https://uz.sputniknews.ru/20260801/struktura-promproizvodstva-uzbekistan-infografika-59429180.html

Структура промпроизводства в Узбекистане за I полугодие 2026 года — инфографика

Структура промпроизводства в Узбекистане за I полугодие 2026 года — инфографика

Sputnik Узбекистан

Объем промышленного производства Узбекистана в январе–июне 2026 года составил 637,2 трлн сумов. Наибольший удельный вес пришелся на обрабатывающую промышленность — 549,7 трлн сумов или 86,3% от общего объема.

2026-08-01T16:30+0500

2026-08-01T16:30+0500

2026-08-01T16:50+0500

промышленность

узбекистан

производство

статистика

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По данным Национального комитета по статистике Узбекистана, объем промышленного производства в январе–июне 2026 года составил 637,2 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.В структуре промышленного производства за январь-июнь наибольший удельный вес пришелся на обрабатывающую промышленность — 549,7 трлн сумов или 86,3% от общего объема.Доля горнодобывающей промышленности и открытой добычи полезных ископаемых составила 42,4 трлн сумов (6,7%), электроснабжения и газоснабжения — 41,7 трлн сумов (6,5%), водоснабжения, канализации, сбора и утилизации отходов — 3,3 трлн сумов (0,5%).Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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