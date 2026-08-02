https://uz.sputniknews.ru/20260802/uzbekistan-dlya-belarusi-nadejnyy-drug-i-proverennyy-vremenem-partner-59437657.html

Правительство РБ: Узбекистан для Беларуси — надежный друг и проверенный временем партнер

Правительство РБ: Узбекистан для Беларуси — надежный друг и проверенный временем партнер

Sputnik Узбекистан

Стороны готовы обсудить взаимовыгодные инициативы, а также реализацию договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях

2026-08-02T10:45+0500

2026-08-02T10:45+0500

2026-08-02T10:45+0500

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сотрудничество

партнерство

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Узбекистан для Беларуси — надежный друг и проверенный временем партнер, отметили в правительстве РБ.Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко и хоким Бухарской области РУз Ботир Зарипов обсудили курс на укрепление партнерства.В настоящее время взаимодействие двух стран в торгово-экономической сфере отличается высокой динамикой. Стоит задача обеспечить уровень товарооборота в $1 млрд во взаимной торговле уже в этом году и увеличить его до $2 млрд к 2030 году.Кроме того:

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узбекистан, беларусь, сотрудничество, партнерство