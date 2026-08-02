Правительство РБ: Узбекистан для Беларуси — надежный друг и проверенный временем партнер
© Пресс-служба президента УзбекистанаФлаги Узбекистана и Беларуси
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Стороны готовы обсудить взаимовыгодные инициативы, а также реализацию договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Узбекистан для Беларуси — надежный друг и проверенный временем партнер, отметили в правительстве РБ.
Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко и хоким Бухарской области РУз Ботир Зарипов обсудили курс на укрепление партнерства.
В настоящее время взаимодействие двух стран в торгово-экономической сфере отличается высокой динамикой. Стоит задача обеспечить уровень товарооборота в $1 млрд во взаимной торговле уже в этом году и увеличить его до $2 млрд к 2030 году.
Кроме того:
активно осуществляется межправительственное и межведомственное взаимодействие, сотрудничество на уровне субъектов хозяйствования.
набирает обороты межрегиональное сотрудничество, в том числе в результате договоренностей по итогам недавнего III Форума регионов Беларуси и Узбекистана.
в фокусе особого внимания - практическая реализация совместных проектов в легкой промышленности, сельском хозяйстве и машиностроении.
“Стороны готовы обсудить взаимовыгодные инициативы, а также реализацию договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба правительства БеларусиЗампремьер-министра Беларуси Юрий Шулейко и хоким Бухарской области РУз Ботир Зарипов обсудили курс на укрепление партнерства.
Зампремьер-министра Беларуси Юрий Шулейко и хоким Бухарской области РУз Ботир Зарипов обсудили курс на укрепление партнерства.
© Пресс-служба правительства Беларуси