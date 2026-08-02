https://uz.sputniknews.ru/20260802/vklad-otrasley-ekonomiki-v-vvp-uzbekistana-59438312.html
Вклад отраслей экономики в ВВП Узбекистана — инфографика
Вклад отраслей экономики в ВВП Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
По предварительным данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–июне 2026 года объем валового внутреннего продукта республики в текущих ценах составил 1072,7 трлн сумов
2026-08-02T18:13+0500
2026-08-02T18:13+0500
2026-08-02T18:13+0500
инфографика
экономика
узбекистан
ввп
промышленность
сфера услуг
статистика
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По информации Нацкомстата, ключевыми факторами роста ВВП Узбекистана в первом полугодии 2026 года стали сфера услуг — 50,8% и промышленность — 26,5%.По предварительным данным, в январе-июне 2026 года объем ВВП республики в текущих ценах составил 1 072,7 трлн сум и, по сравнению с соответствующим периодом 2025 года, возрос в реальном выражении на 8,5 %.Темпы экономического роста — результат положительной динамики в основных отраслях экономики. Так, валовая добавленная стоимость, создаваемая всеми ее отраслями, составила 95,8% от общего объема ВВП и выросла на 8,3% (вклад в прирост ВВП — 0,4 процентных пункта).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, экономика, узбекистан, ввп, промышленность, сфера услуг, статистика, инфографика
инфографика, экономика, узбекистан, ввп, промышленность, сфера услуг, статистика, инфографика
Вклад отраслей экономики в ВВП Узбекистана — инфографика
По предварительным данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–июне 2026 года объем валового внутреннего продукта республики в текущих ценах составил 1 072,7 трлн сумов.
По информации Нацкомстата, ключевыми факторами роста ВВП Узбекистана в первом полугодии 2026 года стали сфера услуг — 50,8% и промышленность — 26,5%.
“По итогам января-июня 2026 года в отраслевой структуре ВВП отмечены незначительные изменения. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, доля промышленности в отраслевой структуре ВВП (ВДС) увеличилась с 25,9 % до 26,5 %, в то время как доля сферы услуг снизилась с 51,1 % до 50,8 %, сельского, лесного и рыбного хозяйства – с 15,3 % до 15,0 %. Доля строительства (7,7 %) осталась на уровне соответствующего периода прошлого года”, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в январе-июне 2026 года объем ВВП республики в текущих ценах составил 1 072,7 трлн сум и, по сравнению с соответствующим периодом 2025 года, возрос в реальном выражении на 8,5 %.
Темпы экономического роста — результат положительной динамики в основных отраслях экономики. Так, валовая добавленная стоимость, создаваемая всеми ее отраслями, составила 95,8% от общего объема ВВП и выросла на 8,3% (вклад в прирост ВВП — 0,4 процентных пункта).
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.