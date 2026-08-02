https://uz.sputniknews.ru/20260802/kak-rabotaet-krupneyshaya-medno-obogatitelnaya-fabrika-tsentralnoy-azii-59439683.html

Цена меди: как работает крупнейшая медно-обогатительная фабрика Центральной Азии

Цена меди: как работает крупнейшая медно-обогатительная фабрика Центральной Азии

Sputnik Узбекистан

После выхода на проектную мощность третья медно-обогатительная фабрика АГМК станет крупнейшим в центральноазиатском регионе предприятием по переработке медной руды и выпуску медного концентрата

2026-08-02T15:55+0500

2026-08-02T15:55+0500

2026-08-02T15:55+0500

видео

эксклюзив

оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"

медь

проект

центральная азия

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Медно-обогатительная фабрика № 3 Алмалыкского горно-металлургического комбината — один из крупнейших промышленных и инвестиционных проектов Узбекистана.Предприятие стоимостью более $2 млрд перерабатывает руду месторождения "Ёшлик-1". Строить фабрику начали в 2021 году, ввели в эксплуатацию в марте 2026-го. Предприятие занимает 196 гектаров и рассчитано на переработку 60 млн тонн руды в год.Технологический процесс начинается еще на месторождении "Ёшлик-1". Здесь осуществляется первая стадия дробления, после чего руда по конвейеру длиной четыре километра поступает на склад крупнодробленой руды.После дробления руду сортируют и измельчают, а затем направляют на флотацию. В итоге получают медный концентрат, из которого на медеплавительном заводе извлекают медь, серебро, золото и другие драгоценные и цветные металлы.Производственными процессами на предприятии управляют цифровые системы. Из центральной диспетчерской специалисты контролируют весь цикл производства — от дробления до получения готовой продукции.По его словам, цифровые решения позволяют повысить эффективность производства и помогают предотвращать возможные сбои.МОФ-3 представляет собой целый комплекс производственных цехов и вспомогательных служб. Одним из ключевых подразделений является корпус рудоподготовки, где установлены 12 мельниц производства российской компании ООО УК "УЗТМ-КАРТЭКС".В строительстве и оснащении фабрики участвовали зарубежные партнеры. Так, российская компания "УЗТМ-КАРТЭКС" поставила дробилки, питатели, конвейерное оборудование, грохоты и мельницы, разработанные специально для этого проекта.МОФ-3 стала не только крупным промышленным объектом, н и способствовала трудоустройству сотен молодых специалистов.По словам ведущего инженера-технолога производственно-технического отдела третьей медно-обогатительной фабрики, во время строительства было создано более 3 тыс. рабочих мест, а сегодня здесь работают около 2 тыс. человек.После полного запуска МОФ-3 станет крупнейший медно-обогатительной фабрикой в Центральной Азии, а освоение месторождения "Ёшлик-1" откроет новый этап развития горно-металлургической отрасли Узбекистана.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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видео, эксклюзив, оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат", медь, проект, центральная азия, видео