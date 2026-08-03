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Узбекистанка Камилла Рахимова обыграла одну из самых титулованных теннисисток в истории

Узбекистанка Камилла Рахимова обыграла одну из самых титулованных теннисисток в истории

Sputnik Узбекистан

Представительница республики успешно стартовала на турнире National Bank Open Presented by Rogers, который проходит в канадском Торонто

2026-08-03T13:14+0500

2026-08-03T13:14+0500

2026-08-03T13:21+0500

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Узбекистанка Камилла Рахимова обыграла бывшую первую ракетку мира американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:1 в Торонто. Об этом сообщает Федерация тенниса Узбекистана.National Bank Open входит в число самых престижных турниров женского тура и относится к категории WTA 1000. Призовой фонд турнира превышает $7,4 млн.Кроме того, в основной сетке турнира выступит еще одна представительница республики — Полина Кудерметова. Она успешно прошла квалификацию и сегодня в первом круге сыграет против Алины Корнеевой.Сорокашестилетняя Уильямс пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США. Она также выиграла 14 турниров Большого шлема в парном разряде вместе со своей младшей сестрой Сереной. Уильямс стала олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде. Еще трижды она завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012).Уильямс, получившая wild card от организаторов турнира, занимает 664-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Рахимова — 82-е.

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спорт, теннис, турнир, торонто, узбекистан, победа, женщины, канада