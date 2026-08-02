https://uz.sputniknews.ru/20260802/egipetskaya-turkompaniya-namerena-rasshirit-sotrudnichestvo-s-uzbekistanom-59440415.html

Египетская туркомпания намерена расширить сотрудничество с Узбекистаном

Египетская туркомпания намерена расширить сотрудничество с Узбекистаном

Sputnik Узбекистан

В ближайшее время египетские партнеры планируют встретиться с представителями Комитета по туризму республики

2026-08-02T13:35+0500

2026-08-02T13:35+0500

2026-08-02T13:35+0500

египет

сотрудничество

узбекистан

туризм

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Египетская туристическая компания намерена расширить сотрудничество с Узбекистаном, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в Посольстве РУз в Каире на встрече с представителями египетской туристической компании "Spring Tours" — директором отдела заключения договоров и бронирования Валидом Метвалли и старшим менеджером данного отдела Ахмедом Доня.В свою очередь, узбекская сторона выразила заинтересованность в увеличении туристического потока из Египта.

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египет, сотрудничество, узбекистан, туризм