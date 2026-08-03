https://uz.sputniknews.ru/20260803/tashoblast-i-bashkortostan-uskoryat-realizatsiyu-proektov-na-2357-mln-59464691.html
Ташобласть и Башкортостан ускорят реализацию проектов на $235,7 млн
Ташобласть и Башкортостан ускорят реализацию проектов на $235,7 млн
Sputnik Узбекистан
Речь шла о строительстве и дальнейшем развитии в Бекабаде большого технопарка, создании новых производственных мощностей и рабочих мест
2026-08-03T16:34+0500
2026-08-03T16:34+0500
2026-08-03T16:47+0500
ташкентская область
зоир мирзаев
россия
сотрудничество
башкортостан
бекабад
инвестиции
инвестпроекты
экономика
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Ташобласть и Башкортостан ускорят реализацию проектов на $235,7 млн. Соответствующая договоренность достигнута в ходе онлайн встречи хокима области Зоира Мирзаева и главы российского региона Радия Хабирова.Стороны обсудили взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной и других приоритетных областях.Отмечалось, что согласно соответствующему постановлению Шавката Мирзиёева, Узбекистан и Башкортостан реализуют 7 инвестпроектов общей стоимостью $235,7 млн, которые будут способствовать повышению экономического потенциала регионов, созданию новых производственных мощностей и новых рабочих мест. Речь шла о строительстве и дальнейшем развитии в Бекабаде большого технопарка.Стороны также договорились укреплять сотрудничество в сферах сельского хозяйства, туризма и спорта, разработав для этого новые проекты.
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ташкентская область, зоир мирзаев, россия, сотрудничество, башкортостан, бекабад, инвестиции, инвестпроекты, экономика
ташкентская область, зоир мирзаев, россия, сотрудничество, башкортостан, бекабад, инвестиции, инвестпроекты, экономика
Ташобласть и Башкортостан ускорят реализацию проектов на $235,7 млн
16:34 03.08.2026 (обновлено: 16:47 03.08.2026)
Речь шла о строительстве и дальнейшем развитии в Бекабаде большого технопарка, создании новых производственных мощностей и рабочих мест.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Ташобласть и Башкортостан ускорят реализацию проектов на $235,7 млн. Соответствующая договоренность достигнута
в ходе онлайн встречи хокима области Зоира Мирзаева и главы российского региона Радия Хабирова.
Стороны обсудили взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной и других приоритетных областях.
Отмечалось, что согласно соответствующему постановлению Шавката Мирзиёева, Узбекистан и Башкортостан реализуют 7 инвестпроектов общей стоимостью $235,7 млн, которые будут способствовать повышению экономического потенциала регионов, созданию новых производственных мощностей и новых рабочих мест.
Речь шла о строительстве и дальнейшем развитии в Бекабаде большого технопарка.
Стороны также договорились укреплять сотрудничество в сферах сельского хозяйства, туризма и спорта, разработав для этого новые проекты.