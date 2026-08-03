https://uz.sputniknews.ru/20260803/uzbekistan-i-norvegiya-obsudili-eksport-tsifrovyx-uslug-na-rynki-skandinavii-evropy-i-ssha-59446291.html

Узбекистан и Норвегия обсудили экспорт цифровых услуг на рынки Скандинавии, Европы и США

Узбекистан и Норвегия обсудили экспорт цифровых услуг на рынки Скандинавии, Европы и США

Sputnik Узбекистан

Также речь шла о возможности разработки и реализации перспективных инвестиционных проектов по созданию современного дата-центра в республике

2026-08-03T10:11+0500

2026-08-03T10:11+0500

2026-08-03T10:32+0500

узбекистан

норвегия

сотрудничество

экспорт

it-технологии

сфера услуг

рынок

европа

сша

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Узбекистан и Норвегия обсудили совместный экспорт цифровых услуг на рынки Скандинавии, Европы и США, сообщает ИА "Дунё".В ходе онлайн-встречи представителей Минцифры и посольства Узбекистана в Стокгольме с гендиректором норвежской компании "Resilienza Holding AS" Дэвидом Милановичем рассмотрели вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере информационных технологий, реализации совместных проектов и расширения участия норвежских компаний на IT-рынке Узбекистана.Также речь шла о возможности разработки и реализации перспективных инвестиционных проектов по созданию современного дата-центра в республике.Стороны намерены детально изучить технические, инфраструктурные и инвестиционные аспекты проекта, обменяться соответствующими предложениями и продолжить переговоры.

узбекистан

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узбекистан, норвегия, сотрудничество, экспорт, it-технологии, сфера услуг, рынок, европа, сша