https://uz.sputniknews.ru/20260803/rossiyskaya-armiya-osvobodila-belyy-kolodez-i-ustinovku-v-xarkovskoy-oblasti-59460064.html
СВО: российская армия освободила Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
СВО: российская армия освободила Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север"
2026-08-03T15:05+0500
2026-08-03T15:05+0500
2026-08-03T15:05+0500
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Российские бойцы освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".ВСУ за сутки потеряли более 155 военных в зоне действий "Севера", а также две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства.
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сво, россия, харьков, безопасность, в мире
сво, россия, харьков, безопасность, в мире
СВО: российская армия освободила Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Российские бойцы освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Север".
“Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка Харьковской области”, — говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВСУ за сутки потеряли более 155 военных в зоне действий "Севера", а также две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства.