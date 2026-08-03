https://uz.sputniknews.ru/20260803/shaxmatistka-iz-uzbekistana-vyigrala-jenskiy-zachet-turnira-granada-chess-open-2026-59446888.html
Шахматистка из Узбекистана выиграла женский зачет турнира Granada Chess Open 2026
Шахматистка из Узбекистана выиграла женский зачет турнира Granada Chess Open 2026
Sputnik Узбекистан
Турнир в испанской Гранаде объединил свыше 350 шахматистов из 48 стран
2026-08-03T10:26+0500
2026-08-03T10:26+0500
2026-08-03T10:35+0500
шахматы
турнир
женщины
испания
узбекистан
спорт
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Шахматистка из Узбекистана Гулрухбегим Тохиржонова выиграла женский зачет турнира Granada Chess Open 2026, сообщает Федерация шахмат РУз.Турнир в испанской Гранаде, проходивший с 28 июля по 2 августа, объединил свыше 350 шахматистов из 48 стран.По итогам девяти туров Гулрухбегим Тохиржонова набрала 6 очков. Кроме того, она увеличила свой международный рейтинг на 9,1 пункта.
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шахматы, турнир, женщины, испания, узбекистан, спорт
шахматы, турнир, женщины, испания, узбекистан, спорт
Шахматистка из Узбекистана выиграла женский зачет турнира Granada Chess Open 2026
10:26 03.08.2026 (обновлено: 10:35 03.08.2026)
Турнир в испанской Гранаде объединил свыше 350 шахматистов из 48 стран.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Шахматистка из Узбекистана Гулрухбегим Тохиржонова выиграла женский зачет турнира Granada Chess Open 2026, сообщает
Федерация шахмат РУз.
Турнир в испанской Гранаде, проходивший с 28 июля по 2 августа, объединил свыше 350 шахматистов из 48 стран.
По итогам девяти туров Гулрухбегим Тохиржонова набрала 6 очков. Кроме того, она увеличила свой международный рейтинг на 9,1 пункта.