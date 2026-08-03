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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Врач развеяла миф о вреде питья во время еды
Врач развеяла миф о вреде питья во время еды
Sputnik Узбекистан
Употребление жидкости во время трапезы не нарушает пищеварение
2026-08-03T22:02+0500
2026-08-03T22:02+0500
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Вред питья во время и после еды является мифом, употребление жидкости во время трапезы не нарушает пищеварение, сообщает РИА Новости со ссылкой на биохимика, доказательного нутрициолога и специалиста по пищевому поведению Анну Дивинскую.Специалист также рассказала об исследовании, во время которого 84 взрослых с ожирением разделили на две группы. Одна выпивала 500 миллилитров воды за полчаса до каждого основного приема пищи, другая — нет. Через 12 недель участники первой группы потеряли в среднем на 3,6 килограмма больше второй. "Однако этот эффект не универсален. Результат сильно зависит от времени и индивидуальных особенностей", — предупредила врач.
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мнение эксперта, еда, вода, здоровье
мнение эксперта, еда, вода, здоровье

Врач развеяла миф о вреде питья во время еды

22:02 03.08.2026
© FreepikДевушка пьет воду. Архивное фото
Девушка пьет воду. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2026
© Freepik
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Употребление жидкости во время трапезы не нарушает пищеварение.
Вред питья во время и после еды является мифом, употребление жидкости во время трапезы не нарушает пищеварение, сообщает РИА Новости со ссылкой на биохимика, доказательного нутрициолога и специалиста по пищевому поведению Анну Дивинскую.
"Вода во время или сразу после еды, вопреки популярному мифу о "разбавлении желудочного сока", не нарушает пищеварение. Этот тезис не подтвержден серьезными клиническими данными", — пояснила она.
Специалист также рассказала об исследовании, во время которого 84 взрослых с ожирением разделили на две группы. Одна выпивала 500 миллилитров воды за полчаса до каждого основного приема пищи, другая — нет. Через 12 недель участники первой группы потеряли в среднем на 3,6 килограмма больше второй.
"Однако этот эффект не универсален. Результат сильно зависит от времени и индивидуальных особенностей", — предупредила врач.
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