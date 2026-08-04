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https://uz.sputniknews.ru/20260804/nalogovyy-komitet-uzbekistana-zapustil-platformu-ai-soliq-na-baze-ii-59485811.html
Налоговый комитет Узбекистана запустил платформу AI SOLIQ на базе ИИ
Налоговый комитет Узбекистана запустил платформу AI SOLIQ на базе ИИ
Sputnik Узбекистан
Теперь предприниматели, бухгалтеры и руководители организаций смогут за считанные секунды анализировать налоговые данные, получать информацию о налоговом рейтинге, действующих льготах, налоговой отчетности и других вопросах налогового администрирования
2026-08-04T16:19+0500
2026-08-04T16:43+0500
узбекистан
государственный налоговый комитет
цифровые технологии
налоги
сфера услуг
искусственный интеллект
общество
пресс-конференция
ташкент
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Налоговый комитет Узбекистана запустил единую цифровую платформу AI SOLIQ, разработанную на основе технологий искусственного интеллекта. Об этом представители налогового ведомства рассказали на пресс-конференции в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Как отмечалось, новая платформа позволяет предпринимателям, бухгалтерам и руководителям организаций за считанные секунды анализировать налоговые данные, получать информацию о налоговом рейтинге, действующих льготах, налоговой отчетности и других вопросах налогового администрирования. Все сервисы работают в формате чат-общения.В настоящее время платформа включает три основных сервиса — AI Korxona, AI Imtiyoz и AI Hisobot. С их помощью пользователи могут проводить комплексный анализ налогового состояния предприятия, определять доступные налоговые льготы, а также получать практические рекомендации по своевременной и корректной сдаче налоговой отчетности.По словам советника председателя Налогового комитета по вопросам искусственного интеллекта и информационно-коммуникационных технологий Алишера Элмурадова, AI SOLIQ отличается от других сервисов искусственного интеллекта тем, что основан на официальной и достоверной базе данных Налогового комитета.В ходе пресс-конференции директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Налогового комитета Фаррух Ахмаджанов также рассказал о возможностях новой платформы. По его словам, AI SOLIQ позволит налогоплательщикам экономить время и средства, сократить объем бумажного документооборота и получать всю необходимую налоговую информацию в одном месте.Как сообщили в Налоговом комитете, в ближайшее время функционал платформы расширят за счет запуска новых сервисов — AI Murojaatlar и AI Yordamchi.В ведомстве отметили, что запуск AI SOLIQ стал одним из важных этапов цифровой трансформации налоговой системы страны и будет способствовать повышению открытости, прозрачности и качества государственных налоговых услуг.
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узбекистан, государственный налоговый комитет, цифровые технологии, налоги, сфера услуг, искусственный интеллект, общество, пресс-конференция, ташкент
узбекистан, государственный налоговый комитет, цифровые технологии, налоги, сфера услуг, искусственный интеллект, общество, пресс-конференция, ташкент

Налоговый комитет Узбекистана запустил платформу AI SOLIQ на базе ИИ

16:19 04.08.2026 (обновлено: 16:43 04.08.2026)
© SputnikПресс-конференция Налогового комитета, посвященная платформе AI Soliq
Пресс-конференция Налогового комитета, посвященная платформе AI Soliq - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2026
© Sputnik
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Теперь предприниматели, бухгалтеры и руководители организаций смогут за считанные секунды анализировать налоговые данные, получать информацию о налоговом рейтинге, действующих льготах, налоговой отчетности и других вопросах налогового администрирования.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Налоговый комитет Узбекистана запустил единую цифровую платформу AI SOLIQ, разработанную на основе технологий искусственного интеллекта. Об этом представители налогового ведомства рассказали на пресс-конференции в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Маҳфуза Гаффарова Налоговый комитет запустил платформу AI SOLIQ
Налоговый комитет запустил платформу AI SOLIQ - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2026
Налоговый комитет запустил платформу AI SOLIQ
© Sputnik / Маҳфуза Гаффарова
Как отмечалось, новая платформа позволяет предпринимателям, бухгалтерам и руководителям организаций за считанные секунды анализировать налоговые данные, получать информацию о налоговом рейтинге, действующих льготах, налоговой отчетности и других вопросах налогового администрирования. Все сервисы работают в формате чат-общения.
В настоящее время платформа включает три основных сервиса — AI Korxona, AI Imtiyoz и AI Hisobot. С их помощью пользователи могут проводить комплексный анализ налогового состояния предприятия, определять доступные налоговые льготы, а также получать практические рекомендации по своевременной и корректной сдаче налоговой отчетности.
По словам советника председателя Налогового комитета по вопросам искусственного интеллекта и информационно-коммуникационных технологий Алишера Элмурадова, AI SOLIQ отличается от других сервисов искусственного интеллекта тем, что основан на официальной и достоверной базе данных Налогового комитета.
"Сегодня использование таких инструментов искусственного интеллекта, как ChatGPT и Gemini, стало широко распространенным. Главное преимущество платформы AI SOLIQ заключается в том, что она работает не с общедоступной информацией, а с официальной базой данных Налогового комитета. Благодаря этому пользователи могут с высокой степенью доверия использовать получаемую информацию и оперативно решать вопросы, связанные с налоговыми платежами и отчетностью", — отметил Алишер Элмурадов.
© Sputnik / Маҳфуза Гаффарова Налоговый комитет запустил платформу AI SOLIQ
Налоговый комитет запустил платформу AI SOLIQ - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2026
Налоговый комитет запустил платформу AI SOLIQ
© Sputnik / Маҳфуза Гаффарова
В ходе пресс-конференции директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Налогового комитета Фаррух Ахмаджанов также рассказал о возможностях новой платформы. По его словам, AI SOLIQ позволит налогоплательщикам экономить время и средства, сократить объем бумажного документооборота и получать всю необходимую налоговую информацию в одном месте.
"Система предоставляет сведения о налоговой задолженности, выявляет существующие проблемы и предлагает пути их решения. По сути, она выполняет функции цифрового консультанта. Платформа значительно упростит работу не только налогоплательщиков, но и сотрудников налоговых органов. Процессы, которые раньше занимали много времени, теперь будут выполняться значительно быстрее", — подчеркнул Фаррух Ахмаджанов.
Как сообщили в Налоговом комитете, в ближайшее время функционал платформы расширят за счет запуска новых сервисов — AI Murojaatlar и AI Yordamchi.
В ведомстве отметили, что запуск AI SOLIQ стал одним из важных этапов цифровой трансформации налоговой системы страны и будет способствовать повышению открытости, прозрачности и качества государственных налоговых услуг.
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