https://uz.sputniknews.ru/20260804/komanda-vs-uzbekistana-primet-uchastie-v-mejdunarodnom-chempionate-v-kyrgyzstane-59472769.html
Команда ВС Узбекистана примет участие в международном чемпионате в Кыргызстане
Команда ВС Узбекистана примет участие в международном чемпионате в Кыргызстане
Sputnik Узбекистан
Военнослужащие будут соревноваться в личном и командном первенствах по стрельбе из автомата АК-3 и пистолета ПМ-3, демонстрируя высокий уровень профессиональной подготовки, меткость и мастерство владения штатным и табельным оружием
2026-08-04T09:14+0500
2026-08-04T09:14+0500
2026-08-04T10:04+0500
вооруженные силы
узбекистан
чемпионат
стрельба
кыргызстан
спортивные соревнования
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Команда Вооруженных сил Узбекистана примет участие в XVII Чемпионате по стрельбе среди военнослужащих дружественных армий государств-участников СНГ в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.В Кыргызстан уже прибывают участники чемпионата, включая женщин-военнослужащих. Они проходят регистрацию, размещение и подготовку к предстоящим соревнованиям.Торжественная церемония открытия чемпионата состоится 5 августа. В течение нескольких дней участники будут соревноваться в личном и командном первенствах по стрельбе из автомата АК-3 и пистолета ПМ-3, демонстрируя высокий уровень профессиональной подготовки, меткость и мастерство владения штатным и табельным оружием.
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вооруженные силы, узбекистан, чемпионат, стрельба, кыргызстан, спортивные соревнования
вооруженные силы, узбекистан, чемпионат, стрельба, кыргызстан, спортивные соревнования
Команда ВС Узбекистана примет участие в международном чемпионате в Кыргызстане
09:14 04.08.2026 (обновлено: 10:04 04.08.2026)
Военнослужащие будут соревноваться в личном и командном первенствах по стрельбе из автомата АК-3 и пистолета ПМ-3, демонстрируя высокий уровень профессиональной подготовки, меткость и мастерство владения штатным и табельным оружием.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Команда Вооруженных сил Узбекистана примет участие в XVII Чемпионате по стрельбе среди военнослужащих дружественных армий государств-участников СНГ в Кыргызстане. Об этом сообщает
пресс-служба Исполкома Содружества.
“На базе войсковой части 20636 Минобороны Кыргызской Республики с 5 августа 2026 года стартует Чемпионат по стрельбе из штатного и табельного оружия, проводимый в рамках XVII Спартакиады среди военнослужащих дружественных армий государств-участников Содружества Независимых Государств. В международном чемпионате примут участие команды вооруженных сил Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Узбекистан”, — говорится в сообщении.
В Кыргызстан уже прибывают участники чемпионата, включая женщин-военнослужащих. Они проходят регистрацию, размещение и подготовку к предстоящим соревнованиям.
Торжественная церемония открытия чемпионата состоится 5 августа. В течение нескольких дней участники будут соревноваться в личном и командном первенствах по стрельбе из автомата АК-3 и пистолета ПМ-3, демонстрируя высокий уровень профессиональной подготовки, меткость и мастерство владения штатным и табельным оружием.