https://uz.sputniknews.ru/20260803/rossiyskaya-armiya-osvobodila-belyy-kolodez-i-ustinovku-v-xarkovskoy-oblasti-59460064.html

СВО: российская армия освободила Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области

СВО: российская армия освободила Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север"

2026-08-03T15:05+0500

2026-08-03T15:05+0500

2026-08-03T15:05+0500

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Российские бойцы освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".ВСУ за сутки потеряли более 155 военных в зоне действий "Севера", а также две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства.

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