https://uz.sputniknews.ru/20260804/nalogovyy-komitet-uzbekistana-zapustil-platformu-ai-soliq-na-baze-ii-59485811.html

Налоговый комитет Узбекистана запустил платформу AI SOLIQ на базе ИИ

Налоговый комитет Узбекистана запустил платформу AI SOLIQ на базе ИИ

Sputnik Узбекистан

Теперь предприниматели, бухгалтеры и руководители организаций смогут за считанные секунды анализировать налоговые данные, получать информацию о налоговом рейтинге, действующих льготах, налоговой отчетности и других вопросах налогового администрирования

2026-08-04T16:19+0500

2026-08-04T16:19+0500

2026-08-04T16:43+0500

узбекистан

государственный налоговый комитет

цифровые технологии

налоги

сфера услуг

искусственный интеллект

общество

пресс-конференция

ташкент

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Налоговый комитет Узбекистана запустил единую цифровую платформу AI SOLIQ, разработанную на основе технологий искусственного интеллекта. Об этом представители налогового ведомства рассказали на пресс-конференции в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Как отмечалось, новая платформа позволяет предпринимателям, бухгалтерам и руководителям организаций за считанные секунды анализировать налоговые данные, получать информацию о налоговом рейтинге, действующих льготах, налоговой отчетности и других вопросах налогового администрирования. Все сервисы работают в формате чат-общения.В настоящее время платформа включает три основных сервиса — AI Korxona, AI Imtiyoz и AI Hisobot. С их помощью пользователи могут проводить комплексный анализ налогового состояния предприятия, определять доступные налоговые льготы, а также получать практические рекомендации по своевременной и корректной сдаче налоговой отчетности.По словам советника председателя Налогового комитета по вопросам искусственного интеллекта и информационно-коммуникационных технологий Алишера Элмурадова, AI SOLIQ отличается от других сервисов искусственного интеллекта тем, что основан на официальной и достоверной базе данных Налогового комитета.В ходе пресс-конференции директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Налогового комитета Фаррух Ахмаджанов также рассказал о возможностях новой платформы. По его словам, AI SOLIQ позволит налогоплательщикам экономить время и средства, сократить объем бумажного документооборота и получать всю необходимую налоговую информацию в одном месте.Как сообщили в Налоговом комитете, в ближайшее время функционал платформы расширят за счет запуска новых сервисов — AI Murojaatlar и AI Yordamchi.В ведомстве отметили, что запуск AI SOLIQ стал одним из важных этапов цифровой трансформации налоговой системы страны и будет способствовать повышению открытости, прозрачности и качества государственных налоговых услуг.

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узбекистан, государственный налоговый комитет, цифровые технологии, налоги, сфера услуг, искусственный интеллект, общество, пресс-конференция, ташкент