https://uz.sputniknews.ru/20260804/ai-soliq-v-uzbekistane-zapustili-novuyu-tsifrovuyu-platformu-na-baze-ii--video-59485168.html

AI SOLIQ: в Узбекистане запустили новую цифровую платформу на базе ИИ — видео

AI SOLIQ: в Узбекистане запустили новую цифровую платформу на базе ИИ — видео

Sputnik Узбекистан

Использовать нововведение могут не только граждане республики, но и иностранные граждане — при наличии электронной цифровой подписи и регистрации в установленном порядке

2026-08-04T17:41+0500

2026-08-04T17:41+0500

2026-08-04T18:03+0500

видео

эксклюзив

комментарий

государственный налоговый комитет

узбекистан

цифровые технологии

искусственный интеллект

налоги

сфера услуг

общество

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В Узбекистане начала работу новая цифровая платформа AI SOLIQ, созданная на базе технологий искусственного интеллекта. Она призвана сделать налоговые услуги более быстрыми, удобными и доступными для граждан и бизнеса. Об этом в эксклюзивном комментарии Sputnik Узбекистан рассказал советник председателя Налогового комитета РУз Алишер Элмурадов. Наряду с внедрением лучших мировых практик, узбекские разработчики создали собственные цифровые решения, которые позволяют получать большинство налоговых услуг в считаные минуты.Пользоваться AI SOLIQ могут не только граждане Узбекистана, но и иностранные граждане — при наличии электронной цифровой подписи и регистрации в установленном порядке.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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Sputnik Узбекистан

видео, эксклюзив, комментарий, государственный налоговый комитет, узбекистан, цифровые технологии, искусственный интеллект, налоги, сфера услуг, общество, видео