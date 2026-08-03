Узбекистан и ЕЭК обсудили вопросы таможенного сотрудничества
© Пресс-служба ЕЭКЕЭК и Узбекистан обсудили вопросы таможенного сотрудничества
© Пресс-служба ЕЭК
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Один из проектов — организация взаимного обмена информацией между таможенными службами стран о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и РУз.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. ЕЭК и Узбекистан обсудили вопросы таможенного сотрудничества, сообщает пресс-служба комиссии.
В ходе рабочей встречи министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Сергея Шкляева с председателем Таможенного комитета при Минэкономфине Узбекистана Акмалхужой Мавлоновым речь шла об организации взаимного обмена информацией между таможенными службами стран о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и РУз.
Отмечалось, что старт такой работе дан решением Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2025-го. Проект соответствующего международного договора находится в высокой степени готовности, начало переговоров ожидают в сентябре-октябре 2026 года.
"Реализация соглашения будет содействовать ускорению и упрощению таможенных процедур, повышению эффективности таможенного контроля. Ожидаем, что обмен информацией позволит снизить количество расхождений в статистике внешней торговли, облегчить выявление и предупреждение правонарушений, а также укрепить взаимное доверие между таможенными органами", — отметил Шкляев.
Говорили и о дальнейших шагах по развитию транзитного потенциала ЕАЭС и Узбекистана, в том числе с учетом вступления в силу Соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон).
В ходе встречи министр ЕЭК акцентировал внимание на результатах применения навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров:
с февраля 2026 года пломбы применялись более 70 тыс. раз, а с 31 июля сфера применения навигационных пломб расширяется на все перевозки автомобильным транспортом и дополнительные категории товаров для железнодорожного транспорта;
актуализирован перечень изъятий, когда применение навигационных пломб не требуется.
"Мы готовы организовать более детальное ознакомление с опытом стран-членов Союза по применению навигационных пломб. Это особенно актуально в контексте того, что навигационная пломба — один из элементов единой системы таможенного транзита ЕАЭС", — подчеркнул Сергей Шкляев.
Министр ЕЭК отметил высокий уровень цифрового развития в таможенных органах Узбекистан и поблагодарил собеседника за возможность ознакомиться с передовыми технологиями таможенного администрирования в республике.
Для справки: Узбекистан обладает статусом государства-наблюдателя при ЕАЭС, демонстрирует высокий интерес к ключевым интеграционным проектам и является значимым торговым партнером стран-членов Союза. По итогам 2025 года товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС вырос на 25%, превысив $20 млрд. Доля ЕАЭС в общем товарообороте Узбекистана достигла почти 25%, а экспорта — около 30%.