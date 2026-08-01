ЕЭК и АСЕАН обсудили развитие сотрудничества в сфере технического регулирования
14:59 01.08.2026 (обновлено: 15:21 01.08.2026)
Подписаться
ЕЭК и АСЕАН намерены развивать взаимодействие в сфере технического регулирования, уделяя внимание обмену практиками, гармонизации подходов и обеспечению безопасности продукции.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) совместно с Секретариатом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) провела семинар, посвященный системам технического регулирования Евразийского экономического союза и АСЕАН.
Участники семинара обсудили вопросы технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия, которые помогают развивать взаимную торговлю и обеспечивать безопасность продукции.
© Пресс-служба ЕЭКВ ЕЭК обсудили системы технического регулирования ЕАЭС и АСЕАН.
В ЕЭК обсудили системы технического регулирования ЕАЭС и АСЕАН.
© Пресс-служба ЕЭК
Директор Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Серик Кусаинов отметил, что подобные мероприятия являются важной частью работы Комиссии.
"Совместные семинары способствуют гармонизации подходов, помогают зарубежным коллегам ознакомиться с практическим опытом применения требований к продукции, устанавливаемых в странах евразийской "пятерки"", — подчеркнул он.
Специалисты ЕЭК представили основные принципы единой системы технического регулирования ЕАЭС, рассказали о ее текущем состоянии и перспективах развития. Представители АСЕАН, в свою очередь, поделились опытом в сфере оценки соответствия и использования механизмов аккредитации для развития торговых отношений.
На семинаре были рассмотрены требования ЕАЭС к безопасности продукции легкой промышленности, электротехнического оборудования, резины и изделий из нее, а также пищевой продукции, включая чай, кофе, рыбу и морепродукты.
Кроме того, участники обсудили вопросы выпуска товаров в обращение на рынке Союза и контроля за соблюдением требований безопасности продукции. Представители Комиссии также ознакомились с подходами государств АСЕАН к регулированию и стандартизации в области безопасности пищевой продукции.
"Поскольку торговые связи между странами ЕАЭС и АСЕАН продолжают расширяться, обоюдное понимание систем технического регулирования, стандартов и процедур оценки соответствия необходимо для облегчения беспрепятственного доступа на рынки и обеспечения безопасности продукции", – подчеркнул председатель Консультативного комитета АСЕАН по стандартам и качеству, директор Департамента национальных стандартов и качества при Департаменте исследований и инноваций Министерства науки и технологий Мьянмы Джо Соу Лвин.
В семинаре приняли участие представители профильных департаментов ЕЭК, государственных органов стран АСЕАН и подразделений Секретариата АСЕАН. По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог и обмен опытом.