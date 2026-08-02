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Врач предостерегла о последствиях чрезмерного употребления железа
Врач предостерегла о последствиях чрезмерного употребления железа
Sputnik Узбекистан
Организм не умеет активно выводить лишнее железо, поэтому хроническая передозировка становится катастрофой для внутренних органов
2026-08-02T22:02+0500
2026-08-02T22:02+0500
2026-08-02T22:02+0500
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Избыточное накопление железа из-за приема высоких доз препаратов может привести к проблемам с печенью, сердцем, суставами, поджелудочной и гормональной системой, сообщает РИА Новости со ссылкой на терапевта Ирину Щербакову.Врач пояснила, что организм не умеет активно выводить лишнее железо, поэтому его хроническая передозировка становится катастрофой для внутренних органов. Железо разрушает клетки печени, вызывая фиброз и цирроз, ослабляет сердечную мышцу, ведет к кардиомиопатии и аритмиям, а также разрушает хрящи в суставах, вызывая сильные боли.Кроме того, излишек железа поражает гипофиз и поджелудочную, что может привести к ранней менопаузе, импотенции и тяжелому диабету.При подтвержденном дефиците она рекомендует повторять анализы каждые несколько месяцев, чтобы вовремя скорректировать дозу или отменить препарат. В случае гемохроматоза основным методом остается лечебное кровопускание, которое заставляет организм расходовать накопленное железо на синтез новых эритроцитов, заключила Щербакова.Для справки: гемохроматоз — это состояние, при котором в организме накапливается избыточное количество железа. Заболевание также известно под названиями "бронзовый диабет" или "пигментный цирроз".
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мнение эксперта, здоровье, заболевания
мнение эксперта, здоровье, заболевания
Врач предостерегла о последствиях чрезмерного употребления железа
Организм не умеет активно выводить лишнее железо, поэтому хроническая передозировка становится катастрофой для внутренних органов.
Избыточное накопление железа из-за приема высоких доз препаратов может привести к проблемам с печенью, сердцем, суставами, поджелудочной и гормональной системой, сообщает РИА Новости
со ссылкой на терапевта Ирину Щербакову.
"При чрезмерном приеме препаратов железа его избытки накапливаются в организме, что в итоге приводит к проблемам с печенью, поджелудочной, сердцем, суставами, а также гормональной системой", — сказала она.
Врач пояснила, что организм не умеет активно выводить лишнее железо, поэтому его хроническая передозировка становится катастрофой для внутренних органов. Железо разрушает клетки печени, вызывая фиброз и цирроз, ослабляет сердечную мышцу, ведет к кардиомиопатии и аритмиям, а также разрушает хрящи в суставах, вызывая сильные боли.
Кроме того, излишек железа поражает гипофиз и поджелудочную, что может привести к ранней менопаузе, импотенции и тяжелому диабету.
"Железосодержащие препараты — это серьезное лекарство, а не витаминная добавка для бодрости. Не назначайте себе железо, опираясь только на усталость или бледность — эти симптомы могут иметь десятки иных причин (от дефицита витамина D до патологий щитовидной железы). Обязательно сдайте общий анализ крови и определите уровень ферритина (он отражает реальные запасы) и насыщение трансферрина", — подчеркнула Щербакова.
При подтвержденном дефиците она рекомендует повторять анализы каждые несколько месяцев, чтобы вовремя скорректировать дозу или отменить препарат. В случае гемохроматоза основным методом остается лечебное кровопускание, которое заставляет организм расходовать накопленное железо на синтез новых эритроцитов, заключила Щербакова.
Для справки: гемохроматоз — это состояние, при котором в организме накапливается избыточное количество железа. Заболевание также известно под названиями "бронзовый диабет" или "пигментный цирроз".