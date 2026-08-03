https://uz.sputniknews.ru/20260803/uzbekistan-i-eek-obsudili-voprosy-tamojennogo-sotrudnichestva-59463616.html

Узбекистан и ЕЭК обсудили вопросы таможенного сотрудничества

Узбекистан и ЕЭК обсудили вопросы таможенного сотрудничества

Sputnik Узбекистан

Один из проектов – организация взаимного обмена информацией между таможенными службами стран о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и РУз

2026-08-03T17:08+0500

2026-08-03T17:08+0500

2026-08-03T17:08+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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таможня

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. ЕЭК и Узбекистан обсудили вопросы таможенного сотрудничества, сообщает пресс-служба комиссии.В ходе рабочей встречи министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Сергея Шкляева с председателем Таможенного комитета при Минэкономфине Узбекистана Акмалхужой Мавлоновым речь шла об организации взаимного обмена информацией между таможенными службами стран о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и РУз.Отмечалось, что старт такой работе дан решением Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2025-го. Проект соответствующего международного договора находится в высокой степени готовности, начало переговоров ожидают в сентябре-октябре 2026 года.Говорили и о дальнейших шагах по развитию транзитного потенциала ЕАЭС и Узбекистана, в том числе с учетом вступления в силу Соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон).В ходе встречи министр ЕЭК акцентировал внимание на результатах применения навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров:Министр ЕЭК отметил высокий уровень цифрового развития в таможенных органах Узбекистан и поблагодарил собеседника за возможность ознакомиться с передовыми технологиями таможенного администрирования в республике.Для справки: Узбекистан обладает статусом государства-наблюдателя при ЕАЭС, демонстрирует высокий интерес к ключевым интеграционным проектам и является значимым торговым партнером стран-членов Союза. По итогам 2025 года товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС вырос на 25%, превысив $20 млрд. Доля ЕАЭС в общем товарообороте Узбекистана достигла почти 25%, а экспорта — около 30%.

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, таможня, сотрудничество