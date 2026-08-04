https://uz.sputniknews.ru/20260804/ai-soliq-v-uzbekistane-zapustili-novuyu-tsifrovuyu-platformu-na-baze-ii--video-59485168.html
AI SOLIQ: в Узбекистане запустили новую цифровую платформу на базе ИИ — видео
AI SOLIQ: в Узбекистане запустили новую цифровую платформу на базе ИИ — видео
Sputnik Узбекистан
Использовать нововведение могут не только граждане республики, но и иностранные граждане — при наличии электронной цифровой подписи и регистрации в установленном порядке
2026-08-04T17:41+0500
2026-08-04T17:41+0500
2026-08-04T18:03+0500
видео
эксклюзив
комментарий
государственный налоговый комитет
узбекистан
цифровые технологии
искусственный интеллект
налоги
сфера услуг
общество
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В Узбекистане начала работу новая цифровая платформа AI SOLIQ, созданная на базе технологий искусственного интеллекта. Она призвана сделать налоговые услуги более быстрыми, удобными и доступными для граждан и бизнеса. Об этом в эксклюзивном комментарии Sputnik Узбекистан рассказал советник председателя Налогового комитета РУз Алишер Элмурадов. Наряду с внедрением лучших мировых практик, узбекские разработчики создали собственные цифровые решения, которые позволяют получать большинство налоговых услуг в считаные минуты.Пользоваться AI SOLIQ могут не только граждане Узбекистана, но и иностранные граждане — при наличии электронной цифровой подписи и регистрации в установленном порядке.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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видео, эксклюзив, комментарий, государственный налоговый комитет, узбекистан, цифровые технологии, искусственный интеллект, налоги, сфера услуг, общество, видео
видео, эксклюзив, комментарий, государственный налоговый комитет, узбекистан, цифровые технологии, искусственный интеллект, налоги, сфера услуг, общество, видео
AI SOLIQ: в Узбекистане запустили новую цифровую платформу на базе ИИ — видео
17:41 04.08.2026 (обновлено: 18:03 04.08.2026)
Эксклюзив
Использовать нововведение могут не только граждане республики, но и иностранцы — при наличии электронной цифровой подписи и регистрации в установленном порядке.
В Узбекистане начала работу новая цифровая платформа AI SOLIQ, созданная на базе технологий искусственного интеллекта. Она призвана сделать налоговые услуги более быстрыми, удобными и доступными для граждан и бизнеса. Об этом в эксклюзивном комментарии Sputnik Узбекистан рассказал советник председателя Налогового комитета РУз Алишер Элмурадов.
Наряду с внедрением лучших мировых практик, узбекские разработчики создали собственные цифровые решения, которые позволяют получать большинство налоговых услуг в считаные минуты.
“Это только первая ласточка. Мы продолжим внедрять технологии искусственного интеллекта в налоговое администрирование и открыты к обмену опытом с другими странами”, — отметил Элмурадов.
Пользоваться AI SOLIQ могут не только граждане Узбекистана, но и иностранные граждане — при наличии электронной цифровой подписи и регистрации в установленном порядке.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
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