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Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
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https://uz.sputniknews.ru/20260802/v-eek-rasskazali-chto-stimuliruet-kooperatsiyu-v-stranax-soyuza-59436769.html
В ЕЭК рассказали, что стимулирует кооперацию в странах Союза
В ЕЭК рассказали, что стимулирует кооперацию в странах Союза
Sputnik Узбекистан
Механизм финподдержки промкооперации в Евразийском экономическом союзе представили на площадке ВЭБ.РФ
2026-08-02T10:15+0500
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кооперация
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Финансовое содействие промкооперации для бизнеса и финансовых структур в сочетании с федеральными преференциями стимулирует кооперацию в странах ЕАЭС. Об этом сообщил Директор Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николай КушнаревНа площадке Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" он провел для представителей российских предприятий и финансовых организаций презентацию механизма финансовой поддержки промышленных кооперационных проектов в рамках Евразийского экономического союза.Участники обсудили взаимодействие промпредприятий с институтами развития и повышение эффективности производственных цепочек.
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, финансирование, кооперация
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, финансирование, кооперация

В ЕЭК рассказали, что стимулирует кооперацию в странах Союза

10:15 02.08.2026
© Пресс-служба ЕЭКНиколай Кушнарев представил механизм финподдержки промкооперации в ЕАЭС на площадке ВЭБ.РФ
Николай Кушнарев представил механизм финподдержки промкооперации в ЕАЭС на площадке ВЭБ.РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2026
© Пресс-служба ЕЭК
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Механизм финподдержки промкооперации в Евразийском экономическом союзе представили на площадке ВЭБ.РФ.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Финансовое содействие промкооперации для бизнеса и финансовых структур в сочетании с федеральными преференциями стимулирует кооперацию в странах ЕАЭС. Об этом сообщил Директор Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николай Кушнарев
На площадке Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" он провел для представителей российских предприятий и финансовых организаций презентацию механизма финансовой поддержки промышленных кооперационных проектов в рамках Евразийского экономического союза.
"ЕЭК продолжает разъяснительную работу по механизму финансового содействия промкооперации для бизнеса и финансовых структур. Сочетание указанного механизма с федеральными преференциями расширяет возможности для реализации проектов в промышленности и стимулирует кооперацию в странах Союза", — сказал Кушнарев.
Участники обсудили взаимодействие промпредприятий с институтами развития и повышение эффективности производственных цепочек.
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