https://uz.sputniknews.ru/20260802/v-sng-podcherknuli-vajnost-predotvrascheniya-gonki-voorujeniy-v-kosmose-59436379.html

В СНГ подчеркнули важность предотвращения гонки вооружений в космосе

В СНГ подчеркнули важность предотвращения гонки вооружений в космосе

Sputnik Узбекистан

Государства-участники Содружества планируют принять Совместное заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве

2026-08-02T09:45+0500

2026-08-02T09:45+0500

2026-08-02T09:45+0500

снг

вооружение

безопасность

космос

проект

заявление

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Эксперты из Узбекистана вместе с коллегами по СНГ доработали и согласовали проект Совместного заявления о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, решив внести его на рассмотрение очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.Инициатором принятия документа выступила российская сторона.В проекте Заявления отмечается, что государства-участники СНГ:Также выражается серьезная озабоченность в связи с реальной перспективой гонки вооружений в космическом пространстве и превращения его в арену военной конфронтации, что ведет к ослаблению глобальной стабильности.Подчеркивается исключительная важность незамедлительного принятия практических мер по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

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Sputnik Узбекистан

снг, вооружение, безопасность, космос, проект, заявление