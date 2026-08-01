https://uz.sputniknews.ru/20260801/promyshlennost-investitsii-turizm-uzbekistan-kastamonu-sovmestnye-proekty-59432236.html

Промышленность, инвестиции, туризм: Узбекистан и Кастамону планируют совместные проекты

Промышленность, инвестиции, туризм: Узбекистан и Кастамону планируют совместные проекты

Sputnik Узбекистан

Узбекистан представил торгово-экономический и инвестиционный потенциал на международном экономическом саммите в Турции.

2026-08-01T18:15+0500

2026-08-01T18:15+0500

2026-08-01T18:15+0500

турция

узбекистан

сотрудничество

туризм

промышленность

кооперация

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Представители Посольства Узбекистана приняли участие в международном экономическом саммите "Западное Причерноморье", организованном ассоциацией ULUSKON и Торгово-промышленной палатой турецкой провинции Кастамону, сообщает ИА "Дунё".В ходе саммита узбекская сторона представила торгово-экономический и инвестиционный потенциал страны, рассказала об экономических реформах, мерах по улучшению инвестиционного климата и возможностях реализации совместных проектов в перспективных отраслях экономики.На встрече с руководством Торгово-промышленной палаты Кастамону обсуждено развитие промышленной кооперации в производстве мебели, дверей и изделий из древесины. Также стороны рассмотрели возможности совместного выпуска полуфабрикатов и расширения прямых связей между предприятиями Узбекистана и Турции. Кроме того, были установлены контакты с представителями ряда турецких компаний.В рамках визита представители Посольства также ознакомились с деятельностью производственного предприятия компании Miskos. Турецкая сторона выразила интерес к выходу на рынок Узбекистана, продвижению продукции через крупные торговые сети и развитию прямого сотрудничества с местными партнерами. Также обсуждалась организация B2B-встреч с представителями узбекских компаний на международной продовольственной выставке F-Istanbul.На встрече с губернатором провинции Кастамону Хасаном Балтаджи стороны обсудили развитие межрегионального сотрудничества. Основное внимание уделили промышленной кооперации, включая производство мебели, дверей и изделий из древесины, а также сотрудничеству в сферах образования, горного, оздоровительного и спортивного туризма.По итогам переговоров стороны договорились содействовать организации взаимных визитов делегаций, расширению контактов между предпринимателями и установлению партнерских связей между провинцией Кастамону и одним из регионов Узбекистана.

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турция, узбекистан, сотрудничество, туризм, промышленность, кооперация, инвестиции