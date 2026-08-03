https://uz.sputniknews.ru/20260803/vrach-razveyala-mif-o-vrede-pitya-vo-vremya-edy-59442233.html

Врач развеяла миф о вреде питья во время еды

Врач развеяла миф о вреде питья во время еды

Sputnik Узбекистан

Употребление жидкости во время трапезы не нарушает пищеварение

2026-08-03T22:02+0500

2026-08-03T22:02+0500

2026-08-03T22:02+0500

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Вред питья во время и после еды является мифом, употребление жидкости во время трапезы не нарушает пищеварение, сообщает РИА Новости со ссылкой на биохимика, доказательного нутрициолога и специалиста по пищевому поведению Анну Дивинскую.Специалист также рассказала об исследовании, во время которого 84 взрослых с ожирением разделили на две группы. Одна выпивала 500 миллилитров воды за полчаса до каждого основного приема пищи, другая — нет. Через 12 недель участники первой группы потеряли в среднем на 3,6 килограмма больше второй. "Однако этот эффект не универсален. Результат сильно зависит от времени и индивидуальных особенностей", — предупредила врач.

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мнение эксперта, еда, вода, здоровье