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Врач предостерегла о последствиях чрезмерного употребления железа

Врач предостерегла о последствиях чрезмерного употребления железа

Sputnik Узбекистан

Организм не умеет активно выводить лишнее железо, поэтому хроническая передозировка становится катастрофой для внутренних органов

2026-08-02T22:02+0500

2026-08-02T22:02+0500

2026-08-02T22:02+0500

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Избыточное накопление железа из-за приема высоких доз препаратов может привести к проблемам с печенью, сердцем, суставами, поджелудочной и гормональной системой, сообщает РИА Новости со ссылкой на терапевта Ирину Щербакову.Врач пояснила, что организм не умеет активно выводить лишнее железо, поэтому его хроническая передозировка становится катастрофой для внутренних органов. Железо разрушает клетки печени, вызывая фиброз и цирроз, ослабляет сердечную мышцу, ведет к кардиомиопатии и аритмиям, а также разрушает хрящи в суставах, вызывая сильные боли.Кроме того, излишек железа поражает гипофиз и поджелудочную, что может привести к ранней менопаузе, импотенции и тяжелому диабету.При подтвержденном дефиците она рекомендует повторять анализы каждые несколько месяцев, чтобы вовремя скорректировать дозу или отменить препарат. В случае гемохроматоза основным методом остается лечебное кровопускание, которое заставляет организм расходовать накопленное железо на синтез новых эритроцитов, заключила Щербакова.Для справки: гемохроматоз — это состояние, при котором в организме накапливается избыточное количество железа. Заболевание также известно под названиями "бронзовый диабет" или "пигментный цирроз".

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