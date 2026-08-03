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Узбекистанка Камилла Рахимова обыграла одну из самых титулованных теннисисток в истории
Узбекистанка Камилла Рахимова обыграла одну из самых титулованных теннисисток в истории
Sputnik Узбекистан
Представительница республики успешно стартовала на турнире National Bank Open Presented by Rogers, который проходит в канадском Торонто
2026-08-03T13:14+0500
2026-08-03T13:21+0500
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теннис
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Узбекистанка Камилла Рахимова обыграла бывшую первую ракетку мира американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:1 в Торонто. Об этом сообщает Федерация тенниса Узбекистана.National Bank Open входит в число самых престижных турниров женского тура и относится к категории WTA 1000. Призовой фонд турнира превышает $7,4 млн.Кроме того, в основной сетке турнира выступит еще одна представительница республики — Полина Кудерметова. Она успешно прошла квалификацию и сегодня в первом круге сыграет против Алины Корнеевой.Сорокашестилетняя Уильямс пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США. Она также выиграла 14 турниров Большого шлема в парном разряде вместе со своей младшей сестрой Сереной. Уильямс стала олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде. Еще трижды она завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012).Уильямс, получившая wild card от организаторов турнира, занимает 664-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Рахимова — 82-е.
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спорт, теннис, турнир, торонто, узбекистан, победа, женщины, канада
спорт, теннис, турнир, торонто, узбекистан, победа, женщины, канада

Узбекистанка Камилла Рахимова обыграла одну из самых титулованных теннисисток в истории

13:14 03.08.2026 (обновлено: 13:21 03.08.2026)
© AP Photo / Adam HungerТеннисистка из Узбекистана Камилла Рахимова. Архивное фото
Теннисистка из Узбекистана Камилла Рахимова. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Adam Hunger
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Представительница республики успешно стартовала на турнире National Bank Open Presented by Rogers, который проходит в канадском Торонто.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Узбекистанка Камилла Рахимова обыграла бывшую первую ракетку мира американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:1 в Торонто. Об этом сообщает Федерация тенниса Узбекистана.
National Bank Open входит в число самых престижных турниров женского тура и относится к категории WTA 1000. Призовой фонд турнира превышает $7,4 млн.

“Представительница Узбекистана Камилла Рахимова успешно стартовала на турнире National Bank Open Presented by Rogers, который проходит в канадском Торонто. В матче первого круга турнира категории WTA 1000 она уверенно обыграла одну из самых опытных и титулованных теннисисток в истории мирового тенниса — американку Винус Уильямс — со счетом 6:4, 6:1”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в основной сетке турнира выступит еще одна представительница республики — Полина Кудерметова. Она успешно прошла квалификацию и сегодня в первом круге сыграет против Алины Корнеевой.
Сорокашестилетняя Уильямс пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США. Она также выиграла 14 турниров Большого шлема в парном разряде вместе со своей младшей сестрой Сереной. Уильямс стала олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде. Еще трижды она завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012).
Уильямс, получившая wild card от организаторов турнира, занимает 664-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Рахимова — 82-е.
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