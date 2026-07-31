https://uz.sputniknews.ru/20260731/vysokoe-priznanie-mnogoletniy-trud-tashkent-nagrada-jeleznodorojniki-59414414.html
Высокое признание за многолетний труд: в Ташкенте наградили лучших железнодорожников
Высокое признание за многолетний труд: в Ташкенте наградили лучших железнодорожников
Sputnik Узбекистан
Работники железнодорожного транспорта Узбекистана отмечают свой профессиональный праздник — День работников железнодорожного транспорта Республики Узбекистан.
2026-07-31T17:16+0500
2026-07-31T17:16+0500
2026-07-31T17:38+0500
железная дорога
праздник
награждение
день работников железнодорожного транспорта
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В преддверии Дня работников железнодорожного транспорта в центральном управлении АО "Узбекистон темир йуллари" состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги. В мероприятии приняли участие председатель правления, его заместители, руководители структурных подразделений, представители подведомственных организаций и трудовых коллективов со всех регионов страны.С поздравительной речью к коллегам обратился председатель правления Зуфар Нарзуллаев. Он отметил, что в период масштабной модернизации инфраструктуры профессионализм и ответственность каждого сотрудника остаются ключевыми факторами развития отрасли. Руководитель поблагодарил коллектив за преданность делу.В рамках праздничного мероприятия состоялась церемония награждения лучших представителей железнодорожной сферы. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие отрасли 22 сотрудника были удостоены высшей отраслевой награды — нагрудного знака "Почетный железнодорожник".Согласно указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, профессиональный праздник железнодорожников ежегодно отмечается в первое воскресенье августа.
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железная дорога, праздник, награждение, день работников железнодорожного транспорта
железная дорога, праздник, награждение, день работников железнодорожного транспорта
Высокое признание за многолетний труд: в Ташкенте наградили лучших железнодорожников
17:16 31.07.2026 (обновлено: 17:38 31.07.2026)
Работники железнодорожного транспорта Узбекистана отмечают свой профессиональный праздник — День работников железнодорожного транспорта Республики Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik.
В преддверии Дня работников железнодорожного транспорта в центральном управлении АО "Узбекистон темир йуллари" состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику. Об этом сообщает
пресс-служба железной дороги.
В мероприятии приняли участие председатель правления, его заместители, руководители структурных подразделений, представители подведомственных организаций и трудовых коллективов со всех регионов страны.
С поздравительной речью к коллегам обратился председатель правления Зуфар Нарзуллаев. Он отметил, что в период масштабной модернизации инфраструктуры профессионализм и ответственность каждого сотрудника остаются ключевыми факторами развития отрасли. Руководитель поблагодарил коллектив за преданность делу.
В рамках праздничного мероприятия состоялась церемония награждения лучших представителей железнодорожной сферы. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие отрасли 22 сотрудника были удостоены высшей отраслевой награды — нагрудного знака "Почетный железнодорожник".
Согласно указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, профессиональный праздник железнодорожников ежегодно отмечается в первое воскресенье августа.