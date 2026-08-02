https://uz.sputniknews.ru/20260802/rossiyskaya-armiya-porazila-v-chernom-more-perevozivshiy-imuschestvo-vsu-suxogruz-59438524.html
СВО: Российская армия поразила в Черном море перевозивший имущество ВСУ сухогруз
СВО: Российская армия поразила в Черном море перевозивший имущество ВСУ сухогруз
Sputnik Узбекистан
Для ударов использовали высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники
2026-08-02T12:30+0500
2026-08-02T12:30+0500
2026-08-02T12:30+0500
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Российская армия поразила в Черном море перевозивший имущество ВСУ сухогруз, сообщает Минобороны РФ.Для ударов использовали высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники.Также российские бойцы поразили:
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одесса
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сво, россия, всу, безопасность, в мире, минобороны рф, одесса, черное море
сво, россия, всу, безопасность, в мире, минобороны рф, одесса, черное море
СВО: Российская армия поразила в Черном море перевозивший имущество ВСУ сухогруз
Для ударов использовали высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
Российская армия поразила в Черном море перевозивший имущество ВСУ сухогруз, сообщает
Минобороны РФ.
Для ударов использовали высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники.
"В акватории Черного моря в восьми километрах восточнее населенного пункта Затока поражено судно типа "сухогруз", перевозившее военное имущество", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Также российские бойцы поразили:
резервуары с горючим, предназначенным для украинской армии, в Одессе,
морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров, в Николаеве.