожного транспорта Узбекистана отмечают свой профессиональный праздник — День работников железнодорожного транспорта Республики Узбекистан.

2026-07-31T17:16+0500

2026-07-31T17:16+0500

2026-07-31T17:38+0500

железная дорога

праздник

награждение

день работников железнодорожного транспорта

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В преддверии Дня работников железнодорожного транспорта в центральном управлении АО "Узбекистон темир йуллари" состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги. В мероприятии приняли участие председатель правления, его заместители, руководители структурных подразделений, представители подведомственных организаций и трудовых коллективов со всех регионов страны.С поздравительной речью к коллегам обратился председатель правления Зуфар Нарзуллаев. Он отметил, что в период масштабной модернизации инфраструктуры профессионализм и ответственность каждого сотрудника остаются ключевыми факторами развития отрасли. Руководитель поблагодарил коллектив за преданность делу.В рамках праздничного мероприятия состоялась церемония награждения лучших представителей железнодорожной сферы. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие отрасли 22 сотрудника были удостоены высшей отраслевой награды — нагрудного знака "Почетный железнодорожник".Согласно указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, профессиональный праздник железнодорожников ежегодно отмечается в первое воскресенье августа.

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железная дорога, праздник, награждение, день работников железнодорожного транспорта