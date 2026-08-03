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В трех городах Узбекистана организуют участки на выборы в Госдуму РФ — посольство
В трех городах Узбекистана организуют участки на выборы в Госдуму РФ — посольство
Sputnik Узбекистан
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут 18-20 сентября. Россияне будут выбирать депутатов по одномандатным округам и партийным спискам
2026-08-03T12:15+0500
2026-08-03T12:15+0500
2026-08-03T12:15+0500
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избирательные участки
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самарканд
фергана
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голосование
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Избирательные участки для граждан России на выборах в Госдуму 20 сентября организуют в трех городах Узбекистана: в Ташкенте, Фергане и Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в РУз.В столице Узбекистана таких участков будет два, в Фергане и Самарканде — по одному.В соответствии с указом президента России, выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ девятого созыва назначены на 20 сентября.По данным пресс-службы посольства РФ, два избирательных участка в Ташкенте создадут непосредственно при посольстве и в Русском доме, участок в Фергане — в гостинице "Азия Фергана", в Самарканде — в гостинице Zilol Baxt. "Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Узбекистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов, при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта", — говорится в сообщении.
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общество, узбекистан, госдума рф, выборы, избирательные участки, ташкент, самарканд, фергана, россияне, голосование, посольство россии в узбекистане
общество, узбекистан, госдума рф, выборы, избирательные участки, ташкент, самарканд, фергана, россияне, голосование, посольство россии в узбекистане
В трех городах Узбекистана организуют участки на выборы в Госдуму РФ — посольство
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут 18–20 сентября. Россияне будут выбирать депутатов по одномандатным округам и партийным спискам.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Избирательные участки для граждан России на выборах в Госдуму 20 сентября организуют в трех городах Узбекистана: в Ташкенте, Фергане и Самарканде. Об этом сообщает
пресс-служба посольства РФ в РУз.
В столице Узбекистана таких участков будет два, в Фергане и Самарканде — по одному.
В соответствии с указом президента России, выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ девятого созыва назначены на 20 сентября.
“Проживающие в Узбекистане россияне смогут проголосовать на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва в Ташкенте, Самарканде и Фергане. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8.00 до 20.00 по местному времени”, — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы посольства РФ, два избирательных участка в Ташкенте создадут непосредственно при посольстве и в Русском доме, участок в Фергане — в гостинице "Азия Фергана", в Самарканде — в гостинице Zilol Baxt.
"Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Узбекистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов, при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта", — говорится в сообщении.