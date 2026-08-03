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https://uz.sputniknews.ru/20260803/v-kakom-regione-uzbekistana-bolshe-vsego-predprinimateley-59443864.html
В каком регионе Узбекистана больше всего предпринимателей — статистика
В каком регионе Узбекистана больше всего предпринимателей — статистика
Sputnik Узбекистан
По данным Нацкомстата, в республике на тысячу жителей приходится 32 предпринимателя
2026-08-03T09:13+0500
2026-08-03T09:14+0500
статистика
узбекистан
регион
предприниматели
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Самое большое число предпринимателей приходится на Ташкент, сообщает Национальный комитет Узбекистана по статистике.По данным статведомства, по состоянию на 1 июля 2026 года в республике на 1 000 жителей приходилось 32 предпринимателя.Количество предпринимателей на 1 000 жителей в разрезе регионов:
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статистика, узбекистан, регион, предприниматели
статистика, узбекистан, регион, предприниматели

В каком регионе Узбекистана больше всего предпринимателей — статистика

09:13 03.08.2026 (обновлено: 09:14 03.08.2026)
© iStock / KamiPhotosПредприниматели проводят бизнес-встречу. Архивное фото
Предприниматели проводят бизнес-встречу. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
© iStock / KamiPhotos
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По данным Нацкомстата, в республике на тысячу жителей приходится 32 предпринимателя.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Самое большое число предпринимателей приходится на Ташкент, сообщает Национальный комитет Узбекистана по статистике.
По данным статведомства, по состоянию на 1 июля 2026 года в республике на 1 000 жителей приходилось 32 предпринимателя.
Количество предпринимателей на 1 000 жителей в разрезе регионов:
город Ташкент — 50;
Хорезмская область — 46;
Сырдарьинская область — 41;
Навоийская область — 38;
Джизакская область — 35;
Бухарская область — 35;
Ташкентская область — 33;
Андижанская область — 32;
Республика Каракалпакстан — 30;
Ферганская область — 27;
Самаркандская область — 27;
Кашкадарьинская область — 26;
Наманганская область — 26;
Сурхандарьинская область — 24.
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