https://uz.sputniknews.ru/20260801/struktura-promproizvodstva-uzbekistan-infografika-59429180.html
Структура промпроизводства в Узбекистане за I полугодие 2026 года — инфографика
Структура промпроизводства в Узбекистане за I полугодие 2026 года — инфографика
Sputnik Узбекистан
Объем промышленного производства Узбекистана в январе–июне 2026 года составил 637,2 трлн сумов. Наибольший удельный вес пришелся на обрабатывающую промышленность — 549,7 трлн сумов или 86,3% от общего объема.
2026-08-01T16:30+0500
2026-08-01T16:30+0500
2026-08-01T16:50+0500
промышленность
узбекистан
производство
статистика
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По данным Национального комитета по статистике Узбекистана, объем промышленного производства в январе–июне 2026 года составил 637,2 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.В структуре промышленного производства за январь-июнь наибольший удельный вес пришелся на обрабатывающую промышленность — 549,7 трлн сумов или 86,3% от общего объема.Доля горнодобывающей промышленности и открытой добычи полезных ископаемых составила 42,4 трлн сумов (6,7%), электроснабжения и газоснабжения — 41,7 трлн сумов (6,5%), водоснабжения, канализации, сбора и утилизации отходов — 3,3 трлн сумов (0,5%).Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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промышленность, узбекистан, инфографика, производство, статистика
промышленность, узбекистан, инфографика, производство, статистика
Структура промпроизводства в Узбекистане за I полугодие 2026 года — инфографика
16:30 01.08.2026 (обновлено: 16:50 01.08.2026)
Объем промышленного производства Узбекистана в январе–июне 2026 года составил 637,2 трлн сумов. Наибольший удельный вес пришелся на обрабатывающую промышленность.
По данным Национального комитета по статистике Узбекистана, объем промышленного производства в январе–июне 2026 года составил 637,2 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
В структуре промышленного производства за январь-июнь наибольший удельный вес пришелся на обрабатывающую промышленность — 549,7 трлн сумов или 86,3% от общего объема.
Доля горнодобывающей промышленности и открытой добычи полезных ископаемых составила 42,4 трлн сумов (6,7%), электроснабжения и газоснабжения — 41,7 трлн сумов (6,5%), водоснабжения, канализации, сбора и утилизации отходов — 3,3 трлн сумов (0,5%).
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.