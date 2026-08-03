https://uz.sputniknews.ru/20260803/glava-mid-uzbekistana-vstretilsya-s-prezidentom-indii-v-nyu-deli-59458157.html
Глава МИД Узбекистана встретился с Президентом Индии в Нью-Дели — подробности
Глава МИД Узбекистана встретился с Президентом Индии в Нью-Дели — подробности
Sputnik Узбекистан
Бахтиёр Саидов до 5 августа находится в Индии с официальным визитом. В фокусе внимания — дальнейшее развитие узбекско-индийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах
2026-08-03T14:15+0500
2026-08-03T14:15+0500
2026-08-03T14:59+0500
политика
мид узбекистана
бахтиёр саидов
встреча
президент
индия
нью-дели
официальный визит
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с Президентом Индии Драупади Мурму в Нью-Дели. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил в своем Telegram-канале.Собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшей активизации политического диалога, расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, укрепления культурно-гуманитарных связей.Предметом обсуждения также стали актуальные вопросы региональной и международной повестки, перспективы взаимодействия в рамках международных организаций.В ходе переговоров подтверждена готовность внешнеполитических ведомств двух стран продолжить последовательную совместную работу по дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Узбекистаном и Индией.Саидов до 5 августа находится в Индии с официальным визитом.
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политика, мид узбекистана, бахтиёр саидов, встреча, президент, индия, нью-дели, официальный визит
политика, мид узбекистана, бахтиёр саидов, встреча, президент, индия, нью-дели, официальный визит
Глава МИД Узбекистана встретился с Президентом Индии в Нью-Дели — подробности
14:15 03.08.2026 (обновлено: 14:59 03.08.2026)
Бахтиёр Саидов до 5 августа находится в Индии с официальным визитом. В фокусе внимания — дальнейшее развитие узбекско-индийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с Президентом Индии Драупади Мурму в Нью-Дели. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил
в своем Telegram-канале.
“Рады быть принятыми Драупади Мурму, Президентом Республики Индия, сегодня в Нью-Дели. Передали самые теплые приветствия и наилучшие пожелания от Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева”, — говорится в сообщении.
Собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшей активизации политического диалога, расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, укрепления культурно-гуманитарных связей.
Предметом обсуждения также стали актуальные вопросы региональной и международной повестки, перспективы взаимодействия в рамках международных организаций.
В ходе переговоров подтверждена готовность внешнеполитических ведомств двух стран продолжить последовательную совместную работу по дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Узбекистаном и Индией.
Саидов до 5 августа находится в Индии с официальным визитом.