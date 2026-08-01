https://uz.sputniknews.ru/20260801/ekonomika-soxranyaet-ustoychivyy-rost-dinamika-vvp-uzbekistana-za-5-let-59418078.html

Экономика сохраняет устойчивый рост: динамика ВВП Узбекистана за 5 лет

Экономика сохраняет устойчивый рост: динамика ВВП Узбекистана за 5 лет

Sputnik Узбекистан

За последние пять лет объем ВВП Узбекистана демонстрирует стабильную положительную динамику. Нацкомстат Узбекистана опубликовал данные, демонстрирующие рост экономики республики с 2022 по 2026 годы.

2026-08-01T12:05+0500

2026-08-01T12:05+0500

2026-08-01T12:05+0500

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инфографика

узбекистан

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По предварительным данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–июне 2026 года объем валового внутреннего продукта Узбекистана в текущих ценах составил 1 072,7 трлн сумов.Этот показатель увеличился на 8,5% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.Объем ВВП по годам выглядит следующим образом:За рассматриваемый период темпы роста сохранялись на высоком уровне, что отражает расширение экономической активности и устойчивость ключевых отраслей страны.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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