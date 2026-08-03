https://uz.sputniknews.ru/20260803/v-odkb-dopuskayut-ispolzovanie-yadernogo-orujiya-dlya-zaschity-soyuznikov-59445489.html

В ОДКБ допускают использование ядерного оружия для защиты союзников

В ОДКБ допускают использование ядерного оружия для защиты союзников

Sputnik Узбекистан

Увеличение числа государств, обладающих военным ядерным потенциалом, и распространение оружия массового уничтожения входят в число современных вызовов и угроз для организации

2026-08-03T09:41+0500

2026-08-03T09:41+0500

2026-08-03T09:41+0500

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Стратегия коллективной безопасности ОДКБ и военная доктрина России предполагают возможность использования ядерного оружия для защиты союзников в случае нападения, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского постпреда при организации Виктора Васильева.Он рассказал, может ли российское ядерное оружие появиться в других странах блока.Постпред РФ при организации пояснил, что в документе, принятом в ОДКБ, в числе современных вызовов и угроз коллективной безопасности указывается "возможность увеличения числа государств, обладающих военными ядерными потенциалами, а также распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки".Напомним, что в последнее время европейские страны усилили риторику в этой области. Так, в начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках новой доктрины страна увеличит число боеголовок, а союзники смогут участвовать в совместных учениях.В июне парламент Финляндии одобрил поправки, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.Для справки: ОДКБ — это региональная межгосударственная организация, которая состоит из шести стран бывшего СССР: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.Аббревиатура ОДКБ означает "Организация Договора о коллективной безопасности". Иногда ее заменяют синонимами — "Ташкентский договор" или "Ташкентский пакт".Ежегодно вооруженные силы ОДКБ проводят совместные учения.Любая страна-участница ОДКБ имеет право выйти из состава организации в любое время по собственному желанию. За 31 год существования Договора этой возможностью воспользовались три государства — Азербайджан, Грузия и Узбекистан.

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