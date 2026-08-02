https://uz.sputniknews.ru/20260802/v-sng-podcherknuli-vajnost-predotvrascheniya-gonki-voorujeniy-v-kosmose-59436379.html
В СНГ подчеркнули важность предотвращения гонки вооружений в космосе
В СНГ подчеркнули важность предотвращения гонки вооружений в космосе
Sputnik Узбекистан
Государства-участники Содружества планируют принять Совместное заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве
2026-08-02T09:45+0500
2026-08-02T09:45+0500
2026-08-02T09:45+0500
снг
вооружение
безопасность
космос
проект
заявление
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Эксперты из Узбекистана вместе с коллегами по СНГ доработали и согласовали проект Совместного заявления о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, решив внести его на рассмотрение очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.Инициатором принятия документа выступила российская сторона.В проекте Заявления отмечается, что государства-участники СНГ:Также выражается серьезная озабоченность в связи с реальной перспективой гонки вооружений в космическом пространстве и превращения его в арену военной конфронтации, что ведет к ослаблению глобальной стабильности.Подчеркивается исключительная важность незамедлительного принятия практических мер по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
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снг, вооружение, безопасность, космос, проект, заявление
снг, вооружение, безопасность, космос, проект, заявление
В СНГ подчеркнули важность предотвращения гонки вооружений в космосе
Государства-участники Содружества планируют принять Совместное заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
Эксперты из Узбекистана вместе с коллегами по СНГ доработали
и согласовали проект Совместного заявления о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, решив внести его на рассмотрение очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.
Инициатором принятия документа выступила российская сторона.
В проекте Заявления отмечается, что государства-участники СНГ:
осуществляют деятельность по исследованию и использованию космического пространства в интересах развития международного сотрудничества и взаимопонимания, поддержания международного мира и безопасности;
выступают в пользу необходимости широких совместных усилий мирового сообщества по совершенствованию соответствующей международно-правовой базы.
Также выражается серьезная озабоченность в связи с реальной перспективой гонки вооружений в космическом пространстве и превращения его в арену военной конфронтации, что ведет к ослаблению глобальной стабильности.
Подчеркивается исключительная важность незамедлительного принятия практических мер по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.