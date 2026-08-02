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Путин: Железные дороги России стали одним из символов надежности и прогресса
Путин: Железные дороги России стали одним из символов надежности и прогресса
Sputnik Узбекистан
Глава РФ направил видеообращение в честь Дня железнодорожника, который отмечают в стране ежегодно в первое воскресенье августа
2026-08-02T11:36+0500
2026-08-02T11:36+0500
2026-08-02T11:36+0500
владимир путин
президент рф
видеообращение
день работников железнодорожного транспорта
поздравление
россия
общество
железная дорога
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Железные дороги России стали в одним из символов надежности и прогресса в стране, заявил Президент РФ Владимир Путин.Глава РФ направил видеообращение в честь Дня железнодорожника, который отмечают в стране ежегодно в первое воскресенье августа.Он поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта России, всех, кто своим напряженным добросовестным трудом вносит вклад в развитие этой ключевой для страны, стратегически важной отрасли.Он напомнил, что этом году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Она стала основным этапом в создании мощной, развитой транспортной сети России, которая способствовала укреплению ее обороноспособности и экономическому росту, открыла пути к освоению бескрайних территорий, дала мощный импульс деловой активности и решению социальных задач, радикально повысила мобильность миллионов людей.Он высоко оценил вклад работников сферы в достижение целей СВО.Глава РФ отметил постоянное развитие железнодорожной инфраструктуры России в последние годы:Российский лидер поблагодарил железнодорожников за работу на совесть, за то, что они дорожат своей профессией, преданы ей и добиваются высоких результатов – каждый на своем участке.
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владимир путин, президент рф, видеообращение, день работников железнодорожного транспорта, поздравление, россия, общество, железная дорога
владимир путин, президент рф, видеообращение, день работников железнодорожного транспорта, поздравление, россия, общество, железная дорога
Путин: Железные дороги России стали одним из символов надежности и прогресса
Глава РФ направил видеообращение в честь Дня железнодорожника, который отмечают в стране ежегодно в первое воскресенье августа.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
Железные дороги России стали в одним из символов надежности и прогресса в стране, заявил
Президент РФ Владимир Путин.
Глава РФ направил видеообращение в честь Дня железнодорожника, который отмечают в стране ежегодно в первое воскресенье августа.
Он поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта России, всех, кто своим напряженным добросовестным трудом вносит вклад в развитие этой ключевой для страны, стратегически важной отрасли.
“Мы гордимся достижениями, свершениями и победами многих поколений ваших предшественников”, — подчеркнул Путин.
Он напомнил, что этом году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Она стала основным этапом в создании мощной, развитой транспортной сети России, которая способствовала укреплению ее обороноспособности и экономическому росту, открыла пути к освоению бескрайних территорий, дала мощный импульс деловой активности и решению социальных задач, радикально повысила мобильность миллионов людей.
“Особо отмечу, что реализованные тогда, при строительстве новых трасс технические, инженерные решения и новации были воплощением практически всех передовых идей своего времени. С тех пор железные дороги России стали в нашей стране одним из символов надежности и прогресса”, — сказал президент.
Он высоко оценил вклад работников сферы в достижение целей СВО.
“Работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции. Нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов все необходимое, восстанавливают сообщение на освобожденных территориях Новороссии и Донбасса”, — говорится в видеообращении.
Глава РФ отметил постоянное развитие железнодорожной инфраструктуры России в последние годы:
полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали;
железнодорожники РФ достойно отвечают на вызовы времени, активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг, повышают безопасность, скорость, доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок.
Российский лидер поблагодарил железнодорожников за работу на совесть, за то, что они дорожат своей профессией, преданы ей и добиваются высоких результатов – каждый на своем участке.