https://uz.sputniknews.ru/20260801/ot-apk-do-turizma-mogilevskaya-i-buxarskaya-oblasti-nametili-novye-sfery-sotrudnichestva-59423196.html
От АПК до туризма: Могилевская и Бухарская области наметили новые сферы сотрудничества
От АПК до туризма: Могилевская и Бухарская области наметили новые сферы сотрудничества
Sputnik Узбекистан
Могилевская и Бухарская области планируют развивать сотрудничество в АПК, машиностроении, деревообработке, образовании и туризме. Эти направления обсудили главы двух регионов.
2026-08-01T11:02+0500
2026-08-01T11:02+0500
2026-08-01T11:04+0500
бухарская область
узбекистан
беларусь
туризм
агропромышленность
рыбоводство
машиностроение
сельское хозяйство
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/01/59423641_0:38:729:448_1920x0_80_0_0_6bda13abbaed113918e76588a22956a2.jpg
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Могилевская и Бухарская области планируют развивать сотрудничество в создании совместных агропредприятий, поставках сельскохозяйственной техники, деревообработке, машиностроении, образовании и туризме. Перспективные направления взаимодействия обсудили председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко и хоким Бухарской области Узбекистана Ботир Зарипов.Ботир Зарипов отметил высокий потенциал Могилевской области, подчеркнув сильные позиции региона в агропромышленном комплексе, машиностроении, пищевой и легкой промышленности, деревообработке, а также наличие квалифицированных кадров и развитой научно-образовательной базы.По его словам, Бухарская область также демонстрирует устойчивый экономический рост. Ежегодно регион принимает более 4,5 млн туристов, а показатели валового регионального продукта продолжают увеличиваться. Это, по мнению хокима, создает хорошие возможности для взаимовыгодного сотрудничества.Анатолий Исаченко подчеркнул, что Узбекистан входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Могилевской области. За последние пять лет взаимный товарооборот вырос в 2,6 раза — до $35,2 млн в 2025 году. В январе—мае 2026 года этот показатель увеличился еще более чем на 54 %. Вместе с тем, отметил глава региона, потенциал сотрудничества остается значительно выше достигнутых результатов.Одним из главных итогов встречи стала конкретизация аграрных проектов. Во время поездок бизнес-делегации Бухарской области по районам Могилевщины были предложены земельные участки, пустующие фермы и водоемы. Отдельное внимание стороны уделили развитию аквакультуры. В Могилевской области успешно работают комплексы по выращиванию рыбы в установках замкнутого водоснабжения, каждый из которых способен производить до 1 тыс. тонн продукции в год. Белорусская сторона выразила готовность поддержать реализацию аналогичных проектов с участием узбекских инвесторов, тем более что в стране планируется строительство новых таких комплексов.Для привлечения узбекских инвестиций в переработку древесины и машиностроение белорусская сторона предложила использовать возможности юго-восточного региона Могилевской области — особой экономической зоны с уникальными преференциями.Также обсуждалась организация сборки малогабаритной коммунальной и сельскохозяйственной техники на базе предприятий Бухарской области. Могилевские заводы выпускают тракторы, косилки, щетки и другую технику, которая может быть востребована на узбекском рынке.Также стороны затронули сферу образования. Могилевская область готова принимать студентов из Узбекистана в ведущих вузах, таких как Могилевский государственный университет продовольствия и Горецкая сельскохозяйственная академия.По итогам переговоров стороны договорились в ближайшее время подготовить дорожную карту сотрудничества, которая закрепит достигнутые договоренности и определит сроки реализации совместных проектов.
бухарская область
узбекистан
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/01/59423641_41:0:689:486_1920x0_80_0_0_82126ac8a0c8d299fce14e1855049b1f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
бухарская область, узбекистан, беларусь, туризм, агропромышленность, рыбоводство, машиностроение, сельское хозяйство, сотрудничество
бухарская область, узбекистан, беларусь, туризм, агропромышленность, рыбоводство, машиностроение, сельское хозяйство, сотрудничество
От АПК до туризма: Могилевская и Бухарская области наметили новые сферы сотрудничества
11:02 01.08.2026 (обновлено: 11:04 01.08.2026)
Могилевская и Бухарская области планируют развивать сотрудничество в АПК, машиностроении, деревообработке, образовании и туризме. Эти направления обсудили главы двух регионов.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Могилевская и Бухарская области планируют развивать сотрудничество в создании совместных агропредприятий, поставках сельскохозяйственной техники, деревообработке, машиностроении, образовании и туризме. Перспективные направления взаимодействия обсудили председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко и хоким Бухарской области Узбекистана Ботир Зарипов.
Ботир Зарипов отметил высокий потенциал Могилевской области, подчеркнув сильные позиции региона в агропромышленном комплексе, машиностроении, пищевой и легкой промышленности, деревообработке, а также наличие квалифицированных кадров и развитой научно-образовательной базы.
По его словам, Бухарская область также демонстрирует устойчивый экономический рост. Ежегодно регион принимает более 4,5 млн туристов, а показатели валового регионального продукта продолжают увеличиваться. Это, по мнению хокима, создает хорошие возможности для взаимовыгодного сотрудничества.
Анатолий Исаченко подчеркнул, что Узбекистан входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Могилевской области. За последние пять лет взаимный товарооборот вырос в 2,6 раза — до $35,2 млн в 2025 году. В январе—мае 2026 года этот показатель увеличился еще более чем на 54 %. Вместе с тем, отметил глава региона, потенциал сотрудничества остается значительно выше достигнутых результатов.
Одним из главных итогов встречи стала конкретизация аграрных проектов. Во время поездок бизнес-делегации Бухарской области по районам Могилевщины были предложены земельные участки, пустующие фермы и водоемы.
"И уже есть конкретный результат. В Дрибинском районе зарегистрирована фирма по разведению крупного рогатого скота, а в Климовичском районе — по выращиванию зерновых и бобовых культур. Кроме того, бизнес-миссия ознакомилась с работой Могилевского мясокомбината, Климовичского комбината хлебопродуктов, "Серволюкс Агро", Могилевского госплемпредприятия, Климовичского лесхоза", — отметил Исаченко.
Отдельное внимание стороны уделили развитию аквакультуры. В Могилевской области успешно работают комплексы по выращиванию рыбы в установках замкнутого водоснабжения, каждый из которых способен производить до 1 тыс. тонн продукции в год. Белорусская сторона выразила готовность поддержать реализацию аналогичных проектов с участием узбекских инвесторов, тем более что в стране планируется строительство новых таких комплексов.
Для привлечения узбекских инвестиций в переработку древесины и машиностроение белорусская сторона предложила использовать возможности юго-восточного региона Могилевской области — особой экономической зоны с уникальными преференциями.
Также обсуждалась организация сборки малогабаритной коммунальной и сельскохозяйственной техники на базе предприятий Бухарской области. Могилевские заводы выпускают тракторы, косилки, щетки и другую технику, которая может быть востребована на узбекском рынке.
Также стороны затронули сферу образования. Могилевская область готова принимать студентов из Узбекистана в ведущих вузах, таких как Могилевский государственный университет продовольствия и Горецкая сельскохозяйственная академия.
По итогам переговоров стороны договорились в ближайшее время подготовить дорожную карту сотрудничества, которая закрепит достигнутые договоренности и определит сроки реализации совместных проектов.