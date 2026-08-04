https://uz.sputniknews.ru/20260804/komanda-vs-uzbekistana-primet-uchastie-v-mejdunarodnom-chempionate-v-kyrgyzstane-59472769.html

Команда ВС Узбекистана примет участие в международном чемпионате в Кыргызстане

Команда ВС Узбекистана примет участие в международном чемпионате в Кыргызстане

Sputnik Узбекистан

Военнослужащие будут соревноваться в личном и командном первенствах по стрельбе из автомата АК-3 и пистолета ПМ-3, демонстрируя высокий уровень профессиональной подготовки, меткость и мастерство владения штатным и табельным оружием

2026-08-04T09:14+0500

2026-08-04T09:14+0500

2026-08-04T10:04+0500

вооруженные силы

узбекистан

чемпионат

стрельба

кыргызстан

спортивные соревнования

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Команда Вооруженных сил Узбекистана примет участие в XVII Чемпионате по стрельбе среди военнослужащих дружественных армий государств-участников СНГ в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.В Кыргызстан уже прибывают участники чемпионата, включая женщин-военнослужащих. Они проходят регистрацию, размещение и подготовку к предстоящим соревнованиям.Торжественная церемония открытия чемпионата состоится 5 августа. В течение нескольких дней участники будут соревноваться в личном и командном первенствах по стрельбе из автомата АК-3 и пистолета ПМ-3, демонстрируя высокий уровень профессиональной подготовки, меткость и мастерство владения штатным и табельным оружием.

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вооруженные силы, узбекистан, чемпионат, стрельба, кыргызстан, спортивные соревнования