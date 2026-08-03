https://uz.sputniknews.ru/20260803/uzbekistan-i-norvegiya-obsudili-eksport-tsifrovyx-uslug-na-rynki-skandinavii-evropy-i-ssha-59446291.html
Узбекистан и Норвегия обсудили экспорт цифровых услуг на рынки Скандинавии, Европы и США
Узбекистан и Норвегия обсудили экспорт цифровых услуг на рынки Скандинавии, Европы и США
Sputnik Узбекистан
Также речь шла о возможности разработки и реализации перспективных инвестиционных проектов по созданию современного дата-центра в республике
2026-08-03T10:11+0500
2026-08-03T10:11+0500
2026-08-03T10:32+0500
узбекистан
норвегия
сотрудничество
экспорт
it-технологии
сфера услуг
рынок
европа
сша
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/03/59446418_0:160:1536:1024_1920x0_80_0_0_234d568f6f00150ed37d224865ef3c3a.png
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Узбекистан и Норвегия обсудили совместный экспорт цифровых услуг на рынки Скандинавии, Европы и США, сообщает ИА "Дунё".В ходе онлайн-встречи представителей Минцифры и посольства Узбекистана в Стокгольме с гендиректором норвежской компании "Resilienza Holding AS" Дэвидом Милановичем рассмотрели вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере информационных технологий, реализации совместных проектов и расширения участия норвежских компаний на IT-рынке Узбекистана.Также речь шла о возможности разработки и реализации перспективных инвестиционных проектов по созданию современного дата-центра в республике.Стороны намерены детально изучить технические, инфраструктурные и инвестиционные аспекты проекта, обменяться соответствующими предложениями и продолжить переговоры.
узбекистан
норвегия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/03/59446418_93:0:1458:1024_1920x0_80_0_0_34345ccb722aed02495e3aa4644d1463.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан, норвегия, сотрудничество, экспорт, it-технологии, сфера услуг, рынок, европа, сша
узбекистан, норвегия, сотрудничество, экспорт, it-технологии, сфера услуг, рынок, европа, сша
Узбекистан и Норвегия обсудили экспорт цифровых услуг на рынки Скандинавии, Европы и США
10:11 03.08.2026 (обновлено: 10:32 03.08.2026)
Также речь шла о возможности разработки и реализации перспективных инвестиционных проектов по созданию современного дата-центра в республике.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Узбекистан и Норвегия обсудили совместный экспорт цифровых услуг на рынки Скандинавии, Европы и США, сообщает
ИА "Дунё".
В ходе онлайн-встречи представителей Минцифры и посольства Узбекистана в Стокгольме с гендиректором норвежской компании "Resilienza Holding AS" Дэвидом Милановичем рассмотрели вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере информационных технологий, реализации совместных проектов и расширения участия норвежских компаний на IT-рынке Узбекистана.
“Особое внимание было уделено вопросам полноценного запуска деятельности норвежской компании, созданной в качестве резидента IT-парка в Джизакской области, решению организационных и практических вопросов, а также возможностям экспорта цифровых услуг на рынки Скандинавии, Европы и США”, — говорится в сообщении.
Также речь шла о возможности разработки и реализации перспективных инвестиционных проектов по созданию современного дата-центра в республике.
Стороны намерены детально изучить технические, инфраструктурные и инвестиционные аспекты проекта, обменяться соответствующими предложениями и продолжить переговоры.