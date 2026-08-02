https://uz.sputniknews.ru/20260802/vklad-otrasley-ekonomiki-v-vvp-uzbekistana-59438312.html

Вклад отраслей экономики в ВВП Узбекистана — инфографика

Вклад отраслей экономики в ВВП Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

По предварительным данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–июне 2026 года объем валового внутреннего продукта республики в текущих ценах составил 1072,7 трлн сумов

2026-08-02T18:13+0500

2026-08-02T18:13+0500

2026-08-02T18:13+0500

инфографика

экономика

узбекистан

ввп

промышленность

сфера услуг

статистика

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По информации Нацкомстата, ключевыми факторами роста ВВП Узбекистана в первом полугодии 2026 года стали сфера услуг — 50,8% и промышленность — 26,5%.По предварительным данным, в январе-июне 2026 года объем ВВП республики в текущих ценах составил 1 072,7 трлн сум и, по сравнению с соответствующим периодом 2025 года, возрос в реальном выражении на 8,5 %.Темпы экономического роста — результат положительной динамики в основных отраслях экономики. Так, валовая добавленная стоимость, создаваемая всеми ее отраслями, составила 95,8% от общего объема ВВП и выросла на 8,3% (вклад в прирост ВВП — 0,4 процентных пункта).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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