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От АПК до туризма: Могилевская и Бухарская области наметили новые сферы сотрудничества
От АПК до туризма: Могилевская и Бухарская области наметили новые сферы сотрудничества
Sputnik Узбекистан
Могилевская и Бухарская области планируют развивать сотрудничество в АПК, машиностроении, деревообработке, образовании и туризме. Эти направления обсудили главы двух регионов.
2026-08-01T11:02+0500
2026-08-01T11:04+0500
бухарская область
узбекистан
беларусь
туризм
агропромышленность
рыбоводство
машиностроение
сельское хозяйство
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Могилевская и Бухарская области планируют развивать сотрудничество в создании совместных агропредприятий, поставках сельскохозяйственной техники, деревообработке, машиностроении, образовании и туризме. Перспективные направления взаимодействия обсудили председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко и хоким Бухарской области Узбекистана Ботир Зарипов.Ботир Зарипов отметил высокий потенциал Могилевской области, подчеркнув сильные позиции региона в агропромышленном комплексе, машиностроении, пищевой и легкой промышленности, деревообработке, а также наличие квалифицированных кадров и развитой научно-образовательной базы.По его словам, Бухарская область также демонстрирует устойчивый экономический рост. Ежегодно регион принимает более 4,5 млн туристов, а показатели валового регионального продукта продолжают увеличиваться. Это, по мнению хокима, создает хорошие возможности для взаимовыгодного сотрудничества.Анатолий Исаченко подчеркнул, что Узбекистан входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Могилевской области. За последние пять лет взаимный товарооборот вырос в 2,6 раза — до $35,2 млн в 2025 году. В январе—мае 2026 года этот показатель увеличился еще более чем на 54 %. Вместе с тем, отметил глава региона, потенциал сотрудничества остается значительно выше достигнутых результатов.Одним из главных итогов встречи стала конкретизация аграрных проектов. Во время поездок бизнес-делегации Бухарской области по районам Могилевщины были предложены земельные участки, пустующие фермы и водоемы. Отдельное внимание стороны уделили развитию аквакультуры. В Могилевской области успешно работают комплексы по выращиванию рыбы в установках замкнутого водоснабжения, каждый из которых способен производить до 1 тыс. тонн продукции в год. Белорусская сторона выразила готовность поддержать реализацию аналогичных проектов с участием узбекских инвесторов, тем более что в стране планируется строительство новых таких комплексов.Для привлечения узбекских инвестиций в переработку древесины и машиностроение белорусская сторона предложила использовать возможности юго-восточного региона Могилевской области — особой экономической зоны с уникальными преференциями.Также обсуждалась организация сборки малогабаритной коммунальной и сельскохозяйственной техники на базе предприятий Бухарской области. Могилевские заводы выпускают тракторы, косилки, щетки и другую технику, которая может быть востребована на узбекском рынке.Также стороны затронули сферу образования. Могилевская область готова принимать студентов из Узбекистана в ведущих вузах, таких как Могилевский государственный университет продовольствия и Горецкая сельскохозяйственная академия.По итогам переговоров стороны договорились в ближайшее время подготовить дорожную карту сотрудничества, которая закрепит достигнутые договоренности и определит сроки реализации совместных проектов.
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бухарская область, узбекистан, беларусь, туризм, агропромышленность, рыбоводство, машиностроение, сельское хозяйство, сотрудничество
бухарская область, узбекистан, беларусь, туризм, агропромышленность, рыбоводство, машиностроение, сельское хозяйство, сотрудничество

От АПК до туризма: Могилевская и Бухарская области наметили новые сферы сотрудничества

11:02 01.08.2026 (обновлено: 11:04 01.08.2026)
© Могилевский облисполком.Встреча председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко и хокима Бухарской области Узбекистана Ботира Зарипова.
Встреча председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко и хокима Бухарской области Узбекистана Ботира Зарипова. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2026
© Могилевский облисполком.
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Могилевская и Бухарская области планируют развивать сотрудничество в АПК, машиностроении, деревообработке, образовании и туризме. Эти направления обсудили главы двух регионов.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Могилевская и Бухарская области планируют развивать сотрудничество в создании совместных агропредприятий, поставках сельскохозяйственной техники, деревообработке, машиностроении, образовании и туризме. Перспективные направления взаимодействия обсудили председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко и хоким Бухарской области Узбекистана Ботир Зарипов.
Ботир Зарипов отметил высокий потенциал Могилевской области, подчеркнув сильные позиции региона в агропромышленном комплексе, машиностроении, пищевой и легкой промышленности, деревообработке, а также наличие квалифицированных кадров и развитой научно-образовательной базы.
По его словам, Бухарская область также демонстрирует устойчивый экономический рост. Ежегодно регион принимает более 4,5 млн туристов, а показатели валового регионального продукта продолжают увеличиваться. Это, по мнению хокима, создает хорошие возможности для взаимовыгодного сотрудничества.
Анатолий Исаченко подчеркнул, что Узбекистан входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Могилевской области. За последние пять лет взаимный товарооборот вырос в 2,6 раза — до $35,2 млн в 2025 году. В январе—мае 2026 года этот показатель увеличился еще более чем на 54 %. Вместе с тем, отметил глава региона, потенциал сотрудничества остается значительно выше достигнутых результатов.
Одним из главных итогов встречи стала конкретизация аграрных проектов. Во время поездок бизнес-делегации Бухарской области по районам Могилевщины были предложены земельные участки, пустующие фермы и водоемы.

"И уже есть конкретный результат. В Дрибинском районе зарегистрирована фирма по разведению крупного рогатого скота, а в Климовичском районе — по выращиванию зерновых и бобовых культур. Кроме того, бизнес-миссия ознакомилась с работой Могилевского мясокомбината, Климовичского комбината хлебопродуктов, "Серволюкс Агро", Могилевского госплемпредприятия, Климовичского лесхоза", — отметил Исаченко.

Отдельное внимание стороны уделили развитию аквакультуры. В Могилевской области успешно работают комплексы по выращиванию рыбы в установках замкнутого водоснабжения, каждый из которых способен производить до 1 тыс. тонн продукции в год. Белорусская сторона выразила готовность поддержать реализацию аналогичных проектов с участием узбекских инвесторов, тем более что в стране планируется строительство новых таких комплексов.
Для привлечения узбекских инвестиций в переработку древесины и машиностроение белорусская сторона предложила использовать возможности юго-восточного региона Могилевской области — особой экономической зоны с уникальными преференциями.
Также обсуждалась организация сборки малогабаритной коммунальной и сельскохозяйственной техники на базе предприятий Бухарской области. Могилевские заводы выпускают тракторы, косилки, щетки и другую технику, которая может быть востребована на узбекском рынке.
Также стороны затронули сферу образования. Могилевская область готова принимать студентов из Узбекистана в ведущих вузах, таких как Могилевский государственный университет продовольствия и Горецкая сельскохозяйственная академия.
По итогам переговоров стороны договорились в ближайшее время подготовить дорожную карту сотрудничества, которая закрепит достигнутые договоренности и определит сроки реализации совместных проектов.
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