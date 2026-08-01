https://uz.sputniknews.ru/20260801/ekonomika-soxranyaet-ustoychivyy-rost-dinamika-vvp-uzbekistana-za-5-let-59418078.html
Экономика сохраняет устойчивый рост: динамика ВВП Узбекистана за 5 лет
Экономика сохраняет устойчивый рост: динамика ВВП Узбекистана за 5 лет
Sputnik Узбекистан
За последние пять лет объем ВВП Узбекистана демонстрирует стабильную положительную динамику. Нацкомстат Узбекистана опубликовал данные, демонстрирующие рост экономики республики с 2022 по 2026 годы.
2026-08-01T12:05+0500
2026-08-01T12:05+0500
2026-08-01T12:05+0500
ввп
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По предварительным данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–июне 2026 года объем валового внутреннего продукта Узбекистана в текущих ценах составил 1 072,7 трлн сумов.Этот показатель увеличился на 8,5% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.Объем ВВП по годам выглядит следующим образом:За рассматриваемый период темпы роста сохранялись на высоком уровне, что отражает расширение экономической активности и устойчивость ключевых отраслей страны.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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ввп, инфографика, инфографика, узбекистан, экономика
ввп, инфографика, инфографика, узбекистан, экономика
Экономика сохраняет устойчивый рост: динамика ВВП Узбекистана за 5 лет
За последние пять лет объем ВВП Узбекистана демонстрирует стабильную положительную динамику. Нацкомстат Узбекистана опубликовал данные, демонстрирующие рост экономики республики с 2022 по 2026 годы.
По предварительным данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–июне 2026 года объем валового внутреннего продукта Узбекистана в текущих ценах составил 1 072,7 трлн сумов.
Этот показатель увеличился на 8,5% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.
Объем ВВП по годам выглядит следующим образом:
2022 год — 441,5 трлн сумов;
2023 год — 527,7 трлн сумов;
2024 год — 670,1 трлн сумов;
2025 год — 900,7 трлн сумов;
2026 год — 1 072,7 трлн сумов.
За рассматриваемый период темпы роста сохранялись на высоком уровне, что отражает расширение экономической активности и устойчивость ключевых отраслей страны.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.