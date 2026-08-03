https://uz.sputniknews.ru/20260803/vy-pobejdaete-tramp-poslal-yasnyy-signal-rossii-59448480.html

Вы побеждаете: Трамп послал ясный сигнал России

Вы побеждаете: Трамп послал ясный сигнал России

Sputnik Узбекистан

Поведение президента США в украинском конфликте — лучший индикатор успехов России на фронте и в тылу, пишет колумнист РИА Новости. 03.08.2026, Sputnik Узбекистан

2026-08-03T11:27+0500

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Поведение президента США в украинском конфликте — лучший индикатор успехов России на фронте и в тылу, пишет колумнист РИА Новости. Дональд Трамп — бизнесмен, его действия всегда определяются возможностью получить для себя лично и для Штатов быструю прибыль. Судя по изощренным издевательствам, которым американский лидер снова начал подвергать Зеленского и Европу, иллюзий в их победе над русскими у США не осталось.Главное издевательство, конечно, — это история с технологиями производства ракет Patriot. Лицензию на их производство Трамп обещал передать Зеленскому во время саммита НАТО. В ходе визита в Вашингтон Зеленский об этих ракетах напомнил и дал намек: мол, поскорее бы. На что хозяин Белого дома не ответил ни да ни нет.Впрочем, долгожданный ответ Зеленский все же получил, когда вернулся с пустыми руками в Киев. Президент США дал понять, что лицензию на производство "пэтриотов" вообще никто не получит, потому что разрешать утечку великих американских технологий из Америки — не по-хозяйски.Никто — читай: не только Украина, но и Европа, и другие спонсирующие киевский режим союзники США по НАТО и вне НАТО, которые могли бы потом передать американские технологии Киеву.Впрочем, для Зеленского вопрос не в технологиях, а в самих ракетах. Лицензия — это символический жест. Чтобы наладить производство ракет по американской лицензии (в которое, кстати, в любой момент может прилететь "Орешник"), Украине нужно несколько лет. Непонятно, что к тому времени останется от самой Украины. А ПВО у украинских военных не работает уже сейчас, и нечем радовать себя при обстрелах жилых кварталов Донецка и Белгорода.Поэтому на встрече в Белом доме Зеленский просил у Трампа не лицензию, а 300 ракет-перехватчиков, чтобы было чем отбиться от российских ударов в зимние месяцы. Судя по сливам в прессу, Трамп отказал. И пожелал народу Украины счастливого Рождества.Киев теперь истерит и требует от мира ракеты. Европа бы и рада помочь, да потребного количества ракет в нужные сроки она поставить не может. Вся надежда на США, но Вашингтон жмется и, похоже, спасать киевский режим хочет не больше Владимира Путина.Чтобы избежать давления по поводу поддержки Украины вообще и Patriot в частности, Дональд Трамп — в своем фирменном стиле — сам пошел в наступление. Киеву он припомнил давно и надежно забытое соглашение о передаче США украинских месторождений редкоземельных металлов. Штаты с той сделки до сих пор не получили ни цента, потому что украинцы все свои соглашения подписывают с целью обмануть того, кто им доверился.Теперь на нытье по поводу ракет Белый дом всегда может ответить: а где 300 миллиардов долларов, которые Зеленский обещал американцам от сделки? И Зеленский при всем желании им столько не даст, потому что имел место обычный украинский разводняк. Нет в украинских недрах редкоземельных металлов на подобные суммы.С Европой Трамп поступил еще проще. На поверхность снова всплыл остров Гренландия. Президент США заявил в интервью, что до конца его президентского срока Гренландия станет американской, и даже заключил пари с ведущим подкаста, что он так или иначе "отожмет" у Дании самый большой остров мира.Выиграет он пари или проиграет — другая тема. Сейчас важнее тактическая цель: еще на этапе набора воздуха в грудь заткнуть рот европейцам по теме поддержки себя любимых и Украины, напомнив, что Трамп — не их. У Штатов свои интересы, другим странам они давать ничего не обязаны, а если захотят, то могут и отобрать.Гренландия — хороший повод напомнить, что Трамп уж тем более и не наш. Все, что он делает, он делает к своей выгоде. А если какие-то его действия выгодны и России, то это называется сопутствующим ущербом.Если у Штатов есть возможность обобрать слабого, который выглядит легкой добычей, то почему бы и нет? Такой легкой добычей выглядел Иран с его нефтью, сейчас выглядит Дания с ее Гренландией. Европейцы последние месяцы пытались внушить Трампу, что и Россия — легкая добыча. Мол, они за счет нашествия дронов добились для Киева перелома в войне, оставили россиян без бензина, так что Украина "уже победила". Поэтому блудному американскому отцу имеет смысл вернуться в проект и вложиться в окончательное поражение России, чтобы получить свою щедрую долю от раздела неисчерпаемых российских ресурсов.Война на истощение и заданные президентом Путиным рамки специальной военной операции — тот случай, когда успех не выражается в ярких визуальных образах и потому неочевиден. Это команда "95-го квартала" все время продуцирует яркие образы в попытках симулировать свою победу и застилает глаза всем информационной пургой. Реальность за этой пургой разглядеть бывает непросто.В этом плане поведение США — очень полезный индикатор. Оно позволяет отследить, кто на самом деле побеждает в конфликте на Украине. Все поведение Дональда Трампа кричит, что в нем побеждает Россия.

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Александр Носович https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/04/49188854_614:0:2662:2048_100x100_80_0_0_46ed29e84e9bf04de7b5520e6dc1f889.jpg

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колумнисты, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, нато