https://uz.sputniknews.ru/20260803/v-kakom-regione-uzbekistana-bolshe-vsego-predprinimateley-59443864.html

В каком регионе Узбекистана больше всего предпринимателей — статистика

В каком регионе Узбекистана больше всего предпринимателей — статистика

Sputnik Узбекистан

По данным Нацкомстата, в республике на тысячу жителей приходится 32 предпринимателя

2026-08-03T09:13+0500

2026-08-03T09:13+0500

2026-08-03T09:14+0500

статистика

узбекистан

регион

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Самое большое число предпринимателей приходится на Ташкент, сообщает Национальный комитет Узбекистана по статистике.По данным статведомства, по состоянию на 1 июля 2026 года в республике на 1 000 жителей приходилось 32 предпринимателя.Количество предпринимателей на 1 000 жителей в разрезе регионов:

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статистика, узбекистан, регион, предприниматели