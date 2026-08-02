https://uz.sputniknews.ru/20260802/uzbekistanskie-volniki-zavoevali-4-nagrady-v-ocherednoy-den-yuniorskogo-chm-59441161.html
Узбекистанские вольники завоевали 4 награды в очередной день юниорского ЧМ
Узбекистанские вольники завоевали 4 награды в очередной день юниорского ЧМ
Sputnik Узбекистан
С 27 июля по 2 августа 2026 года в столице Азербайджана Баку проходит чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет. Соревнования на площадках Национальной гимнастической арены объединили около 700 юных борцов из более чем 60 стран
2026-08-02T14:45+0500
2026-08-02T14:45+0500
2026-08-02T14:45+0500
спор
вольная борьба
спортивная борьба
чемпионат мира
узбекистанцы
медали
серебро
бронза
баку
азербайджан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/02/59440995_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3ab5b43b86874b53f12aea9d6d13e1d1.jpg
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Четверо узбекских борцов вольного стиля стали призерами чемпионата мира, сообщает НОК.Соревнования на площадках Национальной гимнастической арены в Баку объединили около 700 борцов до 17 лет из более чем 60 стран.Победители:Серебряные медалиБронзовые медалиСегодня, в заключительный день турнира, еще трое представителей сборной Узбекистана продолжат борьбу за бронзовые награды.
баку
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/02/59440995_6:0:1143:853_1920x0_80_0_0_13c3708db5d3b09c396573ffadc0a969.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спор, вольная борьба, спортивная борьба, чемпионат мира, узбекистанцы, медали, серебро, бронза, баку, азербайджан
спор, вольная борьба, спортивная борьба, чемпионат мира, узбекистанцы, медали, серебро, бронза, баку, азербайджан
Узбекистанские вольники завоевали 4 награды в очередной день юниорского ЧМ
С 27 июля по 2 августа в столице Азербайджана Баку проходит чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет. Соревнования на площадках Национальной гимнастической арены объединили около 700 юных борцов из более чем 60 стран.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
Четверо узбекских борцов вольного стиля стали призерами чемпионата мира, сообщает
НОК.
Соревнования на площадках Национальной гимнастической арены в Баку объединили около 700 борцов до 17 лет из более чем 60 стран.
“Очередной соревновательный день чемпионата мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 17 лет, проходящего в столице Азербайджана, стал успешным для сборной Узбекистана. По его итогам наши борцы завоевали две серебряные и две бронзовые медали”, — говорится в сообщении.
-55 кг: Жахонгир Тулкунов
Сегодня, в заключительный день турнира, еще трое представителей сборной Узбекистана продолжат борьбу за бронзовые награды.