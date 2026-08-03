https://uz.sputniknews.ru/20260803/ko-dnyu-jeleznodorojnika-chto-xranit-tashkentskiy-muzey-parovozov-59448266.html

Ко Дню железнодорожника: что хранит ташкентский "Музей паровозов"

Ко Дню железнодорожника: что хранит ташкентский "Музей паровозов"

Sputnik Узбекистан

Ко Дню железнодорожника корреспондент Sputnik Узбекистан посетил Ташкентский музей железнодорожной техники, где собраны локомотивы и вагоны разных эпох.

2026-08-03T18:30+0500

2026-08-03T18:30+0500

2026-08-03T18:30+0500

музей

узбекистан

ташкент

железная дорога

фото

день работников железнодорожного транспорта

железнодорожник

история

транспорт

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От "огненной арбы" до современных локомотивовВ центре столицы, недалеко от Северного вокзала, находится Ташкентский музей железнодорожной техники. Горожане чаще называют его просто — "Музей паровозов". Здесь история железных дорог предстает не только в архивных фотографиях и документах, но и в полноразмерных локомотивах, многие из которых десятилетиями перевозили пассажиров и грузы по Средней Азии.Появление железнодорожной сети в регионе стало одним из крупнейших инженерных проектов конца XIX века. Строительство Закаспийской военной железной дороги началось в 1880 году. Путь прокладывали через Каракумы, преодолевая безводье и подвижные пески. В 1885 году линия достигла Ашхабада, годом позже — Чарджоу, а в 1888-м поезда пришли в Самарканд. Затем ветки протянули к Ташкенту, в Ферганскую долину и Андижан.Новым этапом стало открытие в 1906 году магистрали Оренбург – Ташкент, которая напрямую связала Среднюю Азию с центральными районами страны. В дальнейшем железные дороги сыграли важную роль в развитии городов и промышленности, освоении новых территорий, эвакуации людей и предприятий в годы Великой Отечественной войны.Как выставка стала музеемИстория самого музея началась в 1988 году, когда отмечали столетие Среднеазиатской железной дороги. На станции Ташкент-Пассажирский организовали временную выставку локомотивов. Она вызвала большой интерес у жителей и гостей столицы, поэтому экспозицию решили сохранить.Торжественное открытие музея состоялось 4 августа 1989 года. Сегодня, по данным учреждения, здесь представлено около 43 крупных экспонатов: паровозы, тепловозы, электровозы, пассажирские вагоны, головной вагон электропоезда и образцы путевой и ремонтной техники. Фонды также включают свыше двух тысяч фотографий, документы, приборы, инструменты, форму и предметы железнодорожного быта.От узкоколейного КЧ-4 до скоростного "Генерала"У входа посетителей встречает КЧ-4-228 — узкоколейный паровоз, построенный заводом Škoda. Подобную технику использовали на торфопредприятиях и детских железных дорогах.Один из старейших экспонатов — пассажирский паровоз СУ-250-94, выпущенный в 1924 году. Благодаря большим движущим колесам он мог развивать скорость до 115 километров в час, что для своего времени было серьезным техническим достижением.ТГК2-2245 — маломощный двухосный маневровый тепловоз Калужского завода, который использовали на промышленных предприятиях и крупных железнодорожных станциях СССР, в том числе в Узбекистане. Он оснащен дизелем У1Д6 и гидромеханической передачей, имеет мощность 250 л. с. и развивает скорость до 60 км/ч.Рядом находится американский грузовой паровоз Еа, поставленный в СССР по ленд-лизу в годы войны. В музее объясняют, что грузовые паровозы традиционно окрашивали в черный цвет: это было практично, поскольку угольная копоть быстро покрывала корпус.Еа-2371 — мощный грузовой паровоз, построенный в 1944 году в США на заводе Baldwin Locomotive Works и поставленный в СССР по программе ленд-лиза. Локомотив мощностью около 2200 л. с. развивал скорость до 70 км/ч, а сегодня представлен в Ташкентском музее железнодорожной техники.Особое место занимает здесь американский тепловоз ДА20-68 с электрической передачей. Машины этой серии стали технической основой для создания советского тепловоза ТЭ1. В коллекции также сохранился трофейный немецкий паровоз 1943 года — редкий представитель военной железнодорожной техники.ДА20-68 — шестиосный тепловоз американского производства, поставленный в СССР по ленд-лизу. Локомотив мощностью 1000 л. с. развивал скорость до 96 км/ч и стал прототипом советского тепловоза ТЭ1; машина этой серии вела поезд Сталина на Потсдамскую конференцию.