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https://uz.sputniknews.ru/20260803/avtoralli-parij--pekin-po-velikomu-shelkovomu-puti-vyshlo-na-dorogi-karakalpakstana-59461817.html
Авторалли "Париж – Пекин по Великому шелковому пути" вышло на дороги Каракалпакстана
Авторалли "Париж – Пекин по Великому шелковому пути" вышло на дороги Каракалпакстана
Sputnik Узбекистан
Престижный международный проект призван познакомить мировую общественность с богатым историко-культурным наследием, уникальными природными достопримечательностями и туристическим потенциалом стран, расположенных вдоль Великого шелкового пути
2026-08-03T16:04+0500
2026-08-03T16:04+0500
автомобили
ралли
париж
пекин
великий шелковый путь
каракалпакстан
туризм
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Международное авторалли "Париж – Пекин по Великому шелковому пути" вышло на дороги Каракалпакстана, сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.Масштабный автопробег, организованный французской компанией ATYPIC Travel Organisation, проходит с июля по сентябрь 2026 года по территории Турции, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Китая.Престижный международный проект — это не только спортивное событие. Он призван познакомить мировую общественность с богатым историко-культурным наследием, уникальными природными достопримечательностями и туристическим потенциалом стран, расположенных вдоль Великого шелкового пути, добавили в пресс-службе.
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автомобили, ралли, париж, пекин, великий шелковый путь, каракалпакстан, туризм, спорт
автомобили, ралли, париж, пекин, великий шелковый путь, каракалпакстан, туризм, спорт

Авторалли "Париж – Пекин по Великому шелковому пути" вышло на дороги Каракалпакстана

16:04 03.08.2026
© UzbektourismАвторалли "Париж – Пекин по Великому шелковому пути" вышло на дороги Каракалпакстана
Авторалли Париж – Пекин по Великому шелковому пути вышло на дороги Каракалпакстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
© Uzbektourism
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Престижный международный проект призван познакомить мировую общественность с богатым историко-культурным наследием, уникальными природными достопримечательностями и туристическим потенциалом стран, расположенных вдоль Великого шелкового пути.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Международное авторалли "Париж – Пекин по Великому шелковому пути" вышло на дороги Каракалпакстана, сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.
© UzbektourismАвторалли "Париж – Пекин по Великому шелковому пути" вышло на дороги Каракалпакстана
Авторалли Париж – Пекин по Великому шелковому пути вышло на дороги Каракалпакстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
Авторалли "Париж – Пекин по Великому шелковому пути" вышло на дороги Каракалпакстана
© Uzbektourism
Масштабный автопробег, организованный французской компанией ATYPIC Travel Organisation, проходит с июля по сентябрь 2026 года по территории Турции, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Китая.

“30 июля 2026 года участники авторалли въехали на территорию Республики Каракалпакстан по маршруту Бейнеу (Республика Казахстан) – Жаслык (Давут-ота) – Нукус”, — говорится в сообщении.

© UzbektourismАвторалли "Париж – Пекин по Великому шелковому пути" вышло на дороги Каракалпакстана
Авторалли Париж – Пекин по Великому шелковому пути вышло на дороги Каракалпакстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
Авторалли "Париж – Пекин по Великому шелковому пути" вышло на дороги Каракалпакстана
© Uzbektourism
Престижный международный проект — это не только спортивное событие. Он призван познакомить мировую общественность с богатым историко-культурным наследием, уникальными природными достопримечательностями и туристическим потенциалом стран, расположенных вдоль Великого шелкового пути, добавили в пресс-службе.
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