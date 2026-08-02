https://uz.sputniknews.ru/20260802/uzbekistanskie-volniki-zavoevali-4-nagrady-v-ocherednoy-den-yuniorskogo-chm-59441161.html

Узбекистанские вольники завоевали 4 награды в очередной день юниорского ЧМ

Узбекистанские вольники завоевали 4 награды в очередной день юниорского ЧМ

Sputnik Узбекистан

С 27 июля по 2 августа 2026 года в столице Азербайджана Баку проходит чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет. Соревнования на площадках Национальной гимнастической арены объединили около 700 юных борцов из более чем 60 стран

2026-08-02T14:45+0500

2026-08-02T14:45+0500

2026-08-02T14:45+0500

спор

вольная борьба

спортивная борьба

чемпионат мира

узбекистанцы

медали

серебро

бронза

баку

азербайджан

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Четверо узбекских борцов вольного стиля стали призерами чемпионата мира, сообщает НОК.Соревнования на площадках Национальной гимнастической арены в Баку объединили около 700 борцов до 17 лет из более чем 60 стран.Победители:Серебряные медалиБронзовые медалиСегодня, в заключительный день турнира, еще трое представителей сборной Узбекистана продолжат борьбу за бронзовые награды.

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спор, вольная борьба, спортивная борьба, чемпионат мира, узбекистанцы, медали, серебро, бронза, баку, азербайджан