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https://uz.sputniknews.ru/20260803/ko-dnyu-jeleznodorojnika-chto-xranit-tashkentskiy-muzey-parovozov-59448266.html
Ко Дню железнодорожника: что хранит ташкентский "Музей паровозов"
Ко Дню железнодорожника: что хранит ташкентский "Музей паровозов"
Sputnik Узбекистан
Ко Дню железнодорожника корреспондент Sputnik Узбекистан посетил Ташкентский музей железнодорожной техники, где собраны локомотивы и вагоны разных эпох.
2026-08-03T18:30+0500
2026-08-03T18:30+0500
музей
узбекистан
ташкент
железная дорога
фото
день работников железнодорожного транспорта
железнодорожник
история
транспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/03/59451049_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_9ee8139bec66d8f288673d855f4039d3.png
От "огненной арбы" до современных локомотивовВ центре столицы, недалеко от Северного вокзала, находится Ташкентский музей железнодорожной техники. Горожане чаще называют его просто — "Музей паровозов". Здесь история железных дорог предстает не только в архивных фотографиях и документах, но и в полноразмерных локомотивах, многие из которых десятилетиями перевозили пассажиров и грузы по Средней Азии.Появление железнодорожной сети в регионе стало одним из крупнейших инженерных проектов конца XIX века. Строительство Закаспийской военной железной дороги началось в 1880 году. Путь прокладывали через Каракумы, преодолевая безводье и подвижные пески. В 1885 году линия достигла Ашхабада, годом позже — Чарджоу, а в 1888-м поезда пришли в Самарканд. Затем ветки протянули к Ташкенту, в Ферганскую долину и Андижан.Новым этапом стало открытие в 1906 году магистрали Оренбург – Ташкент, которая напрямую связала Среднюю Азию с центральными районами страны. В дальнейшем железные дороги сыграли важную роль в развитии городов и промышленности, освоении новых территорий, эвакуации людей и предприятий в годы Великой Отечественной войны.Как выставка стала музеемИстория самого музея началась в 1988 году, когда отмечали столетие Среднеазиатской железной дороги. На станции Ташкент-Пассажирский организовали временную выставку локомотивов. Она вызвала большой интерес у жителей и гостей столицы, поэтому экспозицию решили сохранить.Торжественное открытие музея состоялось 4 августа 1989 года. Сегодня, по данным учреждения, здесь представлено около 43 крупных экспонатов: паровозы, тепловозы, электровозы, пассажирские вагоны, головной вагон электропоезда и образцы путевой и ремонтной техники. Фонды также включают свыше двух тысяч фотографий, документы, приборы, инструменты, форму и предметы железнодорожного быта.От узкоколейного КЧ-4 до скоростного "Генерала"У входа посетителей встречает КЧ-4-228 — узкоколейный паровоз, построенный заводом Škoda. Подобную технику использовали на торфопредприятиях и детских железных дорогах.Один из старейших экспонатов — пассажирский паровоз СУ-250-94, выпущенный в 1924 году. Благодаря большим движущим колесам он мог развивать скорость до 115 километров в час, что для своего времени было серьезным техническим достижением.ТГК2-2245 — маломощный двухосный маневровый тепловоз Калужского завода, который использовали на промышленных предприятиях и крупных железнодорожных станциях СССР, в том числе в Узбекистане. Он оснащен дизелем У1Д6 и гидромеханической передачей, имеет мощность 250 л. с. и развивает скорость до 60 км/ч.Рядом находится американский грузовой паровоз Еа, поставленный в СССР по ленд-лизу в годы войны. В музее объясняют, что грузовые паровозы традиционно окрашивали в черный цвет: это было практично, поскольку угольная копоть быстро покрывала корпус.Еа-2371 — мощный грузовой паровоз, построенный в 1944 году в США на заводе Baldwin Locomotive Works и поставленный в СССР по программе ленд-лиза. Локомотив мощностью около 2200 л. с. развивал скорость до 70 км/ч, а сегодня представлен в Ташкентском музее железнодорожной техники.Особое место занимает здесь американский тепловоз ДА20-68 с электрической передачей. Машины этой серии стали технической основой для создания советского тепловоза ТЭ1. В коллекции также сохранился трофейный немецкий паровоз 1943 года — редкий представитель военной железнодорожной техники.ДА20-68 — шестиосный тепловоз американского производства, поставленный в СССР по ленд-лизу. Локомотив мощностью 1000 л. с. развивал скорость до 96 км/ч и стал прототипом советского тепловоза ТЭ1; машина этой серии вела поезд Сталина на Потсдамскую конференцию.