https://uz.sputniknews.ru/20260801/eek-asean-razvitie-sotrudnichestvo-texnicheskoe-regulirovaniye-59429270.html

ЕЭК и АСЕАН обсудили развитие сотрудничества в сфере технического регулирования

ЕЭК и АСЕАН обсудили развитие сотрудничества в сфере технического регулирования

Sputnik Узбекистан

ЕЭК и АСЕАН намерены развивать взаимодействие в сфере технического регулирования, уделяя внимание обмену практиками, гармонизации подходов и обеспечению безопасности продукции.

2026-08-01T14:59+0500

2026-08-01T14:59+0500

2026-08-01T15:21+0500

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техническое регулирование

безопасность

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) совместно с Секретариатом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) провела семинар, посвященный системам технического регулирования Евразийского экономического союза и АСЕАН. Участники семинара обсудили вопросы технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия, которые помогают развивать взаимную торговлю и обеспечивать безопасность продукции.Директор Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Серик Кусаинов отметил, что подобные мероприятия являются важной частью работы Комиссии.Специалисты ЕЭК представили основные принципы единой системы технического регулирования ЕАЭС, рассказали о ее текущем состоянии и перспективах развития. Представители АСЕАН, в свою очередь, поделились опытом в сфере оценки соответствия и использования механизмов аккредитации для развития торговых отношений.На семинаре были рассмотрены требования ЕАЭС к безопасности продукции легкой промышленности, электротехнического оборудования, резины и изделий из нее, а также пищевой продукции, включая чай, кофе, рыбу и морепродукты. Кроме того, участники обсудили вопросы выпуска товаров в обращение на рынке Союза и контроля за соблюдением требований безопасности продукции. Представители Комиссии также ознакомились с подходами государств АСЕАН к регулированию и стандартизации в области безопасности пищевой продукции.В семинаре приняли участие представители профильных департаментов ЕЭК, государственных органов стран АСЕАН и подразделений Секретариата АСЕАН. По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог и обмен опытом.

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