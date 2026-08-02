https://uz.sputniknews.ru/20260802/putin-jeleznye-dorogi-rossii-stali-odnim-iz-simvolov-nadejnosti-i-progressa-59439097.html

Путин: Железные дороги России стали одним из символов надежности и прогресса

Путин: Железные дороги России стали одним из символов надежности и прогресса

Sputnik Узбекистан

Глава РФ направил видеообращение в честь Дня железнодорожника, который отмечают в стране ежегодно в первое воскресенье августа

2026-08-02T11:36+0500

2026-08-02T11:36+0500

2026-08-02T11:36+0500

владимир путин

президент рф

видеообращение

день работников железнодорожного транспорта

поздравление

россия

общество

железная дорога

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Железные дороги России стали в одним из символов надежности и прогресса в стране, заявил Президент РФ Владимир Путин.Глава РФ направил видеообращение в честь Дня железнодорожника, который отмечают в стране ежегодно в первое воскресенье августа.Он поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта России, всех, кто своим напряженным добросовестным трудом вносит вклад в развитие этой ключевой для страны, стратегически важной отрасли.Он напомнил, что этом году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Она стала основным этапом в создании мощной, развитой транспортной сети России, которая способствовала укреплению ее обороноспособности и экономическому росту, открыла пути к освоению бескрайних территорий, дала мощный импульс деловой активности и решению социальных задач, радикально повысила мобильность миллионов людей.Он высоко оценил вклад работников сферы в достижение целей СВО.Глава РФ отметил постоянное развитие железнодорожной инфраструктуры России в последние годы:Российский лидер поблагодарил железнодорожников за работу на совесть, за то, что они дорожат своей профессией, преданы ей и добиваются высоких результатов – каждый на своем участке.

россия

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Sputnik Узбекистан

владимир путин, президент рф, видеообращение, день работников железнодорожного транспорта, поздравление, россия, общество, железная дорога