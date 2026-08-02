https://uz.sputniknews.ru/20260802/v-eek-rasskazali-chto-stimuliruet-kooperatsiyu-v-stranax-soyuza-59436769.html

В ЕЭК рассказали, что стимулирует кооперацию в странах Союза

В ЕЭК рассказали, что стимулирует кооперацию в странах Союза

Sputnik Узбекистан

Механизм финподдержки промкооперации в Евразийском экономическом союзе представили на площадке ВЭБ.РФ

2026-08-02T10:15+0500

2026-08-02T10:15+0500

2026-08-02T10:15+0500

пресс-центр

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

еэк

финансирование

кооперация

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Финансовое содействие промкооперации для бизнеса и финансовых структур в сочетании с федеральными преференциями стимулирует кооперацию в странах ЕАЭС. Об этом сообщил Директор Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николай КушнаревНа площадке Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" он провел для представителей российских предприятий и финансовых организаций презентацию механизма финансовой поддержки промышленных кооперационных проектов в рамках Евразийского экономического союза.Участники обсудили взаимодействие промпредприятий с институтами развития и повышение эффективности производственных цепочек.

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Sputnik Узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, финансирование, кооперация