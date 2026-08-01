https://uz.sputniknews.ru/20260801/ot-apk-do-turizma-mogilevskaya-i-buxarskaya-oblasti-nametili-novye-sfery-sotrudnichestva-59423196.html

От АПК до туризма: Могилевская и Бухарская области наметили новые сферы сотрудничества

От АПК до туризма: Могилевская и Бухарская области наметили новые сферы сотрудничества

Sputnik Узбекистан

Могилевская и Бухарская области планируют развивать сотрудничество в АПК, машиностроении, деревообработке, образовании и туризме. Эти направления обсудили главы двух регионов.

2026-08-01T11:02+0500

2026-08-01T11:02+0500

2026-08-01T11:04+0500

бухарская область

узбекистан

беларусь

туризм

агропромышленность

рыбоводство

машиностроение

сельское хозяйство

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/01/59423641_0:38:729:448_1920x0_80_0_0_6bda13abbaed113918e76588a22956a2.jpg

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Могилевская и Бухарская области планируют развивать сотрудничество в создании совместных агропредприятий, поставках сельскохозяйственной техники, деревообработке, машиностроении, образовании и туризме. Перспективные направления взаимодействия обсудили председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко и хоким Бухарской области Узбекистана Ботир Зарипов.Ботир Зарипов отметил высокий потенциал Могилевской области, подчеркнув сильные позиции региона в агропромышленном комплексе, машиностроении, пищевой и легкой промышленности, деревообработке, а также наличие квалифицированных кадров и развитой научно-образовательной базы.По его словам, Бухарская область также демонстрирует устойчивый экономический рост. Ежегодно регион принимает более 4,5 млн туристов, а показатели валового регионального продукта продолжают увеличиваться. Это, по мнению хокима, создает хорошие возможности для взаимовыгодного сотрудничества.Анатолий Исаченко подчеркнул, что Узбекистан входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Могилевской области. За последние пять лет взаимный товарооборот вырос в 2,6 раза — до $35,2 млн в 2025 году. В январе—мае 2026 года этот показатель увеличился еще более чем на 54 %. Вместе с тем, отметил глава региона, потенциал сотрудничества остается значительно выше достигнутых результатов.Одним из главных итогов встречи стала конкретизация аграрных проектов. Во время поездок бизнес-делегации Бухарской области по районам Могилевщины были предложены земельные участки, пустующие фермы и водоемы. Отдельное внимание стороны уделили развитию аквакультуры. В Могилевской области успешно работают комплексы по выращиванию рыбы в установках замкнутого водоснабжения, каждый из которых способен производить до 1 тыс. тонн продукции в год. Белорусская сторона выразила готовность поддержать реализацию аналогичных проектов с участием узбекских инвесторов, тем более что в стране планируется строительство новых таких комплексов.Для привлечения узбекских инвестиций в переработку древесины и машиностроение белорусская сторона предложила использовать возможности юго-восточного региона Могилевской области — особой экономической зоны с уникальными преференциями.Также обсуждалась организация сборки малогабаритной коммунальной и сельскохозяйственной техники на базе предприятий Бухарской области. Могилевские заводы выпускают тракторы, косилки, щетки и другую технику, которая может быть востребована на узбекском рынке.Также стороны затронули сферу образования. Могилевская область готова принимать студентов из Узбекистана в ведущих вузах, таких как Могилевский государственный университет продовольствия и Горецкая сельскохозяйственная академия.По итогам переговоров стороны договорились в ближайшее время подготовить дорожную карту сотрудничества, которая закрепит достигнутые договоренности и определит сроки реализации совместных проектов.

бухарская область

узбекистан

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

бухарская область, узбекистан, беларусь, туризм, агропромышленность, рыбоводство, машиностроение, сельское хозяйство, сотрудничество