Один из наиболее эффектных экспонатов — пассажирский паровоз П36-0250, прозванный железнодорожниками "Генералом" за характерные декоративные полосы. Построенный в 1956 году, он развивал скорость до 125 километров в час и имел мощность около трех тысяч лошадиных сил. Это предпоследний паровоз, выпущенный в СССР.Единственный сохранившийся вагонБольшой интерес у посетителей вызывает двухэтажный вагон с панорамным куполом, построенный в Ленинграде в 1965 году. Всего изготовили 25 таких вагонов. По словам сотрудников музея, ташкентский экземпляр — единственный сохранившийся.Вагон использовали на туристических и магистральных маршрутах, однако после электрификации железных дорог его высота стала создавать опасность при прохождении под контактной сетью. Большинство таких вагонов утилизировали. Этот экземпляр сохранился благодаря тому, что ранее был отцеплен в Термезе из-за неисправности ходовой части, а позднее его доставили в Ташкент для будущего музея.Трофейный немецкий паровоз 1943 года выпуска после окончания Великой Отечественной войны передали Советскому Союзу и переоборудовали для работы на широкой железнодорожной колее. Из-за сложностей с обслуживанием многие такие локомотивы впоследствии отправили на металлолом; по некоторым данным, сегодня в мире сохранилось всего около 30 таких экземпляров.Историю перехода от паровой тяги к дизельной и электрической продолжают тепловозы ТЭ1, ТЭ2, ТЭ3, ТЭМ2 и электровоз ВЛ60К-157. Последний относится к первому массовому поколению советских магистральных электровозов переменного тока. Простая релейная система управления позволяла такой технике устойчиво работать в условиях среднеазиатской жары.ВЛ60К-157 — первый массовый советский магистральный электровоз переменного тока, построенный на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Он эксплуатировался на электрифицированных участках Сибири, Урала и Узбекистана, имел мощность до 4800 кВт и развивал скорость до 100 км/ч.ТЭ3 — грузовой тепловоз, ставший предшественником более мощного 2ТЭ10Л. Главное различие между ними заключается в двигателе: на ТЭ3 установлен дизель без турбонаддува, тогда как 2ТЭ10Л получил турбированный силовой агрегат.2ТЭ10Л — двухсекционный грузовой тепловоз Луганского завода, известный среди железнодорожников как "Луганка". Такие локомотивы эксплуатировались до 1990-х годов, после чего их заменили более современные 2ТЭ10М.ТУ7-0544 — узкоколейный тепловоз для колеи 750 мм, применявшийся на торфопредприятиях, лесозаготовках и детских железных дорогах. Оснащен дизелем ЯМЗ-238, имеет мощность 300 л. с. и развивает скорость до 50 км/ч; сегодня он перевозит посетителей по парковой ветке Ташкентского музея железнодорожной техники.ТЭМ2 — один из самых распространенных маневровых тепловозов на железных дорогах бывшего СССР. В Узбекистане такие локомотивы формируют и расформировывают составы, круглосуточно обслуживая станции. Именно на ТЭМ2 многие молодые помощники машинистов получают первые практические навыки.Оригинальная детская горка — одна из любимых площадок юных посетителей музея. Дети с удовольствием проводят здесь время и могут кататься часами.Музей, в котором можно стать машинистомТашкентский музей остается живым и контактным пространством. Посетители могут подняться в кабины отдельных локомотивов, увидеть рабочее место машиниста, тормозные краны, приборы и рычаги управления. По территории проложена узкоколейная дорога шириной 750 миллиметров, по которой курсирует экскурсионный состав с открытыми вагонами.Особое внимание сотрудники уделяют детям и учащимся. Во время экскурсий им рассказывают не только об устройстве техники, но и о правилах безопасности, профессиях машиниста, помощника машиниста, проводника, диспетчера и путейца.Для Владимира Ланкевича эта работа связана и с личной историей.По словам хранителя, интересы посетителей различаются: одних привлекает техника и устройство двигателей, других — судьбы локомотивов и людей, работавших на них.День работников железнодорожного транспорта в Узбекистане отмечают ежегодно в первое воскресенье августа.
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музей, узбекистан, ташкент, железная дорога, фото, день работников железнодорожного транспорта, железнодорожник, история, транспорт
музей, узбекистан, ташкент, железная дорога, фото, день работников железнодорожного транспорта, железнодорожник, история, транспорт

