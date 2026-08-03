https://uz.sputniknews.ru/20260803/v-trex-gorodax-uzbekistana-organizuyut-uchastki-na-vybory-v-gosdumu-rf-59449435.html

В трех городах Узбекистана организуют участки на выборы в Госдуму РФ — посольство

В трех городах Узбекистана организуют участки на выборы в Госдуму РФ — посольство

Sputnik Узбекистан

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут 18-20 сентября. Россияне будут выбирать депутатов по одномандатным округам и партийным спискам

2026-08-03T12:15+0500

2026-08-03T12:15+0500

2026-08-03T12:15+0500

общество

узбекистан

госдума рф

выборы

избирательные участки

ташкент

самарканд

фергана

россияне

голосование

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Избирательные участки для граждан России на выборах в Госдуму 20 сентября организуют в трех городах Узбекистана: в Ташкенте, Фергане и Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в РУз.В столице Узбекистана таких участков будет два, в Фергане и Самарканде — по одному.В соответствии с указом президента России, выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ девятого созыва назначены на 20 сентября.По данным пресс-службы посольства РФ, два избирательных участка в Ташкенте создадут непосредственно при посольстве и в Русском доме, участок в Фергане — в гостинице "Азия Фергана", в Самарканде — в гостинице Zilol Baxt. "Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Узбекистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов, при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта", — говорится в сообщении.

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самарканд

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общество, узбекистан, госдума рф, выборы, избирательные участки, ташкент, самарканд, фергана, россияне, голосование, посольство россии в узбекистане