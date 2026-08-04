https://uz.sputniknews.ru/20260804/gastroenterolog-predupredil-ob-opasnosti-pischevogo-shuma-v-golove-59475786.html

Гастроэнтеролог предупредил об опасности "пищевого шума" в голове

Гастроэнтеролог предупредил об опасности "пищевого шума" в голове

Sputnik Узбекистан

При обнаружении у себя признаков "пищевого шума" — навязчивых мыслей о еде — нужно обратиться к специалистам

2026-08-04T22:02+0500

2026-08-04T22:02+0500

2026-08-04T22:02+0500

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"Пищевой шум" в голове ни в коем случае нельзя игнорировать, сообщает радио Sputnik со ссылкой на гастроэнтеролога Татьяну Жаровскую.На появление "пищевого шума" — навязчивых мыслей о еде, даже когда человек не голоден, — влияет сразу несколько факторов.Она рассказала о проявлениях "пищевого шума".Она предупредила, что наличие "пищевого шума" с большой вероятностью говорит о наличии у человека тревожного расстройства, сопровождающегося расстройством пищевого поведения."Если есть „пищевой шум“, последствия могут быть достаточно серьезными — от психических проблем до различных нарушений здоровья. Это может привести, в частности, к нервной анорексии и снижению массы тела, когда человек постоянно винит себя за каждый лишний кусочек пищи, вызывает у себя рвоту и совершает другие действия, наносящие вред здоровью. Это может быть и другая форма расстройства пищевого поведения, сопровождающаяся увеличением массы тела. В свою очередь избыточная масса тела может привести к развитию различных заболеваний, таких как сахарный диабет, метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания, а также повысить риск развития онкологических заболеваний и т. д.", — предупредила Жаровская.Она рекомендует при обнаружении у себя признаков "пищевого шума" обратиться к специалистам.Специалист, по ее словам, поможет сделать питание осознанным: во время еды следить за тщательным пережевыванием пищи, учитывать частоту приема пищи – каждые 3-3,5 часа для того, чтобы у человека постоянно было чувство сытости. Это будет снижать риски проявления голода и навязчивых мыслей по поводу еды, заключила Татьяна Жаровская.

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мнение эксперта, еда, здоровье, психология, правильное питание