Ко Дню железнодорожника: что хранит ташкентский "Музей паровозов"

18:30 03.08.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовПассажирский паровоз П36-0250, прозванный железнодорожниками "Генералом".
Пассажирский паровоз П36-0250, прозванный железнодорожниками Генералом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Ко Дню работников железнодорожного транспорта корреспондент Sputnik Узбекистан посетил Ташкентский музей железнодорожной техники, где собраны локомотивы и вагоны разных эпох.

От "огненной арбы" до современных локомотивов

В центре столицы, недалеко от Северного вокзала, находится Ташкентский музей железнодорожной техники. Горожане чаще называют его просто — "Музей паровозов". Здесь история железных дорог предстает не только в архивных фотографиях и документах, но и в полноразмерных локомотивах, многие из которых десятилетиями перевозили пассажиров и грузы по Средней Азии.
Появление железнодорожной сети в регионе стало одним из крупнейших инженерных проектов конца XIX века. Строительство Закаспийской военной железной дороги началось в 1880 году. Путь прокладывали через Каракумы, преодолевая безводье и подвижные пески. В 1885 году линия достигла Ашхабада, годом позже — Чарджоу, а в 1888-м поезда пришли в Самарканд. Затем ветки протянули к Ташкенту, в Ферганскую долину и Андижан.
Новым этапом стало открытие в 1906 году магистрали Оренбург – Ташкент, которая напрямую связала Среднюю Азию с центральными районами страны. В дальнейшем железные дороги сыграли важную роль в развитии городов и промышленности, освоении новых территорий, эвакуации людей и предприятий в годы Великой Отечественной войны.
© Sputnik / Бахром ХатамовГлавный вход в музей
Главный вход в музей - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
Главный вход в музей
© Sputnik / Бахром Хатамов

Как выставка стала музеем

История самого музея началась в 1988 году, когда отмечали столетие Среднеазиатской железной дороги. На станции Ташкент-Пассажирский организовали временную выставку локомотивов. Она вызвала большой интерес у жителей и гостей столицы, поэтому экспозицию решили сохранить.
Торжественное открытие музея состоялось 4 августа 1989 года. Сегодня, по данным учреждения, здесь представлено около 43 крупных экспонатов: паровозы, тепловозы, электровозы, пассажирские вагоны, головной вагон электропоезда и образцы путевой и ремонтной техники. Фонды также включают свыше двух тысяч фотографий, документы, приборы, инструменты, форму и предметы железнодорожного быта.

"Каждый экспонат — это памятник своей эпохе и людям, которые работали на железной дороге днем и ночью, в жару и стужу, обеспечивая бесперебойное движение поездов", — говорит главный хранитель фонда музея Владимир Ланкевич.

