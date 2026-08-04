https://uz.sputniknews.ru/20260804/gastroenterolog-predupredil-ob-opasnosti-pischevogo-shuma-v-golove-59475786.html
Гастроэнтеролог предупредил об опасности "пищевого шума" в голове
Гастроэнтеролог предупредил об опасности "пищевого шума" в голове
Sputnik Узбекистан
При обнаружении у себя признаков "пищевого шума" — навязчивых мыслей о еде — нужно обратиться к специалистам
2026-08-04T22:02+0500
2026-08-04T22:02+0500
2026-08-04T22:02+0500
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"Пищевой шум" в голове ни в коем случае нельзя игнорировать, сообщает радио Sputnik со ссылкой на гастроэнтеролога Татьяну Жаровскую.На появление "пищевого шума" — навязчивых мыслей о еде, даже когда человек не голоден, — влияет сразу несколько факторов.Она рассказала о проявлениях "пищевого шума".Она предупредила, что наличие "пищевого шума" с большой вероятностью говорит о наличии у человека тревожного расстройства, сопровождающегося расстройством пищевого поведения."Если есть „пищевой шум“, последствия могут быть достаточно серьезными — от психических проблем до различных нарушений здоровья. Это может привести, в частности, к нервной анорексии и снижению массы тела, когда человек постоянно винит себя за каждый лишний кусочек пищи, вызывает у себя рвоту и совершает другие действия, наносящие вред здоровью. Это может быть и другая форма расстройства пищевого поведения, сопровождающаяся увеличением массы тела. В свою очередь избыточная масса тела может привести к развитию различных заболеваний, таких как сахарный диабет, метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания, а также повысить риск развития онкологических заболеваний и т. д.", — предупредила Жаровская.Она рекомендует при обнаружении у себя признаков "пищевого шума" обратиться к специалистам.Специалист, по ее словам, поможет сделать питание осознанным: во время еды следить за тщательным пережевыванием пищи, учитывать частоту приема пищи – каждые 3-3,5 часа для того, чтобы у человека постоянно было чувство сытости. Это будет снижать риски проявления голода и навязчивых мыслей по поводу еды, заключила Татьяна Жаровская.
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мнение эксперта, еда, здоровье, психология, правильное питание
мнение эксперта, еда, здоровье, психология, правильное питание
Гастроэнтеролог предупредил об опасности "пищевого шума" в голове
При обнаружении у себя признаков "пищевого шума" — навязчивых мыслей о еде — нужно обратиться к специалистам.
"Пищевой шум" в голове ни в коем случае нельзя игнорировать, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на гастроэнтеролога Татьяну Жаровскую.
На появление "пищевого шума" — навязчивых мыслей о еде, даже когда человек не голоден, — влияет сразу несколько факторов.
"Это может быть окружение человека, когда люди, например, родственники, придерживаются каких-либо диет, это могут быть социальные сети, авторитетные люди, которые постоянно дублируют информацию о еде в нездоровом формате. Это может быть реклама продуктов по телевизору, в супермаркетах, кафе и ресторанов. Человек видит определенные продукты питания, которые в его понятии не являются здоровыми, и у него есть непреодолимое желание есть эту еду", — пояснила специалист.
Она рассказала о проявлениях "пищевого шума".
"Во-первых, это навязчивые мысли и образы, связанные с едой, человек постоянно думает о еде, что ему еще съесть, что он еще хочет. И желание съесть пищу здесь и сейчас, потому что не известно еще, когда он захочет поесть. Это непреодолимая тяга к еде, то есть человек вроде бы поел, он сыт, но не может остановиться, продолжает съедать порцию за порцией до состояния булимии, которое может еще сопровождаться чувством вины, что он опять съел лишнего. В таком состоянии человек может даже провоцировать рвотные рефлексы, освобождаясь от пищи и опять вновь заедать", — отметила врач.
Она предупредила, что наличие "пищевого шума" с большой вероятностью говорит о наличии у человека тревожного расстройства, сопровождающегося расстройством пищевого поведения.
"Если есть „пищевой шум“, последствия могут быть достаточно серьезными — от психических проблем до различных нарушений здоровья. Это может привести, в частности, к нервной анорексии и снижению массы тела, когда человек постоянно винит себя за каждый лишний кусочек пищи, вызывает у себя рвоту и совершает другие действия, наносящие вред здоровью. Это может быть и другая форма расстройства пищевого поведения, сопровождающаяся увеличением массы тела. В свою очередь избыточная масса тела может привести к развитию различных заболеваний, таких как сахарный диабет, метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания, а также повысить риск развития онкологических заболеваний и т. д.", — предупредила Жаровская.
Она рекомендует при обнаружении у себя признаков "пищевого шума" обратиться к специалистам.
"Необходимо обратиться к врачу-психотерапевту для решения психологических проблем, снижение тревожности, к врачу гастроэнтерологу, диетологу, эндокринологу для восстановления своего физического здоровья. Если человек находится в повышенной стрессовой нагрузке, для снижения стресса, возможно, нужно сменить работу. Если у человека нарушен сон, необходима нормализация сна. Это должна быть работа с закономерностями”, — сказала гастроэнтеролог.
Специалист, по ее словам, поможет сделать питание осознанным: во время еды следить за тщательным пережевыванием пищи, учитывать частоту приема пищи – каждые 3-3,5 часа для того, чтобы у человека постоянно было чувство сытости. Это будет снижать риски проявления голода и навязчивых мыслей по поводу еды, заключила Татьяна Жаровская.