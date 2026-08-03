https://uz.sputniknews.ru/20260803/avtoralli-parij--pekin-po-velikomu-shelkovomu-puti-vyshlo-na-dorogi-karakalpakstana-59461817.html

Авторалли "Париж – Пекин по Великому шелковому пути" вышло на дороги Каракалпакстана

Авторалли "Париж – Пекин по Великому шелковому пути" вышло на дороги Каракалпакстана

Sputnik Узбекистан

Престижный международный проект призван познакомить мировую общественность с богатым историко-культурным наследием, уникальными природными достопримечательностями и туристическим потенциалом стран, расположенных вдоль Великого шелкового пути

2026-08-03T16:04+0500

2026-08-03T16:04+0500

2026-08-03T16:04+0500

автомобили

ралли

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великий шелковый путь

каракалпакстан

туризм

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Международное авторалли "Париж – Пекин по Великому шелковому пути" вышло на дороги Каракалпакстана, сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.Масштабный автопробег, организованный французской компанией ATYPIC Travel Organisation, проходит с июля по сентябрь 2026 года по территории Турции, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Китая.Престижный международный проект — это не только спортивное событие. Он призван познакомить мировую общественность с богатым историко-культурным наследием, уникальными природными достопримечательностями и туристическим потенциалом стран, расположенных вдоль Великого шелкового пути, добавили в пресс-службе.

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автомобили, ралли, париж, пекин, великий шелковый путь, каракалпакстан, туризм, спорт