© Sputnik / Бахром ХатамовГлавный хранитель фонда музея Владимир Ланкевич
Главный хранитель фонда музея Владимир Ланкевич - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
Главный хранитель фонда музея Владимир Ланкевич
© Sputnik / Бахром Хатамов

От узкоколейного КЧ-4 до скоростного "Генерала"

У входа посетителей встречает КЧ-4-228 — узкоколейный паровоз, построенный заводом Škoda. Подобную технику использовали на торфопредприятиях и детских железных дорогах.
© Sputnik / Бахром ХатамовУзкоколейный паровоз КЧ-4-228, ставший символом музея
Узкоколейный паровоз КЧ-4-228, ставший символом музея - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
Узкоколейный паровоз КЧ-4-228, ставший символом музея
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Это единственный сохранившийся в Узбекистане узкоколейный паровоз этой серии. Сегодня он считается символом нашего музея", — рассказывает Владимир Ланкевич.

Один из старейших экспонатов — пассажирский паровоз СУ-250-94, выпущенный в 1924 году. Благодаря большим движущим колесам он мог развивать скорость до 115 километров в час, что для своего времени было серьезным техническим достижением.
© Sputnik / Бахром ХатамовПассажирский паровоз СУ-250-94 — один из старейших экспонатов коллекции
Пассажирский паровоз СУ-250-94 — один из старейших экспонатов коллекции - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
Пассажирский паровоз СУ-250-94 — один из старейших экспонатов коллекции
© Sputnik / Бахром Хатамов
ТГК2-2245 — маломощный двухосный маневровый тепловоз Калужского завода, который использовали на промышленных предприятиях и крупных железнодорожных станциях СССР, в том числе в Узбекистане. Он оснащен дизелем У1Д6 и гидромеханической передачей, имеет мощность 250 л. с. и развивает скорость до 60 км/ч.
© Sputnik / Бахром ХатамовМаневровый тепловоз ТГК-2 в экспозиции под открытым небом
Маневровый тепловоз ТГК-2 в экспозиции под открытым небом - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
Маневровый тепловоз ТГК-2 в экспозиции под открытым небом
© Sputnik / Бахром Хатамов
Рядом находится американский грузовой паровоз Еа, поставленный в СССР по ленд-лизу в годы войны. В музее объясняют, что грузовые паровозы традиционно окрашивали в черный цвет: это было практично, поскольку угольная копоть быстро покрывала корпус.
Еа-2371 — мощный грузовой паровоз, построенный в 1944 году в США на заводе Baldwin Locomotive Works и поставленный в СССР по программе ленд-лиза. Локомотив мощностью около 2200 л. с. развивал скорость до 70 км/ч, а сегодня представлен в Ташкентском музее железнодорожной техники.
© Sputnik / Бахром ХатамовЕа-2371 — мощный грузовой паровоз, построенный в 1944 году в США
Еа-2371 — мощный грузовой паровоз, построенный в 1944 году в США - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
Еа-2371 — мощный грузовой паровоз, построенный в 1944 году в США
© Sputnik / Бахром Хатамов
Особое место занимает здесь американский тепловоз ДА20-68 с электрической передачей. Машины этой серии стали технической основой для создания советского тепловоза ТЭ1. В коллекции также сохранился трофейный немецкий паровоз 1943 года — редкий представитель военной железнодорожной техники.
ДА20-68 — шестиосный тепловоз американского производства, поставленный в СССР по ленд-лизу. Локомотив мощностью 1000 л. с. развивал скорость до 96 км/ч и стал прототипом советского тепловоза ТЭ1; машина этой серии вела поезд Сталина на Потсдамскую конференцию.
© Sputnik / Бахром ХатамовДА20–68 (Дизельный локомотив АЛКО)
ДА20–68 (Дизельный локомотив АЛКО) - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
ДА20–68 (Дизельный локомотив АЛКО)
© Sputnik / Бахром Хатамов
Один из наиболее эффектных экспонатов — пассажирский паровоз П36-0250, прозванный железнодорожниками "Генералом" за характерные декоративные полосы. Построенный в 1956 году, он развивал скорость до 125 километров в час и имел мощность около трех тысяч лошадиных сил. Это предпоследний паровоз, выпущенный в СССР.
© Sputnik / Бахром ХатамовПассажирский паровоз П36-0250, прозванный железнодорожниками "Генералом".
Пассажирский паровоз П36-0250, прозванный железнодорожниками Генералом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
Пассажирский паровоз П36-0250, прозванный железнодорожниками "Генералом".
© Sputnik / Бахром Хатамов

