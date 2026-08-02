Цена меди: как работает крупнейшая медно-обогатительная фабрика Центральной Азии
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
После выхода на проектную мощность третья медно-обогатительная фабрика АГМК станет крупнейшим в центральноазиатском регионе предприятием по переработке медной руды и выпуску медного концентрата.
Медно-обогатительная фабрика № 3 Алмалыкского горно-металлургического комбината — один из крупнейших промышленных и инвестиционных проектов Узбекистана.
Предприятие стоимостью более $2 млрд перерабатывает руду месторождения "Ёшлик-1". Строить фабрику начали в 2021 году, ввели в эксплуатацию в марте 2026-го. Предприятие занимает 196 гектаров и рассчитано на переработку 60 млн тонн руды в год.
"После достижения проектной мощности наша фабрика станет крупнейшим предприятием Центральной Азии по переработке медной руды и выпуску медного концентрата", — рассказала замначальника цеха измельчения и флотации МОФ-3 Назокат Ахмедова.
Технологический процесс начинается еще на месторождении "Ёшлик-1". Здесь осуществляется первая стадия дробления, после чего руда по конвейеру длиной четыре километра поступает на склад крупнодробленой руды.
"На фабрике предусмотрены три стадии дробления. После первой стадии руда транспортируется на СКДР — это склад крупнодробленной руды, а затем проходит дальнейшую переработку", — пояснил инженер-технолог производственно-технического отдела МОФ-3 Достон Жураев.
После дробления руду сортируют и измельчают, а затем направляют на флотацию. В итоге получают медный концентрат, из которого на медеплавительном заводе извлекают медь, серебро, золото и другие драгоценные и цветные металлы.
Производственными процессами на предприятии управляют цифровые системы. Из центральной диспетчерской специалисты контролируют весь цикл производства — от дробления до получения готовой продукции.
"Оператор задает необходимые параметры, а автоматика самостоятельно регулирует работу конвейеров, дробилок и мельниц, поддерживает уровни флотации и дозирует реагенты", — рассказал инженер-программист отдела автоматизации технологического процесса третьей медно-обогатительной фабрики Александр Сан.
По его словам, цифровые решения позволяют повысить эффективность производства и помогают предотвращать возможные сбои.
МОФ-3 представляет собой целый комплекс производственных цехов и вспомогательных служб. Одним из ключевых подразделений является корпус рудоподготовки, где установлены 12 мельниц производства российской компании ООО УК "УЗТМ-КАРТЭКС".
"На сегодняшний день запущены семь мельниц, продолжается наладка остальных. Работы ведутся совместно со специалистами иностранных компаний и представителями АГМК", — рассказала Назокат Ахмедова.
В строительстве и оснащении фабрики участвовали зарубежные партнеры. Так, российская компания "УЗТМ-КАРТЭКС" поставила дробилки, питатели, конвейерное оборудование, грохоты и мельницы, разработанные специально для этого проекта.
МОФ-3 стала не только крупным промышленным объектом, н и способствовала трудоустройству сотен молодых специалистов.
По словам ведущего инженера-технолога производственно-технического отдела третьей медно-обогатительной фабрики, во время строительства было создано более 3 тыс. рабочих мест, а сегодня здесь работают около 2 тыс. человек.
"80–90% сотрудников составляют молодые специалисты — выпускники Алмалыкского филиала МИСИС и Алмалыкского государственного технического института. Многие приходят к нам на практику и затем остаются работать", — добавила Назокат Ахмедова.
После полного запуска МОФ-3 станет крупнейший медно-обогатительной фабрикой в Центральной Азии, а освоение месторождения "Ёшлик-1" откроет новый этап развития горно-металлургической отрасли Узбекистана.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.