https://uz.sputniknews.ru/20260803/tashoblast-i-bashkortostan-uskoryat-realizatsiyu-proektov-na-2357-mln-59464691.html

Ташобласть и Башкортостан ускорят реализацию проектов на $235,7 млн

Ташобласть и Башкортостан ускорят реализацию проектов на $235,7 млн

Sputnik Узбекистан

Речь шла о строительстве и дальнейшем развитии в Бекабаде большого технопарка, создании новых производственных мощностей и рабочих мест

2026-08-03T16:34+0500

2026-08-03T16:34+0500

2026-08-03T16:47+0500

ташкентская область

зоир мирзаев

россия

сотрудничество

башкортостан

бекабад

инвестиции

инвестпроекты

экономика

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Ташобласть и Башкортостан ускорят реализацию проектов на $235,7 млн. Соответствующая договоренность достигнута в ходе онлайн встречи хокима области Зоира Мирзаева и главы российского региона Радия Хабирова.Стороны обсудили взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной и других приоритетных областях.Отмечалось, что согласно соответствующему постановлению Шавката Мирзиёева, Узбекистан и Башкортостан реализуют 7 инвестпроектов общей стоимостью $235,7 млн, которые будут способствовать повышению экономического потенциала регионов, созданию новых производственных мощностей и новых рабочих мест. Речь шла о строительстве и дальнейшем развитии в Бекабаде большого технопарка.Стороны также договорились укреплять сотрудничество в сферах сельского хозяйства, туризма и спорта, разработав для этого новые проекты.

ташкентская область

россия

башкортостан

бекабад

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ташкентская область, зоир мирзаев, россия, сотрудничество, башкортостан, бекабад, инвестиции, инвестпроекты, экономика