https://uz.sputniknews.ru/20260803/top-5-regionov-liderov-uzbekistana-po-prirostu-vvp-59447887.html
Топ-5 регионов-лидеров Узбекистана по приросту ВВП — инфографика
Топ-5 регионов-лидеров Узбекистана по приросту ВВП — инфографика
Sputnik Узбекистан
Нацкомстат республики опубликовал информацию о том, в каких областях Узбекистана валовой региональный продукт растет быстрее всего
2026-08-03T17:55+0500
2026-08-03T17:55+0500
2026-08-03T18:00+0500
инфографика
узбекистан
ввп
регион
рост экономики
статистика
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По предварительным данным, в январе–июне 2026 года объем ВВП республики в текущих ценах составил 1 072,7 трлн сумов и в реальном выражении вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В топ-5 регионов по темпам экономического роста лидирует Ташкент — 226 трлн сумов (+13,3%), замыкают его Ферганская и Хорезмская области — 65,2 трлн сумов и 32,9 трлн сумов (+9,1%). Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, узбекистан, ввп, регион, рост экономики, статистика, инфографика
инфографика, узбекистан, ввп, регион, рост экономики, статистика, инфографика
Топ-5 регионов-лидеров Узбекистана по приросту ВВП — инфографика
17:55 03.08.2026 (обновлено: 18:00 03.08.2026)
Нацкомстат республики опубликовал информацию о том, в каких областях Узбекистана валовой региональный продукт растет быстрее всего.
По предварительным данным, в январе–июне 2026 года объем ВВП республики в текущих ценах составил 1 072,7 трлн сумов и в реальном выражении вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В топ-5 регионов по темпам экономического роста лидирует Ташкент — 226 трлн сумов (+13,3%), замыкают его Ферганская и Хорезмская области — 65,2 трлн сумов и 32,9 трлн сумов (+9,1%).
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан
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