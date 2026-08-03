https://uz.sputniknews.ru/20260803/v-kakom-regione-uzbekistana-bolshe-vsego-predprinimateley-59443864.html
В каком регионе Узбекистана больше всего предпринимателей — статистика
В каком регионе Узбекистана больше всего предпринимателей — статистика
Sputnik Узбекистан
По данным Нацкомстата, в республике на тысячу жителей приходится 32 предпринимателя
2026-08-03T09:13+0500
2026-08-03T09:13+0500
2026-08-03T09:14+0500
статистика
узбекистан
регион
предприниматели
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/16/46263237_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_60fa745fb14b82b7bb79c18111549743.jpg
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Самое большое число предпринимателей приходится на Ташкент, сообщает Национальный комитет Узбекистана по статистике.По данным статведомства, по состоянию на 1 июля 2026 года в республике на 1 000 жителей приходилось 32 предпринимателя.Количество предпринимателей на 1 000 жителей в разрезе регионов:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/16/46263237_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_321358ac52be0d0e07eef4dfd4a2e9ab.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
статистика, узбекистан, регион, предприниматели
статистика, узбекистан, регион, предприниматели
В каком регионе Узбекистана больше всего предпринимателей — статистика
09:13 03.08.2026 (обновлено: 09:14 03.08.2026)
По данным Нацкомстата, в республике на тысячу жителей приходится 32 предпринимателя.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Самое большое число предпринимателей приходится на Ташкент, сообщает
Национальный комитет Узбекистана по статистике.
По данным статведомства, по состоянию на 1 июля 2026 года в республике на 1 000 жителей приходилось 32 предпринимателя.
Количество предпринимателей на 1 000 жителей в разрезе регионов:
Сырдарьинская область — 41;
Ташкентская область — 33;
Андижанская область — 32;
Республика Каракалпакстан — 30;
Самаркандская область — 27;
Кашкадарьинская область — 26;
Наманганская область — 26;
Сурхандарьинская область — 24.