Один из наиболее эффектных экспонатов — пассажирский паровоз П36-0250, прозванный железнодорожниками "Генералом" за характерные декоративные полосы. Построенный в 1956 году, он развивал скорость до 125 километров в час и имел мощность около трех тысяч лошадиных сил. Это предпоследний паровоз, выпущенный в СССР.Единственный сохранившийся вагонБольшой интерес у посетителей вызывает двухэтажный вагон с панорамным куполом, построенный в Ленинграде в 1965 году. Всего изготовили 25 таких вагонов. По словам сотрудников музея, ташкентский экземпляр — единственный сохранившийся.Вагон использовали на туристических и магистральных маршрутах, однако после электрификации железных дорог его высота стала создавать опасность при прохождении под контактной сетью. Большинство таких вагонов утилизировали. Этот экземпляр сохранился благодаря тому, что ранее был отцеплен в Термезе из-за неисправности ходовой части, а позднее его доставили в Ташкент для будущего музея.Трофейный немецкий паровоз 1943 года выпуска после окончания Великой Отечественной войны передали Советскому Союзу и переоборудовали для работы на широкой железнодорожной колее. Из-за сложностей с обслуживанием многие такие локомотивы впоследствии отправили на металлолом; по некоторым данным, сегодня в мире сохранилось всего около 30 таких экземпляров.Историю перехода от паровой тяги к дизельной и электрической продолжают тепловозы ТЭ1, ТЭ2, ТЭ3, ТЭМ2 и электровоз ВЛ60К-157. Последний относится к первому массовому поколению советских магистральных электровозов переменного тока. Простая релейная система управления позволяла такой технике устойчиво работать в условиях среднеазиатской жары.ВЛ60К-157 — первый массовый советский магистральный электровоз переменного тока, построенный на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Он эксплуатировался на электрифицированных участках Сибири, Урала и Узбекистана, имел мощность до 4800 кВт и развивал скорость до 100 км/ч.ТЭ3 — грузовой тепловоз, ставший предшественником более мощного 2ТЭ10Л. Главное различие между ними заключается в двигателе: на ТЭ3 установлен дизель без турбонаддува, тогда как 2ТЭ10Л получил турбированный силовой агрегат.2ТЭ10Л — двухсекционный грузовой тепловоз Луганского завода, известный среди железнодорожников как "Луганка". Такие локомотивы эксплуатировались до 1990-х годов, после чего их заменили более современные 2ТЭ10М.ТУ7-0544 — узкоколейный тепловоз для колеи 750 мм, применявшийся на торфопредприятиях, лесозаготовках и детских железных дорогах. Оснащен дизелем ЯМЗ-238, имеет мощность 300 л. с. и развивает скорость до 50 км/ч; сегодня он перевозит посетителей по парковой ветке Ташкентского музея железнодорожной техники.ТЭМ2 — один из самых распространенных маневровых тепловозов на железных дорогах бывшего СССР. В Узбекистане такие локомотивы формируют и расформировывают составы, круглосуточно обслуживая станции. Именно на ТЭМ2 многие молодые помощники машинистов получают первые практические навыки.Оригинальная детская горка — одна из любимых площадок юных посетителей музея. Дети с удовольствием проводят здесь время и могут кататься часами.Музей, в котором можно стать машинистомТашкентский музей остается живым и контактным пространством. Посетители могут подняться в кабины отдельных локомотивов, увидеть рабочее место машиниста, тормозные краны, приборы и рычаги управления. По территории проложена узкоколейная дорога шириной 750 миллиметров, по которой курсирует экскурсионный состав с открытыми вагонами.Особое внимание сотрудники уделяют детям и учащимся. Во время экскурсий им рассказывают не только об устройстве техники, но и о правилах безопасности, профессиях машиниста, помощника машиниста, проводника, диспетчера и путейца.Для Владимира Ланкевича эта работа связана и с личной историей.По словам хранителя, интересы посетителей различаются: одних привлекает техника и устройство двигателей, других — судьбы локомотивов и людей, работавших на них.День работников железнодорожного транспорта в Узбекистане отмечают ежегодно в первое воскресенье августа.

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музей, узбекистан, ташкент, железная дорога, фото, день работников железнодорожного транспорта, железнодорожник, история, транспорт