Единственный сохранившийся вагон

Большой интерес у посетителей вызывает двухэтажный вагон с панорамным куполом, построенный в Ленинграде в 1965 году. Всего изготовили 25 таких вагонов. По словам сотрудников музея, ташкентский экземпляр — единственный сохранившийся.
Вагон использовали на туристических и магистральных маршрутах, однако после электрификации железных дорог его высота стала создавать опасность при прохождении под контактной сетью. Большинство таких вагонов утилизировали. Этот экземпляр сохранился благодаря тому, что ранее был отцеплен в Термезе из-за неисправности ходовой части, а позднее его доставили в Ташкент для будущего музея.
© Sputnik / Бахром ХатамовУникальный двухэтажный вагон с панорамным куполом, построенный в 1965 году
Уникальный двухэтажный вагон с панорамным куполом, построенный в 1965 году - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
Уникальный двухэтажный вагон с панорамным куполом, построенный в 1965 году
© Sputnik / Бахром Хатамов
Трофейный немецкий паровоз 1943 года выпуска после окончания Великой Отечественной войны передали Советскому Союзу и переоборудовали для работы на широкой железнодорожной колее. Из-за сложностей с обслуживанием многие такие локомотивы впоследствии отправили на металлолом; по некоторым данным, сегодня в мире сохранилось всего около 30 таких экземпляров.
© Sputnik / Бахром ХатамовТрофейный немецкий паровоз 1943 года выпуска
Трофейный немецкий паровоз 1943 года выпуска - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
Трофейный немецкий паровоз 1943 года выпуска
© Sputnik / Бахром Хатамов
Историю перехода от паровой тяги к дизельной и электрической продолжают тепловозы ТЭ1, ТЭ2, ТЭ3, ТЭМ2 и электровоз ВЛ60К-157. Последний относится к первому массовому поколению советских магистральных электровозов переменного тока. Простая релейная система управления позволяла такой технике устойчиво работать в условиях среднеазиатской жары.
ВЛ60К-157 — первый массовый советский магистральный электровоз переменного тока, построенный на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Он эксплуатировался на электрифицированных участках Сибири, Урала и Узбекистана, имел мощность до 4800 кВт и развивал скорость до 100 км/ч.
© Sputnik / Бахром ХатамовЭлектровоз ВЛ60К-157, работавший на железных дорогах региона
Электровоз ВЛ60К-157, работавший на железных дорогах региона - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
Электровоз ВЛ60К-157, работавший на железных дорогах региона
© Sputnik / Бахром Хатамов
ТЭ3 — грузовой тепловоз, ставший предшественником более мощного 2ТЭ10Л. Главное различие между ними заключается в двигателе: на ТЭ3 установлен дизель без турбонаддува, тогда как 2ТЭ10Л получил турбированный силовой агрегат.
© Sputnik / Бахром ХатамовТЭ3 — грузовой тепловоз
ТЭ3 — грузовой тепловоз - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
ТЭ3 — грузовой тепловоз
© Sputnik / Бахром Хатамов
2ТЭ10Л — двухсекционный грузовой тепловоз Луганского завода, известный среди железнодорожников как "Луганка". Такие локомотивы эксплуатировались до 1990-х годов, после чего их заменили более современные 2ТЭ10М.
© Sputnik / Бахром Хатамов2ТЭ10Л — двухсекционный грузовой тепловоз Луганского завода
2ТЭ10Л — двухсекционный грузовой тепловоз Луганского завода - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
2ТЭ10Л — двухсекционный грузовой тепловоз Луганского завода
© Sputnik / Бахром Хатамов
ТУ7-0544 — узкоколейный тепловоз для колеи 750 мм, применявшийся на торфопредприятиях, лесозаготовках и детских железных дорогах. Оснащен дизелем ЯМЗ-238, имеет мощность 300 л. с. и развивает скорость до 50 км/ч; сегодня он перевозит посетителей по парковой ветке Ташкентского музея железнодорожной техники.
© Sputnik / Бахром ХатамовТУ7-0544 — узкоколейный тепловоз
ТУ7-0544 — узкоколейный тепловоз - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
ТУ7-0544 — узкоколейный тепловоз
© Sputnik / Бахром Хатамов
ТЭМ2 — один из самых распространенных маневровых тепловозов на железных дорогах бывшего СССР. В Узбекистане такие локомотивы формируют и расформировывают составы, круглосуточно обслуживая станции. Именно на ТЭМ2 многие молодые помощники машинистов получают первые практические навыки.
© Sputnik / Бахром ХатамовТЭМ2 — один из самых распространённых маневровых тепловозов
ТЭМ2 — один из самых распространённых маневровых тепловозов - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
ТЭМ2 — один из самых распространённых маневровых тепловозов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Оригинальная детская горка — одна из любимых площадок юных посетителей музея. Дети с удовольствием проводят здесь время и могут кататься часами.
© Sputnik / Бахром ХатамовСамодельная детская горка любимая площадка юных посетителей музея
Самодельная детская горка любимая площадка юных посетителей музея - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
Самодельная детская горка любимая площадка юных посетителей музея
© Sputnik / Бахром Хатамов

