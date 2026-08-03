Авторалли "Париж – Пекин по Великому шелковому пути" вышло на дороги Каракалпакстана
© UzbektourismАвторалли "Париж – Пекин по Великому шелковому пути" вышло на дороги Каракалпакстана
© Uzbektourism
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Престижный международный проект призван познакомить мировую общественность с богатым историко-культурным наследием, уникальными природными достопримечательностями и туристическим потенциалом стран, расположенных вдоль Великого шелкового пути.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Международное авторалли "Париж – Пекин по Великому шелковому пути" вышло на дороги Каракалпакстана, сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.
© UzbektourismАвторалли "Париж – Пекин по Великому шелковому пути" вышло на дороги Каракалпакстана
Авторалли "Париж – Пекин по Великому шелковому пути" вышло на дороги Каракалпакстана
© Uzbektourism
Масштабный автопробег, организованный французской компанией ATYPIC Travel Organisation, проходит с июля по сентябрь 2026 года по территории Турции, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Китая.
“30 июля 2026 года участники авторалли въехали на территорию Республики Каракалпакстан по маршруту Бейнеу (Республика Казахстан) – Жаслык (Давут-ота) – Нукус”, — говорится в сообщении.
© UzbektourismАвторалли "Париж – Пекин по Великому шелковому пути" вышло на дороги Каракалпакстана
Авторалли "Париж – Пекин по Великому шелковому пути" вышло на дороги Каракалпакстана
© Uzbektourism
Престижный международный проект — это не только спортивное событие. Он призван познакомить мировую общественность с богатым историко-культурным наследием, уникальными природными достопримечательностями и туристическим потенциалом стран, расположенных вдоль Великого шелкового пути, добавили в пресс-службе.