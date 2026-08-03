https://uz.sputniknews.ru/20260803/glava-mid-uzbekistana-vstretilsya-s-prezidentom-indii-v-nyu-deli-59458157.html

Глава МИД Узбекистана встретился с Президентом Индии в Нью-Дели — подробности

Глава МИД Узбекистана встретился с Президентом Индии в Нью-Дели — подробности

Sputnik Узбекистан

Бахтиёр Саидов до 5 августа находится в Индии с официальным визитом. В фокусе внимания — дальнейшее развитие узбекско-индийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах

2026-08-03T14:15+0500

2026-08-03T14:15+0500

2026-08-03T14:59+0500

политика

мид узбекистана

бахтиёр саидов

встреча

президент

индия

нью-дели

официальный визит

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/03/59457917_0:265:2560:1706_1920x0_80_0_0_2ba0c6e4f9d7327bac2faad2c62ca346.jpg

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с Президентом Индии Драупади Мурму в Нью-Дели. Об этом глава внешнеполитического ведомства РУз сообщил в своем Telegram-канале.Собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшей активизации политического диалога, расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, укрепления культурно-гуманитарных связей.Предметом обсуждения также стали актуальные вопросы региональной и международной повестки, перспективы взаимодействия в рамках международных организаций.В ходе переговоров подтверждена готовность внешнеполитических ведомств двух стран продолжить последовательную совместную работу по дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Узбекистаном и Индией.Саидов до 5 августа находится в Индии с официальным визитом.

индия

нью-дели

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика, мид узбекистана, бахтиёр саидов, встреча, президент, индия, нью-дели, официальный визит