Музей, в котором можно стать машинистом

Ташкентский музей остается живым и контактным пространством. Посетители могут подняться в кабины отдельных локомотивов, увидеть рабочее место машиниста, тормозные краны, приборы и рычаги управления. По территории проложена узкоколейная дорога шириной 750 миллиметров, по которой курсирует экскурсионный состав с открытыми вагонами.
© Sputnik / Бахром Хатамов"Музей паровозов" в Ташкенте
Музей паровозов в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
"Музей паровозов" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов
Особое внимание сотрудники уделяют детям и учащимся. Во время экскурсий им рассказывают не только об устройстве техники, но и о правилах безопасности, профессиях машиниста, помощника машиниста, проводника, диспетчера и путейца.
Для Владимира Ланкевича эта работа связана и с личной историей.

"Я вырос в этом музее и видел, как он меняется. Еще школьником начал здесь знакомиться с тепловозами, затем получил профессию помощника машиниста. Теперь моя задача — сохранять историю, пополнять экспозицию и рассказывать о железной дороге новым поколениям", — отмечает он.

© Sputnik / Бахром ХатамовГлавный хранитель фонда музея Владимир Ланкевич
Главный хранитель фонда музея Владимир Ланкевич - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
Главный хранитель фонда музея Владимир Ланкевич
© Sputnik / Бахром Хатамов
По словам хранителя, интересы посетителей различаются: одних привлекает техника и устройство двигателей, других — судьбы локомотивов и людей, работавших на них.
"Для меня улыбки и радость посетителей — огромная мотивация совершенствовать экскурсии и искать новые сведения. Не зная прошлого, невозможно строить будущее", — говорит Владимир Ланкевич.
День работников железнодорожного транспорта в Узбекистане отмечают ежегодно в первое воскресенье августа.
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